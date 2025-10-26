אוסקר גלוך ב-11 של אייאקס למשחק נגד טוונטה

אייאקס נמצאת בפתיחת עונה נוראית, ואין ספק שהחרב כבר על הצוואר של ג’ון הייטינחה המאמן. האימפריה מהולנד פתחה את העונה כשהיא עם שלושה הפסדים כואבים מאוד באלופות, וערב המחזור התשיעי בליגה היא במקום הרביעי, דבר שלא מתקבל. אייאקס תנסה להתאושש היום (ראשון, 13:15) נגד טוונטה, כשאוסקר גלוך בהרכב הפותח, בעוד סתיו למקין על ספסל היריבה.

היהלום הישראלי מקבל את הקרדיט ב-11, זאת אחרי שני משחקים בהם הוא הוחלף והקהל הגיב בקריאות בוז צורמות במיוחד להייטינחה. במשחק האחרון נגד צ’לסי, בו אייאקס חטפה 5:1, גלוך הוחלף עוד בחצי הראשון בגלל כרטיס אדום של ההולנדים, והאוהדים ההולנדים בסטמפורד ברידג’ הביעו את זעמם.

אייאקס הייתה במקום השלישי לפני המחזור הקודם, ואז היא הפסידה לאלקמאר וירדה למקום הרביעי. כרגע, היא אפילו במקום החמישי אחרי שכרונינגן עקפה אותה, אך כאמור יש לה משחק פחות שישוחק בקרוב. ניצחון יעלה את אייאקס אפילו לפחות זמנית למקום השלישי, לפחות עד למשחק של אלקמאר.