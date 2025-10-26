נמני: אני לא מכיר קלאסיקו אחד שהוא לא מעניין

לאמין ימאל מול קיליאן אמבפה, פדרי נגד ג’וד בלינגהאם, ברצלונה מול ריאל מדריד. הקלאסיקו מגיע בכל הכח עם שלל כוכבים שינסו לגנוב את ההצגה הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו ושריקת הפתיחה הולכת ומתקרבת. כוכב העבר ופרשן ONE, אבי נמני, התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על המשחק המסקרן.

איזה משחק צפוי לנו?

”אני לא מכיר קלאסיקו אחד שהוא לא מעניין, אין דבר כזה. שתי הקבוצות חזקות, אבל מצד שני, שתיהן לא מספיק טובות עדיין בצד ההגנתי”.

אז זה אומר שיהיה משחק עם הרבה שערים?

”אני מקווה שיהיו הרבה שערים, אבל רואה את שתי הקבוצות פחות או יותר שוות ברמתן, אני חושב שייגמר 2:2”.

לאמין ימאל וג'וד בלינגהאם (רויטרס)

מי שחקני המפתח מבחינתך?

"בריאל זה ברור שאמבפה, שלדעתי נמצא בכושר הטוב בקריירה. גם לוויניסיוס ולמהירות שלו תהיה משמעות גדולה, ולהצטרפות של בלינגהאם ו-ואלוורדה מהקו השני. מצד שני, פדרי השחקן האהוב עליי ולדעתי אין לו תחליף, ביום טוב הוא הופך את בארסה לטובה הרבה יותר, ואני רואה גם את לאמין ימאל שאומנם משדר הרבה בלגן מחוץ למגרש. ההיעדרות של ראפיניה יכולה לפגוע בבארסה, כי הוא שחקן של משחקים גדולים. המנהיגות והאיכות שלו תחסר. ההגנות של שתי הקבוצות רחוקות מלהיות בשיאן, אבל מבחינה התקפית שתי הקבוצות ביכולת נהדר”.

מי השחקנים שיכולים להפתיע במשחק?

”אני לא חושב שיש פה נעלמים, אני חושב שכולנו מכירים את כולם ויודעים מה היכולות של כל שחקן. בסופו של דבר יש פה תהליך של קבוצתיות ויש הרבה מיומנות של השחקנים הכי טובים בעולם”.