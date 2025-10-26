התאוששה: ב"ש חזרה לנצח עם 0:1 על בני ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין הלדר לופס, ציון: 6

הפורטוגלי חזר להרכב וכבש שער ניצחון יקר הלדר לופס, ציון: 6הפורטוגלי חזר להרכב וכבש שער ניצחון יקר השחקן המאכזב אסיל כנעני, ציון: 5

פחות הורגש הערב, ציפו ממנו ליותר אסיל כנעני, ציון: 5פחות הורגש הערב, ציפו ממנו ליותר

הרכבים וציונים

המחזור השמיני של ליגת העל נמשך היום (ראשון) כאשר הפועל באר שבע אירחה באצטדיון טרנר את בני ריינה, ואחרי ההפסד המאוחר לק”ש במחזור הקודם, הצליחה להתאושש ולחזור למסלול הניצחונות בזכות 0:1 קטן בתום 90 דקות.

המשחק נפתח עם שליטה של הקבוצה הדרומית, כשקינגס קאנגווה ואליאל פרץ פספסו כמה הזדמנויות טובות לתת לקוז’וך את היתרון, ובדקה ה-30 השליטה תורגמה לשער, כשאור בלוריאן עלה נהדר לכדור עומק, בבנגיחה רכה השאיר את הכדור להלדר לופס, שמקרוב נגח פנימה בקלילות את השער שגם קבע את תוצאת המשחק.

הדופק הגבוה במשחק הורגש לכל אורכו, כאשר בדקה ה-39 שער אדיר של עבדאללה ג’אבר נפסל עקב עבירה מוקדמת יותר, ובמחצית השנייה שערים של קינגס קאנגווה ואיגור זלאטנוביץ’ נפסלו בצד השני, והותירו את התוצאה בעינה, 0:1 לקבוצה הדרומית, שפתחה פער (לפחות זמני) בפסגת ליגת העל.

אמיר גנאח במהלך (מרטין גוטדאמק)

הקבוצה מבירת הנגב רושמת כעת את ניצחונה השביעי מתוך שמונה מחזורים, ותקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות כשבמחזור הבא תתאחר לקרב מסקרן במיוחד אצל בית”ר ירושלים בטדי. בצד השני, הקבוצה של אדהם האדיה נמצאת עמוק בתחתית הטבלה עם נקודה אחת בלבד, וכשמכבי ת”א מחכה במחזור הבא, המשימה לצאת עם נקודות לא הולכת להיות פשוטה בכלל.