186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מדצמבר: גזענות תוביל לעונשי הפסד טכני וירידה

חשיפת "שיחת היום": ההתאחדות מאמצת את ההנחיות החדשות של פיפ"א - קבוצות לא יוכלו לערער עוד, אחריות קולקטיבית על מועדונים, ועונשים חסרי תקדים

שלט נגד גזענות (עמרי שטיין)
שלט נגד גזענות (עמרי שטיין)

החל מתחילת חודש דצמבר, קבוצות הכדורגל בישראל לא יוכלו עוד לערער על עונשים שיוטלו בגין קריאות גזעניות מצד אוהדים. ההתאחדות לכדורגל צפויה לאשר במהלך נובמבר את ההחמרות החדשות של פיפ"א, כחלק מהמאבק הבינלאומי נגד גזענות במגרשי הספורט.

לפי התקנות, אם משחק יופסק בשל התנהגות גזענית של קהל, הקבוצה תספוג הפסד טכני. רק בנסיבות חריגות במיוחד יוכל בית הדין לשקול אחרת. בנוסף, הקבוצות עלולות לעמוד בפני עונשים חמורים נוספים: הפחתת נקודות, משחקים ללא קהל ואף ירידה לליגה נמוכה יותר.

שלושה שלבים במקרה של אירוע גזעני

פיפ"א מחייבת את ההתאחדויות לפעול לפי פרוטוקול שלושת השלבים: 1. עצירת המשחק והעברת הודעה לקהל. 2. השהיית המשחק וירידת הקבוצות מהמגרש. 3. הפסקת המשחק לגמרי – מה שיוביל להפסד טכני.

המודל הזה כבר קיים בישראל, אך כעת הוא יקבל תוקף מחייב ומעוגן בתקנון.

אוהדים עם שלט נגד גזענות (פרטי)אוהדים עם שלט נגד גזענות (פרטי)

עונשים כבדים לשחקנים ולמועדונים

התקנות החדשות כוללות החמרה משמעותית בענישה: השעיה של לפחות 10 משחקים לשחקן או איש צוות שיורשע בגילוי גזעני, קנסות של עד 5 מיליון פרנקים שווייצריים (כ-20 מיליון ש"ח) לעבירות חמורות או חוזרות, ענישה קולקטיבית: הפחתת נקודות, משחקים ללא קהל, איסור שימוש באצטדיון ואף ירידת ליגה, ואחריות מועדונים למנוע כניסת אוהדים שהורשעו בהתבטאויות גזעניות – גם ברשתות החברתיות.

הקלות למי שנלחם בגזענות

פיפ"א מאפשרת הקלה בעונש למועדונים שיפעלו באופן יזום נגד גזענות.
מועדון שיגבש תוכנית חינוך, הסברה ושיתופי פעולה עם קהלים ועמותות חברתיות יוכל לבקש הפחתת עונש.

זכויות חדשות לנפגעים

לראשונה, מי שנפגע מגילוי גזעני יוכל להגיש הצהרת נפגע, לבקש עיון בהחלטת בית הדין ואף להיות צד בהליך הערעור.

בית הדין (אסי ממן)בית הדין (אסי ממן)

“אפס סובלנות”

בהצהרתה הדגישה פיפ"א: “מטרת התקנות היא להבטיח סביבה ספורטיבית שוויונית, בטוחה ומכבדת, תוך אפס סובלנות לגילויי גזענות מצד שחקנים, אנשי צוות, נושאי תפקיד או קהל".

המסר ברור: גזענות אינה עוד עבירה משמעתית, אלא פגיעה חמורה שתגרור מחיר ספורטיבי כבד.

