"פלורס? בנערים ב' בחיפה האימונים יותר ברמה"

גם חזרתו של ברק בכר לא עזרה למכבי חיפה לצאת לדרך חדשה. הבכורה המחודשת של המאמן שהוביל את הירוקים בעבר לזכייה בשלוש אליפויות רצופות, הסתיימה ב-1:1 מאכזב עם עירוני טבריה והוכיחה שיש לו הרבה עבודה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה מסכם את המשחק?

”משחק לא טוב, אמנם טוב ממה שראינו במשחקים הקודמים, היה נסיון לשחק כדורגל, אבל בעיית האיכות ידועה לכולם. כל קבוצה מגיעה למשחק מול חיפה כאילו זה משחק עונה בגלל השם והמסורת, יונייטד סובלת מאותה הבעיה, טבריה הייתה טובה מחיפה ברוב שלבי המשחק. הבעיה הייתה שברק ניסה להכניס את אוחנה כדי להחזיק כדור ברגליים של מכבי חיפה ולתת אוויר. משחקים ילדים נאיבים שלא מבינים את המשחק, אין אבו פאני שירוץ לדגל הקרן ויהרוג את המשחק. ובדקה ה-96, אם אוחנה היה בועט את הכדור מעל המשקוף של השוער המשחק היה נגמר, אבל הוא איבד את הכדור”.

אולי פלורס לא היה הבעיה?

”אחת הסיבות שרואים חיפה כזאת זה בגלל פלורס. רמת האימון שלו נמוכה. בנערים ב’ בחיפה מתאמנים ברמה גבוהה יותר. הקבוצה לא מצליחה להבקיע שערים במשחק עומד. מי שחשב שבכר יגיע עם מטה קסמים ואחרי 2 אימונים חיפה תנצוץ – לא, כי אין לו את הכלים והאיכות בחלק הקדמי. הוא יצטרך לצמצם פערים באמצעות טקטיקה מול הקבוצות הגדולות. חלק מהשחקנים הם שחקנים טובים, אבל אין איזון בקבוצה. חיפה צריכה 2 שחקנים ברמה גבוהה, 10 ברמה גבוהה ושחקן כנף שמייצר מצבים יגרמו לקבוצה להיראות שונה”.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (חג'אג' רחאל)

מה היית עושה עכשיו?

”ברגע שבכר צריך להעביר את חזיזה ל-10 ולעשות כל מיני אלתורים ולהכניס את אוחנה בדקה ה-80 זה אומר הכל. צריך בינואר להחזיר את עמית ארזי ובינתיים לתת לדניאל דרזי לשחק. ראיתי השבוע את צ’לסי משחקת עם 7 שחקנים מתחת לגיל 21, רק פה מפחדים לתת לצעירים לשחק. דרזי יותר טוב מאוחנה ומנהואל. אי אפשר לשפוט את קאני וגורה אחרי משחק אחד, בטח לא במגרש קשה כמו גרין. זה ברור שזה לא אצילי ושרי ולא שחקנים ברמה הזאת”.

דניאל דרזי (שחר גרוס)

ומה עם גיא מלמד?

”גם אם מלמד בתחילת העונה לא היה בתוכניות כי הביאו את יובאנוביץ’, צריך לתת לו לשחק. אני מצדד ברפאלוב על זה שהביא את יובאנוביץ’, גם אני הייתי מביא אותו כי זה סיכון קטן. טוב שרפאלוב הלך על השאלה עם אופציה, ככה בקיץ היא יכולה להיפרד ממנו. אם אני היום בכר, סטיוארט ומלמד משחקים במשחק הבא ב-4:2:2, עם דרזי וגורה. אגבה לא נראה טוב בחצי הראשון, אבל בחצי השני לצד עלי מוחמד הוא הרגיש מחובר וטוב יותר. אגבה הוא מספר 8, לא קשר אחורי, זה צריך להיות או הוא או אזולאי. ועלי מוחמד באנקר הרכב”.