ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
916-1010ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

נמני: אני לא מכיר קלאסיקו אחד שהוא לא מעניין

כוכב העבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק הערב ב-17:15 (חי בערוץ ONE): "בריאל שחקן המפתח הוא אמבפה, לפדרי אין תחליף". וגם: ההימור על התוצאה בברנבאו

פדרי וקיליאן אמבפה (IMAGO)
פדרי וקיליאן אמבפה (IMAGO)

לאמין ימאל מול קיליאן אמבפה, פדרי נגד ג’וד בלינגהאם, ברצלונה מול ריאל מדריד. הקלאסיקו מגיע בכל הכח עם שלל כוכבים שינסו לגנוב את ההצגה הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו ושריקת הפתיחה הולכת ומתקרבת. כוכב העבר ופרשן ONE, אבי נמני, התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על המשחק המסקרן.

איזה משחק צפוי לנו?
”אני לא מכיר קלאסיקו אחד שהוא לא מעניין, אין דבר כזה. שתי הקבוצות חזקות, אבל מצד שני, שתיהן לא מספיק טובות עדיין בצד ההגנתי”.

אז זה אומר שיהיה משחק עם הרבה שערים?
”אני מקווה שיהיו הרבה שערים, אבל רואה את שתי הקבוצות פחות או יותר שוות ברמתן, אני חושב שייגמר 2:2”.

לאמין ימאל וגלאמין ימאל וג'וד בלינגהאם (רויטרס)

מי שחקני המפתח מבחינתך?
"בריאל זה ברור שאמבפה, שלדעתי נמצא בכושר הטוב בקריירה. גם לוויניסיוס ולמהירות שלו תהיה משמעות גדולה, ולהצטרפות של בלינגהאם ו-ואלוורדה מהקו השני. מצד שני, פדרי השחקן האהוב עליי ולדעתי אין לו תחליף, ביום טוב הוא הופך את בארסה לטובה הרבה יותר, ואני רואה גם את לאמין ימאל שאומנם משדר הרבה בלגן מחוץ למגרש. ההיעדרות של ראפיניה יכולה לפגוע בבארסה, כי הוא שחקן של משחקים גדולים. המנהיגות והאיכות שלו תחסר. ההגנות של שתי הקבוצות רחוקות מלהיות בשיאן, אבל מבחינה התקפית שתי הקבוצות ביכולת נהדר”.

מי השחקנים שיכולים להפתיע במשחק?
”אני לא חושב שיש פה נעלמים, אני חושב שכולנו מכירים את כולם ויודעים מה היכולות של כל שחקן. בסופו של דבר יש פה תהליך של קבוצתיות ויש הרבה מיומנות של השחקנים הכי טובים בעולם”.

