התאוששה: ב"ש חזרה לנצח עם 0:1 על בני ריינה

השחקן המצטיין
הלדר לופס, ציון: 6
הפורטוגלי חזר להרכב וכבש שער ניצחון יקר
השחקן המאכזב
אסיל כנעני, ציון: 5
פחות הורגש הערב, ציפו ממנו ליותר
המחזור השמיני של ליגת העל נמשך היום (ראשון) כאשר הפועל באר שבע אירחה באצטדיון טרנר את בני ריינה, ואחרי ההפסד המאוחר לק”ש במחזור הקודם, הצליחה להתאושש ולחזור למסלול הניצחונות בזכות 0:1 קטן בתום 90 דקות.
המשחק נפתח עם שליטה של הקבוצה הדרומית, כשקינגס קאנגווה ואליאל פרץ פספסו כמה הזדמנויות טובות לתת לקוז’וך את היתרון, ובדקה ה-30 השליטה תורגמה לשער, כשאור בלוריאן עלה נהדר לכדור עומק, בבנגיחה רכה השאיר את הכדור להלדר לופס, שמקרוב נגח פנימה בקלילות את השער שגם קבע את תוצאת המשחק.
הדופק הגבוה במשחק הורגש לכל אורכו, כאשר בדקה ה-39 שער אדיר של עבדאללה ג’אבר נפסל עקב עבירה מוקדמת יותר, ובמחצית השנייה שערים של קינגס קאנגווה ואיגור זלאטנוביץ’ נפסלו בצד השני, והותירו את התוצאה בעינה, 0:1 לקבוצה הדרומית, שפתחה פער (לפחות זמני) בפסגת ליגת העל.
הקבוצה מבירת הנגב רושמת כעת את ניצחונה השביעי מתוך שמונה מחזורים, ותקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות כשבמחזור הבא תתאחר לקרב מסקרן במיוחד אצל בית”ר ירושלים בטדי. בצד השני, הקבוצה של אדהם האדיה נמצאת עמוק בתחתית הטבלה עם נקודה אחת בלבד, וכשמכבי ת”א מחכה במחזור הבא, המשימה לצאת עם נקודות לא הולכת להיות פשוטה בכלל.
מחצית שניה
-
'90+7
- שריקת הסיום בטרנר! הפועל ב"ש מנצחת את בני ריינה 0:1!
-
'84
- דן ביטון יצא, שי אליאס נכנס
-
'84
- חילוף כפול גם בב"ש אמיר גנאח פינה את מקומו לאילן אלמוג
-
'83
- נבו שדו נכנס במקום עמנואל בנדה
-
'83
- חילוף כפול בבני ריינה: אסיל כנעני פינה את מקומו לסער פדידה
-
'77
- חילוף נוסף בב"ש: כובש השער, הלדר לופס, פינה את מקומו לאופיר דוידזאדה
-
'75
- כדור אדיר בבעיטה חופשית מצוינת של עמנואל בנדה, שרק ליד הקורה
-
'69
- מיגל ויטור נכנס במקום אור בלוריאן
-
'69
- חילוף כפול של רן קוז'וך: אליאל פרץ פינה את מקומו לזאהי אחמד
-
'66
- אסיל כנעני שיגר בעיטה חזקה מהאוויר, אך פספס את המסגרת
-
'54
- איגור זלאטנוביץ' שוב כבש לזכות ב"ש, אך שוב השער נפסל בטענה לנבדל
-
'53
- במהלך אישי נהדר, דן ביטון הגיע לעמדת בעיטה טובה על סף הרחבה, אך לצערו הכדור הלך החוצה
-
'47
- קינגס קאנגווה כבש מתוך הרחבה, אך קיבל את הכדור בעמדת נבדל, הדגל הונף והשער נפסל
מחצית ראשונה
-
'43
- גם קאנגווה נכנס לפנקס של גל לוי
-
'42
- ביטון ניגש לבעיטה חופשית מזווית לא פשוטה ושחרר כדור מצוין, אך עמוס הגיב טוב והדף את הכדור
-
'40
- דן ביטון הגיע לעמדה מצוינת של אחד על אחד מול גד עמוס, אך השוער עמד איתן ולקח לו את הכדור
-
'39
- עבדאללה ג'אבר כבש שער נפלא, אך גל לוי סימן לעבירה מוקדמת והשער נפסל
-
'30
- שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1! התקפה מצוינת של הדרומיים הסתיימה עם כדור ארוך לבלוריאן, שבנגיחה רכה השאיר את הכדור ללופס, שמקרוב לא התקשה ונגח את שער היתרון
-
'26
- קאנגווה ניסה את מזלו מחוץ לרחבה עם כדור שטוח, אך שחרר בעיטה לא מספיק מדויקת
-
'20
- אליאל פרץ הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך שלח את הכדור סנטימטרים ספורים מהמסגרת
-
'14
- הלדר לופס הוא המוצהב הראשון של הערב
-
'8
- הזדמנות ראשונה טובה לב"ש: רועי לוי הכניס כדור רוחב מצוין, קינגס קאנגווה שחרר כבעיטה לא טובה, גבוה מעל לשער
-
'1
- שריקת הפתיחה בטרנר! גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך