יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:44
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1914-2010אייאקס3
1812-199אלקמאר4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1311-189אוטרכט9
1318-1810הירנביין10
1315-1410פורטונה סיטארד11
1016-159גו אהד איגלס12
1016-1310וולנדם13
917-89אקסלסיור רוטרדם14
919-1310נאק ברדה15
919-1110זוולה16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

גלוך כבש שער מדהים, 2:3 לאייאקס על טוונטה

מאותת להייטינחה: אחרי הספסולים והחילופים המוקדמים, היהלום ענה על הדשא כמו שהוא יודע עם שער המהפך שקבע 1:2. הקשר סוף סוף שיחק 90 דקות שלמות

|
אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)
אוסקר גלוך בטירוף (IMAGO)

מצבה של אייאקס לא טוב, לא טוב בכלל. הקבוצה הגיעה למשחק נגד טוונטה היום (ראשון) מהמקום החמישי, דבר שלא מתקבל במועדון גדול שכזה, ועם שני משחקים ללא ניצחון, ואז גם נקלעה לפיגור, עד שאוסקר גלוך כבש את שער המהפך וקבע 1:2 לאייאקס בדקה ה-52. בסוף, אייאקס ניצחה 2:3 וג’ון הייטינחה קיבל אוויר.

זה התחיל משער של כריסטיאן הילנסון בדקה ה-4 ובהפסקה כבר השיח על פיטורי המאמן צצו שוב, ואז ואוט וחהורסט השווה בדקה ה-49 ותוך שתי דקות הגיע הרגע של המשחק, כשאוסקר גלוך שלח וולה מדהים מחוץ לרחבה לרשת של האדומים. לא עברו חמש דקות והבליץ נמשך כשמיקה גודטס קבע 1:3, ולבסוף רק ריקי ואן וולפסינקל צימק בפנדל.

אייאקס החלה את המחזור במקום הרביעי והיא כעת הבטיחה לכל הפחות את המקום הזה בסיום המחזור הזה, ומעל הכל המועדון חזר לנשום קצת אחרי שני הפסדים לא קלים. עדיין המרחק מפיינורד ופ.ס.וו די גדול, אך זה צעד ראשון לעבר חזרה למסלול.

גם באלופות לא הולך למועדון הפאר מאמסטרדם, כאשר הוא פתח את הקמפיין האירופי עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים, וכל הפסד יותר כואב מהשני. 2:0 נגד אינטר, 4:0 נגד מארסיי ואז 5:1 נגד צ’לסי, כשנגד הבלוז נרשם משחק שני ברצף שאוסקר מוחלף והקהל מגיב בקריאות בוז, והוא הראה הפעם מה הוא יודע, והוא יודע.

