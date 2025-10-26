יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
918-1410לבאנטה14
915-1110מיורקה15
914-1010ריאל סוסיאדד16
916-1010ולנסיה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

אמבפה בהרכב ריאל מדריד, לאמין ימאל בבארסה

פורסמו ההרכבים לקלאסיקו הגדול ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE): ויניסיוס, גולר ובלינגהאם ב-11 של אלונסו. פרמין, רשפורד ופראן טורס יעלו בצד השני

|
לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)
לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)

ספרד לובשת חג. המשחק הכי גדול שיש לענף הכדורגל להציע יתקיים לו היום (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), כשריאל מדריד תארח את ברצלונה לקאלסיקו שהוא הרבה מעבר לעוד משחק כדורגל. הסנטיאגו ברנבאו יארח מפגש גדול בין שתי היריבות הגדולות ביותר במדינה, כאשר המנצחת תסיים את המחזור במקום הראשון בלה ליגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל בעונה שעברה (IMAGO)קיליאן אמבפה ולאמין ימאל בעונה שעברה (IMAGO)

הבלאנקוס בכושר טוב עם ארבעה ניצחונות ברציפות, כל זאת מאז התבוסה נגד אתלטיקו מדריד. צ’אבי אלונסו וחניכיו ניצחו את קייראט, ויאריאל, חטאפה ואת יובנטוס, והם עם סגל מלא לחלוטין למעט שני בלמים בלבד, דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר.

מנגד, לקטלונים הרכב חסר במיוחד, כאשר אמנם פרנקי דה יונג ולאמין ימאל כשירים, אבל רוברט לבנדובסקי, מארק אנדרה טר שטגן, ז’ואן גארסיה, ראפיניה, דני אולמו וגאבי לא זמינים עבור האנזי פליק, כאשר גם המאמן לא זמין ולא על הקווים זכר להרחקה נגד ג’ירונה. בארסה עם שני ניצחונות ברצף, על ג’ירונה ועל אולימפיאקוס.

חמישה משחקים שוחקו בשנה שעברה בין הקבוצות, ובכולם בלי יוצא מן הכלל ברצלונה חגגה, ובענק. 1:2 במשחק אימון, 0:4 בליגה בברנבאו, 2:5 בסופר קאפ, 2:3 בגמר גביע המלך ו-3:4 בליגה. הניצחון האחרון של ריאל? אפריל 2024, אז ג’וד בלינגהאם כבש את שער האליפות ונתן 2:3 לבלאנקוס.

