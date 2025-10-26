יום ראשון, 26.10.2025 שעה 14:39
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1814-1610כרונינגן4
1612-179אייאקס5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1414-179טוונטה אנסחדה8
1311-189אוטרכט9
1318-1810הירנביין10
1315-1410פורטונה סיטארד11
1016-159גו אהד איגלס12
1016-1310וולנדם13
917-89אקסלסיור רוטרדם14
919-1310נאק ברדה15
919-1110זוולה16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

אוסקר גלוך ב-11 של אייאקס למשחק נגד טוונטה

היהלום הישראלי יקבל את הקרדיט בהרכב נגד האדומים (13:15), מועדון הפאר מאמסטרדם רוצה לעלות לפחות זמנית למקום השלישי, סתיו למקין על הספסל מנגד

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס נמצאת בפתיחת עונה נוראית, ואין ספק שהחרב כבר על הצוואר של ג’ון הייטינחה המאמן. האימפריה מהולנד פתחה את העונה כשהיא עם שלושה הפסדים כואבים מאוד באלופות, וערב המחזור התשיעי בליגה היא במקום הרביעי, דבר שלא מתקבל. אייאקס תנסה להתאושש היום (ראשון, 13:15) נגד טוונטה, כשאוסקר גלוך בהרכב הפותח, בעוד סתיו למקין על ספסל היריבה.

היהלום הישראלי מקבל את הקרדיט ב-11, זאת אחרי שני משחקים בהם הוא הוחלף והקהל הגיב בקריאות בוז צורמות במיוחד להייטינחה. במשחק האחרון נגד צ’לסי, בו אייאקס חטפה 5:1, גלוך הוחלף עוד בחצי הראשון בגלל כרטיס אדום של ההולנדים, והאוהדים ההולנדים בסטמפורד ברידג’ הביעו את זעמם.

אייאקס הייתה במקום השלישי לפני המחזור הקודם, ואז היא הפסידה לאלקמאר וירדה למקום הרביעי. כרגע, היא אפילו במקום החמישי אחרי שכרונינגן עקפה אותה, אך כאמור יש לה משחק פחות שישוחק בקרוב. ניצחון יעלה את אייאקס אפילו לפחות זמנית למקום השלישי, לפחות עד למשחק של אלקמאר.

