איגוד המאמנים יוצא נגד "תופעת הקופים"

מזה תקופה שהם מקבלים תלונות על מאמנים שטרם סיימו את שעות ההשתלמות ועומדים על הקווים, על אף שאסור להם. "זו פגיעה במעמד המאמן וזילות המקצוע"

באיגוד המאמנים הבטיחו נקיטת יד קשה כנגד "קופים" שנמצאים בספסל הקבוצה ומעבירים המשחק, באין מפריע. בשבועות האחרונים הוגשו על שולחן איגוד המאמנים ערימות של תלונות כנגד אנשי מקצוע המרשים לעצמם לעשות עבירה. "גם בסוף השבוע התקבלו במשרדי האיגוד מספר לא מבוטל של הודעות תלונה, חלקם עם תמונות", מציינים באיגוד המאמנים בפני ONE.

התופעה הזו מתרחשת במשחקי הליגות הנמוכות ובמשחקי מחלקות הנוער. "מאמנים נרשמים בטופס המשחק בתפקידים אחרים, כשבפועל הם משמשים כמאמנים על הקווים, בעוד מי שנרשם בטופס כמאמן ראשי יושב בצד או משמש ‘קוף’. מדובר בפגיעה במעמד המאמן וזילות המקצוע", ממשיכים בדבריהם באיגוד המאמנים.

באיגוד ינסו לשים סוף לתופעה הבזויה, כשיבקשו להעמיד לדין את המועדון, את המאמן שנרשם בטופס ושימש כ"קוף" וכך גם את בעל המקצוע, המאמן האמיתי, שעבד ללא רשיון בתוקף. "נבקש השעיה למאמן ומניעת חידוש רישיון לתקופה ארוכה לבעל תפקיד שעבד ללא רישיון, זאת לצד עונש כספי למועדון", סיכמו בדבריהם באיגוד המאמנים.

עד תום החקירה, באיגוד המאמנים לא מסרו שמות, על מנת לא לפגוע בה, זאת בכפוף ליועץ המשפטי שלהם. כזכור, בחודש ספטמבר האחרון, באיגוד המאמנים ציינו בפני ONE כי מי שייכנס לפינה הזו מולם: "רישיון המאמן שלו יישלל". עד כה לא נעשה מהלך דרמטי של ממש, כשעם כניסתה של חברת חקירות בעניין, הנושא צפוי להיעלם עד תום.

