רבע 4, 10:40: סן אנטוניו - ברוקלין 87:88

ליגת ה-NBA נפתחה אולי עם הפתיחה הכי גדולה שלה אי פעם, לא פחות מזה, ועבורנו הישראלים היא ללא ספק הכי גדולה אי פעם כי יש לנו שלושה נציגים מעבר ליבשת. בשעה זו הקבוצה של שניים מהם משחקת, כאשר ברוקלין נטס מתארחת אצל סן אנטוניו ספרס.

במשחק הראשון בן שרף רשם 8 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים וברולקין הפסידה 136:117 לשארלוט. במשחק השני הנטס הפסידו גם כן, עם 131:124 נגד קליבלנד, ובמשחק הזה הרכז הישראלי קלע שתי נקודות וחילק אסיסט אחד.

דני וולף לא שיחק בשני המשחקים, והנטס כעת מתמודדים מול אולי השחקן שהכי קשה להתמודד איתו בליגה, ויקטור וומבניאמה, שפתח את העונה בצורה מרהיבה ומוכיח שהוא מועמד גבוה מאוד להיות ה-MVP של העונה. הצרפתי פתח את העונה עם ממוצע של 34.5 נק’, 13 ריב’ ו-6 חסימות, עם 2 ניצחונות.

רבע ראשון: 24:31 לסן אנטוניו

חמישיית סן אנטוניו ספרס: דבין ואסל, סטפון קאסל, הריסון בארנס, ג’ולין שמפני ו-ויקטור וומבניאמה.

חמישיית ברוקלין נטס: בן שרף, קמארון תומאס, טרנס מאן, מייקל פורטור ג’וניור וניקולס קלאקסטון.

תומאס וקאסל החליפו סלים בפתיחה, הנטס השלימו ריצת 0:7 ועלו ליתרון ראשון, 2:9, כשבתווך בן שרף ניסה את הזריקה הראשונה שלו עם שלשה, אך נחסם. ואסל קלע שלשה אצל הספרס, שרף בפעולה אישית נפלאה חילק אסיסט לתומאס, 5:11 וסן אנטוניו הזעיקה פסק זמן. בארנס הוריד לארבע הפרש, פורטר ג’וניור השיב מנגד עם שלשה גדולה, אך המארחת ענתה עם ריצת 0:8 והפכה את היתרון, 14:15.

בשתי הדקות הבאות, הקבוצות החליפו סלים, כשהספרס שמרו על יתרון נקודה, 21:22, כשנותרו שלוש דקות לסיום. מפה, הנטס לא הצליחו לקלוע, כשסן אנטוניו מנגד השלימה ריצת 0:8 וברחה ליתרון, 21:30. וויליאמס הלך לקו לאחר שסחט עבירה ועצר את הבצורת של קבוצתו עם שתי נקודות מהעונשין, וומבניאמה וקלוני החליפו כל אחד נקודה מהקו וחתמו את הרבע.

רבע שני: 48:69 לסן אנטוניו

שרף פתח נפלא את הרבע עם אסיסט נהדר לשארפ ששם שתיים, וומבניאמה קלע מנגד, כששרף הוסיף עוד אסיסט, הפעם לקלקסטון, פורטר ג’וניור הוריד את ההפרש לארבע, סן אנטוניו החזירה לתשע, 31:40. שרף מסר לפורטר ג’וניור שצלף שלשה ונתן אסיסט נוסף לישראלי, הספרס השלימו ריצת 0:6 ועלו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 34:46. הקבוצות החליפו סלים, ברוקלין הורידה את ההפרש עד לשבע בלבד. הספרס שוב התעוררו וברחו לדו ספרתי פעם נוספת, הפעם עם ריצת 4:18 וקבעו יתרון גדול בירידה להפסקה.

רבע שלישי: 81:88 לסן אנטוניו

פורטר ג’וניור ו-וומבניאמה החליפו סלים בפתיחה, כששרף הוסיף אסיסט נוסף לסטט’, הספרס השלימו ריצת 0:7 וברחו ל-52:78, קלקסטון ושמפני החליפו שלשות, 55:81 לספרס. מפה, דווקא ברוקלין השיגה ריצה משלה עם 0:9 והורידה את ההפרש, 81:64. הריצה של הנטס המשיכה עם 1:9 והם ירדו לחד ספרתי, שמפני החזיר ל-11 הפרש. הקבוצות החליפו סלים, תומאס צלף שלשה על הבאזר והוריד לשבע הפרש בלבד בדרך לרבע אחרון צמוד.