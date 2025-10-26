יום שלישי, 28.10.2025 שעה 16:00
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"אם היינו חדים יותר בהתקפות, היינו מנצחים"

בעלי עירוני טבריה, אריה קלמנזון, דיבר על ה-1:1 הדרמטי של קבוצתו נגד מכבי חיפה ב"שיחת היום": "נתנו לשחקנים להבין שאנחנו מצפים לקחת נקודות"

|
טירוף על הספסל של טבריה אחרי שער השוויון הדרמטי (חג'אג' רחאל)
טירוף על הספסל של טבריה אחרי שער השוויון הדרמטי (חג'אג' רחאל)

יום שבת של משחקים בליגת העל תם לו עם לא מעט תוצאות מעניינות, ואחת מהן הגיעה מאצטדיון גרין, שם עירוני טבריה הרסה לברק בכר את הבכורה המחודשת וסחטה 1:1 ממכבי חיפה בתוספת הזמן. בעלי המארחת, אריה קלמנזון, התראיין היום (ראשון) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המשחק ועל העונה בכללי.

הופתעת מהתוצאה מול מכבי חיפה?
“בנינו קבוצה טובה למרות שהלך פחות טוב בשני משחקים נגד הגדולות. האמנו תמיד שזה אפשרי, נתנו לשחקנים להבין לפני המשחק שאנחנו מצפים לקחת נקודות. אנחנו תמיד מאמינים שאנחנו מסוגלים. ברור שקודם כל המשימה הראשונה זה להישאר בליגה, ואחר כך נסתכל הלאה”.

אתה מופתע מהקצב האחרון?
”התכנון שלנו היה לעשות לפחות 16 נק’ בסיבוב הראשון, כרגע הקצב סביר, מקווה שנגיע ליעד הזה”. 

אריה קלמנזון, יו"ר עירוני טבריה (חגאריה קלמנזון, יו"ר עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

אם השחקנים שלכם אתמול היו מרוכזים, הייתם מנצחים.
”אם היינו חדים יותר בהתקפות היינו מנצחים, אבל אנחנו בטח לא בוכים על התוצאה”. 

יש חדש עם האצטדיון בטבריה?
”כרגע האצטדיון בשזרוע, זה אומר שמיד אחרי הפגרה או במהלכה יהיה אפשר להתאמן בו וכך נחסוך את העלויות של מגרשי האימון שאנחנו מתאמנים עליהם בערים סמוכות. זו כבר תהיה בשורה עבורנו. ע”פ שיחה עם ראש העיר, תוך חודש ימים יעלו טרקטורים להכשיר את היציע המזרחי, הדבר שבעצם מונע מהמגרש כרגע להיות מאושר לליגת העל זה זה. 7,500 מקומות צפויים להיות באצטדיון, אנחנו מקווים שהוא יהיה מוכן לעונה הבאה, יהיה לנו קשה להמשיך אם לא”. 

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חגשחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)

לאלירן חודדה יש חוזה לעונה הבאה?
”חודדה חתום לעונה הזו, הקשר בינינו מצוין, החוזה זה לא העניין, שני הצדדים רוצים שהוא יישאר. אם הוא ירצה להתקדם למקום אחר, נפרגן לו. ברגע שיש אמון בין השחקנים לאלירן, תמיד נשמח שימשיך”.

יש לו גישושים מקבוצות אחרות?
”לא שאני יודע. סך הכל זו העונה השנייה שלו בליגה ונמצא במקום שנותן לו אמון מלא”. 

