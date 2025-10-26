יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:53
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"אמרתי לבכר שלא יעבדו עליו, אין לו פה קבוצה"

שחקן העבר איציק אהרונוביץ ב"שיחת היום": "לא ראיתי כלום מאגבה, גיא מלמד חייב לשחק. צריך לעלות עם שלושה בלמים וגולדברג, אי אפשר לשחק 4-3-3"

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (חג'אג' רחאל)

לא כך מכבי חיפה רצתה לפתות את הקדנציה השלישית של ברק בכר. הירוקים הגיעו אתמול (שבת) למשחק באצטדיון גרין נגד טבריה וגם הובילו 0:1 עד לדקה ה-96, אך לבסוף המארחת סחטה שוויון והירוקים יסתפקו בנקודה. יממה לאחר המשחק, פרשן רדיו חיפה איציק אהרונוביץ עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה חושב על המשחק?
”מאוד מאוכזב, ציפיתי מבכר ליותר, למרות שידעתי שאין קבוצה כאן ואמרתי לו במסע”ת ‘ברק שלא יעבדו עליך, אין לך שום קבוצה פה, שלא יהיו לך אשליות’”.

מה בכר לא ידע לאן הוא מגיע?
”לא יודע מה ידע או לא, זה מה שאמרתי לו. גורה בשמאל וקאני בימין, הוא לא מבין לאיפה הוא בא. שחקנים שהיו בספסל אצל פלורס וכששיחקו היו גרועים, הוא נותן להם לפתוח בהרכב. בכר יכול היה להרוג את המשחק בעצמו. הוא חזר על הטעות של פלורס. הייתי מכניס שחקן הגנה, יש לך 2 חלוצים, מה אני צריך להכניס שחקן טכני בדקות האחרונות? גוני נאור היה שומר גם נגד נתניה וגם אתמול על התוצאה כי זו העבודה שלו, לחלץ, לגבות, לחפות, להיות אגרסיבי ולמנוע מתפרצות.

ברק בכר (חגברק בכר (חג'אג' רחאל)

“6-7 שחקנים של חיפה רצו עם הפנים לשער שלהם בדקה ה-96. טבריה הייתה צריכה להוביל 0:3 בדקה ה-15, אף קבוצה כבר לא מפחדת ממכבי חיפה. תפסיקו להאשים את פלורס, תאשימו רק את רפאלוב, כי הוא בנה את הקבוצה. לא הייתי נותן צ’אנס לקאני וגורה כי גם בתור מחליפים הם לא היו טובים, אז אין סיבה לתת להם לפתוח בהרכב. אי אפשר לשחק 4:3:3 בשיטה הזאת כי אין לך שחקנים שמתאימים לזה. מלמד לא מתלבש כי זה בא מלמעלה. הייתי נותן לו לפתוח בהרכב. פלורס קיבל הוראה לא להלביש אותו כי רצו שהוא יעבור קבוצה”.

מה אתה חושב על אגבה?
”אגבה לא 6 ולא 8, הוא כלום, לא ראיתי ממנו כדורגל. אם בדקה ה-96 אני רואה אותו רץ מצד לצד עם הפנים לשער של מכבי חיפה ובסופו של דבר הקבוצה סופגת גול זה אומר הכל. אני רוצה שחקנים שישמרו על התוצאה ולא יבואו להציל את המולדת. עלי מוחמד 60 דקות היה גדול מול נתניה, ואני לא מבין למה הוא לא עלה בהרכב. אני לא יודע מה הסיפור ומי קובע וכמה לרפאלוב יש מילה בבחירת הרכב”.

פיטר אגבה (רדאד גפיטר אגבה (רדאד ג'בארה)

לבכר אין עצמאות?
”לא יודע. אמרתי לו שלא יעבדו עליו, שאין לו קבוצה. ואני מת על ברק”.

מה היית אומר לבכר לעשות עכשיו?
”לשחק עם 3 בלמים, להכניס את גולדברג לעניינים. לעיסאת יש פוטנציאל, אבל אני לא אוהב את המשחק השחצני שלו. בשלושה בלמים גולדברג ישמור על סק ועיסאת ואז המגנים יביאו את מה שהם יודעים הגנתית וגם התקפית. הייתי מחזיר את מוחמד לקישור לצד אזולאי ונותן לגיא מלמד לשחק”. 

