אלי לוי: הפנייה הגיעה לכפר שלם, אפילו לא אליי

טוויסט די מפתיע קיבלנו אתמול (שבת) בליגה הלאומית, כאשר בני יהודה הודיעה על מחליפו של מסאי דגו על הקווים וזה יהיה אלי לוי. המאמן, שאימן את כפר שלם עד לרגע ההודעה הרשמית של הקבוצה משכונת התקווה, עזב את קבוצתו ועבר לכתום הנוסף בלאומית. לוי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על הסיפור ועל עוד.

לא התבלבלת הבוקר לאיזה אימון של איזה קבוצה אתה נוסע?

”בשישי הייתי עם כפר שלם נגד בני יהודה, אז הרכב כבר נסע אוטומטי”.

נשארת כתום.

”הדינמיקה בין 2 המועדונים זה רק טוב, יש פרגון”.

הצבת מטרות בכפר שלם בתחילת העונה ובום’ ככה עוברים? זה נראה כמו שכונה גדולה בליגה הלאומית.

”לא סימנתי שום מטרה לכפר שלם כי בנינו קבוצה תוך כדי התמונה, אמרתי כל הזמן שבדרך נסמן. הייתי חתום לשנתיים, באתי במטרה להישאר בכפר שלם שנתיים ולבנות משהו יפה”.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

אז למה עזבת?

”הגיעה פנייה לאנשי כפר שלם, אפילו לא אליי. יש לי עבר בכפר שלם ובני יהודה ומי שיודע הייתי ילד על הגדרות ב-89/90 בבני יהודה, והמעבר הזה הסתדר לכולם, הוא היה טבעי”.

אתה אומר בעצם שכפר שלם רוצה להישאר בליגה ולהעביר עוד עונה, שאין לה יותר מדי שאיפות.

”לכפר שלם בסוף יש רצונות ושאיפות. עד לפני שנה היא הייתה קבוצה, היום היא מנסה לבנות מועדון. זה דברים שצריך לשאול אותם, יש שם מערכת חמה וטובה. בסוף צריך לעשות תהליך ודרך. הקבוצות שעלו מהר מדי ירדו מהר מדי, בכפר שלם בונים יסודות תוך כדי עונות טובות, ויש רק דברים טובים להגיד עליהם”.

מה הציפיות בבני יהודה? אתה יכול לעלות ליגה למרות הפער שיש כרגע?

”לבוא ולהצהיר הצהרות בומבסטיות זה לא חכם. אני מאמין בעצמי ויודע שנעשה הכל כדי לסיים הכי גבוה שאפשר. בני יהודה זה אחד המועדונים הגדולים והמרגשים בישראל, ואני יכול להבטיח שיהיה טוב”.

שחקני בני יהודה מתוסכלים (שחר גרוס)

אתה רואה את הקבוצה אחרי הפסדים קשים, איך מרימים את הדבר הזה? הקבוצה סופגת המון ונראית מרוסקת.

”יש סגל טוב מאוד, אבל יש גם הרבה עבודה, בטח מנטלית. צריך להרגיע את המערכת”.

מה אלירן עובד אמר לך מבחינת הציפיות שלו?

”כולם ברי החלפה כדי לעשות בני יהודה טובה. אני חושב שיש פה מערכת טובה עם אנשים טובים, ניכנס לעובי הקורה ונעשה את השינויים שצריך לעשות. כרגע אנחנו לא מדברים על מיקום, אלא ניקח את הקבוצה ונקווה לעשות הכל. אם לא הייתי חושב שהאתגר הזה הוא נכון לי, לא הייתי מגיע. עשיתי את כל החשבונות. רציתי להגיע, הגעתי, ואני שמח על כך”.

אלירן עובד (חגי מיכאלי)

עד מתי אתה חתום?

”שנה וחצי”.

אולי נגמור את הסכסוך בינך לבין יובל נעים אחרי שהוא דיבר עליך יפה בשבוע שעבר?

”אין סכסוך. יובל עשה לי טוב, זוכר לו טוב, אין בינינו כלום, מה שהיה היה, אחלה יובל”.

אולי תיפגשו ותשימו הכל מאחוריכם?

”אחלה רעיון, תרים את הכפפה”.