גלוך כבש שער מדהים, 2:3 לאייאקס על טוונטה

מצבה של אייאקס לא טוב, לא טוב בכלל. הקבוצה הגיעה למשחק נגד טוונטה היום (ראשון) מהמקום החמישי, דבר שלא מתקבל במועדון גדול שכזה, ועם שני משחקים ללא ניצחון, ואז גם נקלעה לפיגור, עד שאוסקר גלוך כבש את שער המהפך וקבע 1:2 לאייאקס בדקה ה-52. בסוף, אייאקס ניצחה 2:3 וג’ון הייטינחה קיבל אוויר.

זה התחיל משער של כריסטיאן הילנסון בדקה ה-4 ובהפסקה כבר השיח על פיטורי המאמן צצו שוב, ואז ואוט וחהורסט השווה בדקה ה-49 ותוך שתי דקות הגיע הרגע של המשחק, כשאוסקר גלוך שלח וולה מדהים מחוץ לרחבה לרשת של האדומים. לא עברו חמש דקות והבליץ נמשך כשמיקה גודטס קבע 1:3, ולבסוף רק ריקי ואן וולפסינקל צימק בפנדל.

אייאקס החלה את המחזור במקום הרביעי והיא כעת הבטיחה לכל הפחות את המקום הזה בסיום המחזור הזה, ומעל הכל המועדון חזר לנשום קצת אחרי שני הפסדים לא קלים. עדיין המרחק מפיינורד ופ.ס.וו די גדול, אך זה צעד ראשון לעבר חזרה למסלול.

גם באלופות לא הולך למועדון הפאר מאמסטרדם, כאשר הוא פתח את הקמפיין האירופי עם שלושה הפסדים בשלושה משחקים, וכל הפסד יותר כואב מהשני. 2:0 נגד אינטר, 4:0 נגד מארסיי ואז 5:1 נגד צ’לסי, כשנגד הבלוז נרשם משחק שני ברצף שאוסקר מוחלף והקהל מגיב בקריאות בוז, והוא הראה הפעם מה הוא יודע, והוא יודע.