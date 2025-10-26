יום ראשון, 26.10.2025 שעה 19:40
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"לא רצינו לשחק בדרבי? מגוחך. מתרכזים בק"ש"

לאזטיץ' לקראת המשחק של מכבי ת"א נגד הצפוניים מחר ב-20:00: "העבר לא חשוב, ניתחנו מה אפשר לעשות טוב יותר". וגם: ניקולאסקו, ברדה והאחים ברמן

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

מאז הדרבי שלא שוחק, מכבי ת”א הובסה 3:0 על ידי מיטיולן הדנית בליגה האירופית ומחר (שני, 20:00) היא תנסה לחזור לנצח כשתארח את עירוני קריית שמונה בליגת העל. המאמן ז’רקו לאזטיץ’ דיבר על התקופה האחרונה וההכנות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מכבי ת”א לא הצליחה לנצח לאחרונה. מה קרה לקבוצה?
”מה קרה? לדעתי, שיחקנו טוב וכמובן שניתחנו את זה וניסינו לברר מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, לקראת המשחק הבא. לא נשארים יותר מדי זמן על מה שהיה בעבר”.

אבל זה לא רק עניין של חוסר מזל. אתה לא חושב שהעבר חשוב?
”העבר? הוא לא חשוב, מה שחשוב זה עכשיו, להתרכז בק”ש. אנחנו צריכים לסבול, ללמוד מזה ואז להשתפר. זו הדרך. אם מישהו חושב שזה נורמלי הלו”ז שלנו, זה לא, זה מאוד קשה. אז עוד שחקנים לומדים ועוד שחקנים לומדים, והתפקיד שלנו הוא לדאוג שהם עושים את זה טוב”.

לאזטיץ': אבו פרחי הרוויח את ההזדמנות שלו

מה דעתך על הדרבי, על ההחלטה לפוצץ אותו? אמרו שמכבי ת”א לא רצתה לשחק.
”אם יש לכם שאלות על ההווה אני כאן, תדברו על ק”ש. זה מגוחך לדבר על זה, מי בכדורגל לא רוצה לשחק? תשאלו את השחקנים שלי”.

מה מצבו של בליץ’?
עדיין פצוע, לא חושב שהוא יצליח לשחק עד אחרי פגרת הנבחרות הבאה. גם שגיב יחזקאל בחוץ כרגע, ניקולאסקו בתהליכים לחזור, הוא עובד קשה יותר ויש לו פחות כאבים אז נראה”.

הפציעה של ניקולאסקו היא הדבר היחיד שמונע ממנו לשחק?
”כן, אני מעדיף שהוא יהיה ב-100 אחוז”.

יאן ניקולאסקו (רדאד גיאן ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

כל פעם שניקולאסקו שיחק הוא נתן לך מה שרצית?
”כל שחקן מנסה לעשות את הכי טוב שלו כשהוא משחק, וזה כל הסיפור”.

דיברת על בליץ’ ויחזקאל, יש לך עוד שחקנים שפצועים?
”דור פרץ בסדר, אושר דוידה גם מתאמן כרגיל. כל שחקן אחרי אינטנסיביות באירופה מרגיש פחות חזק, אבל הרופאים הסבירו לי שהכל בסדר”.

בשנה שעברה היה הפסד לק”ש בטרנר, וק”ש ניצחה גם לאחרונה את ב”ש.
”אנחנו יודעים את זה, המאמן שלהם צריך לקבל הרבה קרדיט ולא רק כי הם ניצחו את ב”ש, אלא כי הם שיחקו מאוד טוב. ק”ש לוחצת מאוד גבוה ואפשר לזהות אצלה השפעה טובה של המאמן ואני מכבד אותו מאוד, אנחנו נהיה מוכנים”.

שי ברדה, קיבל מחמאות (עמרי שטיין)שי ברדה, קיבל מחמאות (עמרי שטיין)

עד כמה אתה מאמין בשחקנים הצעירים כמו אבו פרחי למשל?
”אני מאוד מאמין בהם, אבל הם לפעמים לא מקבלים הזדמנויות כי הם צעירים. אנחנו רוצים לתת להם צ’אנס להראות את האיכות שלהם, הם רק צריכים להמשיך לעבוד קשה”.

גלי וזיוי ברמן אוהדי הקבוצה חזרו מהשבי ואולי נראה אותם במגרש, זה משפיע עליכם?
”אני מקווה שהם יבואו וייתנו עוד מוטיבציה לשחקנים שלי”.

גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה"ל)גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה"ל)

עידו שחר: “רוצים מאוד לנצח את ק”ש, הדרבי? בהתחלה השחקנים לא כל כך הבינו מה קרה”

גם עידו שחר דיבר. אתה יכול לתאר עד כמה אתם רוצים לנצח מחר?
”מאוד, כמו בכל משחק”.

בכל זאת, כבר תקופה לא ניצחתם וזה לא מתאים למכבי ת”א.
”הסטטיסטיקה היא שלכם, מתוך 5 המשחקים האלה היו לנו משחקים מאוד קשים גם נגד קבוצות מהצמרת של הליגה האירופית. אנחנו מוכנים מחר”.

עידו שחר (שחר גרוס)עידו שחר (שחר גרוס)

אחרי הדרבי שמענו את הנציגים של המועדונים מדברים, אבל לא את השחקנים.
”אני יכול להגיד לך שאנחנו כשחקנים לא בדיוק הבנו וראינו מה קרה. אני אישית בתור מי שהיה בספסל, יצאנו דקה קודם וכשראינו עשן חזרנו לחדר ההלבשה. על מה שקרה אחרי זה ידענו בדיוק כמוכם”.

מה חשבת על ההחלטה?
”זה לא היה בידיים שלנו, אנחנו היינו מאוד רעבים למשחק ומאוד רצינו שהוא התקיים ולנצח. זה חלק מהכדורגל”.

היו טענות שמכבי לא רצתה את הדרבי הזה, רצית אותו?
”מאוד”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

אתם משחקים מול ק”ש שניצחה את הפועל ב”ש, זה לא משחק פשוט בכלל להתאושש בו.
”בכלל לא. ק”ש היא קבוצה טובה מאוד, מסודרת ומאורגנת. יש לה את הטקטיקה שלה והיא יודעת בדיוק מה היא עושה. יהיה קשה, אבל בבית עם הקהל שלנו, אנו באים רעבים ולנצח. רוצה לתת מילה טובה לקהל שלנו שהגיע לאירופה, הוא נתן לנו את ההרגשה הכי ביתית שיכולה להיות”.

מדברים על המעבר בין אירופה לליגת העל, איך עושים את זה?
”אנחנו כבר התרגלנו לזה במנטליות של המועדון. כבר שנים שמכבי ת”א עושה את זה. זה הלו”ז שלנו וזו השגרה שלנו, בשביל זה אנחנו משחקים. אנחנו שמחים מאוד על כך”.

