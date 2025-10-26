אמבפה בהרכב ריאל מדריד, לאמין ימאל בבארסה

ספרד לובשת חג. המשחק הכי גדול שיש לענף הכדורגל להציע יתקיים לו היום (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), כשריאל מדריד תארח את ברצלונה לקאלסיקו שהוא הרבה מעבר לעוד משחק כדורגל. הסנטיאגו ברנבאו יארח מפגש גדול בין שתי היריבות הגדולות ביותר במדינה, כאשר המנצחת תסיים את המחזור במקום הראשון בלה ליגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל בעונה שעברה (IMAGO)

הבלאנקוס בכושר טוב עם ארבעה ניצחונות ברציפות, כל זאת מאז התבוסה נגד אתלטיקו מדריד. צ’אבי אלונסו וחניכיו ניצחו את קייראט, ויאריאל, חטאפה ואת יובנטוס, והם עם סגל מלא לחלוטין למעט שני בלמים בלבד, דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר.

מנגד, לקטלונים הרכב חסר במיוחד, כאשר אמנם פרנקי דה יונג ולאמין ימאל כשירים, אבל רוברט לבנדובסקי, מארק אנדרה טר שטגן, ז’ואן גארסיה, ראפיניה, דני אולמו וגאבי לא זמינים עבור האנזי פליק, כאשר גם המאמן לא זמין ולא על הקווים זכר להרחקה נגד ג’ירונה. בארסה עם שני ניצחונות ברצף, על ג’ירונה ועל אולימפיאקוס.

חמישה משחקים שוחקו בשנה שעברה בין הקבוצות, ובכולם בלי יוצא מן הכלל ברצלונה חגגה, ובענק. 1:2 במשחק אימון, 0:4 בליגה בברנבאו, 2:5 בסופר קאפ, 2:3 בגמר גביע המלך ו-3:4 בליגה. הניצחון האחרון של ריאל? אפריל 2024, אז ג’וד בלינגהאם כבש את שער האליפות ונתן 2:3 לבלאנקוס.