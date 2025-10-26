הרכבים וציונים



זקאני מול קונססאו (IMAGO) זקאני מול קונססאו (IMAGO)

המחזור השמיני בליגה האיטלקית ממשיך בשעה זו. אחרי שקיבלנו אתמול (שבת) את המנה העיקרית עם נאפולי ואינטר, עוד משחק אדיר מתרחש כעת. יובנטוס יוצאת לסטאדיו אולימפיקו, למפגש חם מול לאציו.

לאור אמברגו הרכש שפקד אותה בקיץ, הקבוצה מעיר הבירה מדשדשת העונה. אחרי שהפסידה בדרבי של רומא במחזור הרביעי, היא כבר שלושה משחקים רצופים בלתי מנוצחת, אך בשני המחזורים האחרונים הצליחה לסיים בתיקו בלבד.

מנגד, הגברת הזקנה במצב חמור מאוד. כשהוא עם שבעה משחקים ללא ניצחון והסיכוי לאליפות הולך ובורח לו כבר בתחילת העונה, איגור טודור רוצה לעצור את כדור השלג, כשהוא יודע שהוא יהיה על הגריל אם לא יצליח להביא תוצאות בהקדם.

מפגשי העבר בין שתי הקבוצות הם צמודים מאוד. בחמשת המשחקים האחרונים לכל אחת מהן יש שני ניצחונות, כשהמשחק האחרון בחודש מאי של העונה החולפת היה היחיד שהסתיים בחלוקת נקודות.