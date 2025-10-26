יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:35
ספורט אחר  >> אופניים

יעקבלב הפסיד ברבע גמר הספרינט באליפות העולם

רוכב האופניים הישראלי גבר על ואן לוואן בשמינית הגמר, אך ברבע הגמר הוא נכנע וסיים את התחרות שנערכת בצ'ילה, כך שהוא לא הצליח לסיים על הפודיום

|
מיכאל יעקבלב (רדאד ג'בארה)
מיכאל יעקבלב (רדאד ג'בארה)

אחרי שסיים במקום החמישי בגמר תחרות הקיירין, אמש (שבת) רוכב אופני המסלול הישראלי מיכאל יעקובלב הודח ברבע גמר אליפות העולם בתחרות הספרינט שנערכה בצ'ילה, ולא הצליח לסיים על הפודיום שוב.

במוקדמות יעקובלב סיים במקום השלישי והעפיל לשלבי הגמר. הישראלי הופיע בשמינית הגמר, שם התמודד ראש בראש נגד טילמן ואן לוון ההולנדי וניצח אותו. אלא שברבע הגמר הוא הפסיד לניקולאס פול מטרינידד וטובגו, כך שסיים את התחרות.

מיכאל יעקובלב, רוכב אופני המסלול בן ה-25 שעלה מרוסיה לישראל, הוא אחד מהבולטים בעולם. בשנה שעברה זכה במדליית הכסף באליפות העולם בקיירין, מדליה שהייתה היסטורית משום שהוא הפך לישראלי הראשון שעולה על הפודיום בתחרות היוקרתית. כמו כן, באליפות אירופה האחרונה שנערכה השנה זכה במדליית הכסף בספרינט.

אלא שמיכאל יעקובלב לא הצליח לסיים על הפודיום באליפות העולם הנוכחית, לא במרוצי הקיירין ולא בספרינט. כעת הישראלי יצטרך לבחון מה לא עבד לו, במטרה להשתפר לקראת ההמשך ביחד עם מאמנו החדש איגור קרימסקי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
