אוהד בית"ר נעצר לאחר שתקף מאבטח, שנפצע

משטרת מחוז חוף הודיעה שאוהד בית”ר תקף אמש (שבת) מאבטח באצטדיון סמי עופר בחיפה במהלך המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה, ניסה להימלט ולבסוף אותר ונעצר. החשוד, תושב רחובות בן 25, נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו, כשהוא גם גרם לפציעה של המאבטח.

שוטרי תחנת טירת כרמל פתחו בפעילות חקירה מהירה שהובילה לזיהויו, איתרו את החשוד ועצרו אותו כאשר ניסה להימלט כך על פי החשד. כאמור, החשוד, תושב רחובות בן 25, נעצר לחקירה בתחנת טירת כרמל ובסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

בהודעת המשטרה נכתב: “המשטרה תפעל בנחישות נגד גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהם במגרשי הספורט, בדגש על מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות מסוכנת, פסולה וחסרת אחריות”.