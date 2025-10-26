יום ראשון, 26.10.2025 שעה 10:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"בעונה שעברה היינו מפסידים משחק כזה"

באשדוד דיברו על האופי אחרי ה-1:1 מול הפועל פ"ת: "החוכמה היא לדעת לצאת עם משהו גם במשחקים פחות טובים". ניסיונות להכשיר את ישראלמק או ביטון

|
שחקני מ.ס אשדוד מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד מאושרים (ראובן שוורץ)

במועדון ספורט אשדוד יצאו מאוכזבים מהיכולת, אבל גם עם לא מעט נקודות אור אחרי ה-1:1 הביתי מול הפועל פתח תקווה אמש (שבת). אחרי התיקו החשוב בטדי נגד בית"ר ירושלים, קיוו בקבוצה לחזור למסלול הניצחונות, אבל שוב נאלצו להסתפק בחלוקת נקודות.

למרות משחק פושר בחלק ההתקפי וסגל חסר מאוד בהגנה, במועדון בחרו להסתכל על חצי הכוס המלאה: "בעונה שעברה היינו מפסידים משחק כזה, החכמה היא לדעת לצאת עם משהו במשחקים פחות טובים", אמרו בעיר הנמל, כשהתחושה הכללית היא שלמרות יכולת לא מספיק טובה, הצליחו לשמור על נקודה חשובה.

מי שזכו למחמאות הם הקפטן טום בן זקן, שהנהיג את ההגנה ובישל נהדר את שער השוויון ליוג’ין אנסה המצוין, וכן השוער קרול ניימצ’יצקי, שרשם שתי הצלות גדולות מול יונתן כהן במחצית השנייה ושמר על נקודה יקרה. גם רועי גורדנה, שעל אף עייפות משמעותית עלה בהרכב ונתן משחק לחימה, זכה להערכה מהצוות המקצועי. 

טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)

יחד עם זאת, באשדוד מודאגים ממכת הפציעות בחוליית ההגנה. טימותי אוואני נגרע מהסגל ברגע האחרון בשל רגישות בשריר הירך האחורי, ואורי עזו נכנס במקומו להרכב. בנוסף, שליו הרוש פתח לראשונה כבלם, אך הציוות הזה לא עבד כמו שצריך, כשבהפועל פתח תקווה ניצלו את הבלבול בהגנה כדי לעלות ליתרון המוקדם.

לקראת המשחק הבא מול הפועל חיפה, באשדוד יקוו להכשיר לפחות אחד מהבלמים הבכירים מאור ישראלמק או ניר ביטון, כשבמקביל ימתינו לתוצאות הבדיקות של אוואני, בתקווה שלא מדובר בקרע שיגרום לו להיעדר לתקופה ממושכת. 

ניר ביטון (חגי מיכאלי)ניר ביטון (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */