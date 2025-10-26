יום ראשון, 26.10.2025 שעה 22:57
יום ראשון, 26/10/2025, 21:45אצטדיון אולימפיקוליגה איטלקית - מחזור 8
יובנטוס
דקה 54
1 0
שופט: אנדראה קולומבו
לאציו
ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
183-88רומא2
176-138מילאן3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
127-97יובנטוס8
1212-108אודינזה9
1110-98קרמונזה10
1114-88טורינו11
109-88ססואולו12
910-88קליארי13
87-107לאציו14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20
מערכת ONE | 26/10/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
זקאני מול קונססאו (IMAGO)
זקאני מול קונססאו (IMAGO)

המחזור השמיני בליגה האיטלקית ממשיך בשעה זו. אחרי שקיבלנו אתמול (שבת) את המנה העיקרית עם נאפולי ואינטר, עוד משחק אדיר מתרחש כעת. יובנטוס יוצאת לסטאדיו אולימפיקו, למפגש חם מול לאציו.

לאור אמברגו הרכש שפקד אותה בקיץ, הקבוצה מעיר הבירה מדשדשת העונה. אחרי שהפסידה בדרבי של רומא במחזור הרביעי, היא כבר שלושה משחקים רצופים בלתי מנוצחת, אך בשני המחזורים האחרונים הצליחה לסיים בתיקו בלבד.

מנגד, הגברת הזקנה במצב חמור מאוד. כשהוא עם שבעה משחקים ללא ניצחון והסיכוי לאליפות הולך ובורח לו כבר בתחילת העונה, איגור טודור רוצה לעצור את כדור השלג, כשהוא יודע שהוא יהיה על הגריל אם לא יצליח להביא תוצאות בהקדם.

מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הם צמודים מאוד. בחמשת המשחקים האחרונים לכל אחת מהן יש שני ניצחונות, כשהמשחק האחרון בחודש מאי של העונה החולפת היה היחיד שהסתיים בחלוקת נקודות.  

מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • כדור חופשי חזק ומסוכן של קופמיינרס פוגע בבולאי דיה והולך לקרן
  • '39
  • החמצה
  • לאחר פריצה נהדרת של קונססאו מהאגף הימני, הרים הקיצוני ימני את הכדור שהגיע לדושאן ולאחוביץ', אך החלוץ החטיא מעט את המסגרת
ג'ונתן דויד נוגח בכדור (IMAGO)ג'ונתן דויד נוגח בכדור (IMAGO)
  • '35
  • החמצה
  • כדור חופשי של האורחת הגיע לקונססאו, הוחמץ ונבעט לשמיים. יובנטוס עדיין ללא שער
  • '34
  • החמצה
  • לאחר שקיבל כדור עומק טוב, ג'ונתן דויד בעט את הכדור לידיו של השוער והחמיץ את ההזדמנות הכי טובה של יובה עד כה
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • לאחר גלישה מסוכנת לכיוון פייר קאלולו, מנואל לצארי קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • תון קופמיינרס שעד כה היה במשחק לא טוב, קיבל כרטיס צהוב לאחר שביצע עבירה
  • '21
  • החמצה
  • לאחר הרמה טובה של פרנסיסקו קונססאו, הכדור הגיע לאנדראה קמביאסו שהגיע מהאגף השמאלי, אך החטיא את השער בסנטימטרים ספורים
תומה באשיץ' (IMAGO)תומה באשיץ' חוגג את השער (IMAGO)
שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)שחקני לאציו חוגגים (IMAGO)
תומא באשיץ' חוגג (IMAGO)תומא באשיץ' חוגג (IMAGO)
  • '9
  • שער
  • שער! לאציו עלתה ל-0:1: הרחקה לא טובה של מתיאה פרין הובילה להתקפה לא צפויה של לאציו שעלתה לגברת הזקנה ביוקר כשתומה באשיץ' בעט בעיטה שטוחה וחזקה מחוץ לרחבה והעלה את המארחת ליתרון
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנדראה קולומבו הוציא את המשחק לדרך! מי תנצח הערב באולימפיקו?
אוהדי לאציו (IMAGO)אוהדי לאציו (IMAGO)
