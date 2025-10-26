יום ראשון, 26.10.2025 שעה 22:55

שחקני הפועל ב"ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)

התאוששה: ב"ש חזרה לנצח עם 0:1 על בני ריינה

אחרי ההפסד המאוחר לק"ש, הדרומיים חזרו למסלול הניצחונות ופתחו פער זמני בפסגה בזכות שער של הלדר לופס (30). הקבוצה של האדיה עדיין עם נקודה בלבד

איציק כלפי | 26/10/2025 20:15
יום ראשון, 26/10/2025, 20:15אצטדיון טרנר - 12,799 צופיםליגת העל Winner - מחזור 8
מכבי בני ריינה
הסתיים
1 0
שופט: גל לוי (ציון: 6)
שער הלדר לופס (30)
בישול בישול: אור בלוריאן
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
הלדר לופס, ציון: 6
הפורטוגלי חזר להרכב וכבש שער ניצחון יקר
השחקן המאכזב
אסיל כנעני, ציון: 5
פחות הורגש הערב, ציפו ממנו ליותר
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השמיני של ליגת העל נמשך היום (ראשון) כאשר הפועל באר שבע אירחה באצטדיון טרנר את בני ריינה, ואחרי ההפסד המאוחר לק”ש במחזור הקודם, הצליחה להתאושש ולחזור למסלול הניצחונות בזכות 0:1 קטן בתום 90 דקות.

המשחק נפתח עם שליטה של הקבוצה הדרומית, כשקינגס קאנגווה ואליאל פרץ פספסו כמה הזדמנויות טובות לתת לקוז’וך את היתרון, ובדקה ה-30 השליטה תורגמה לשער, כשאור בלוריאן עלה נהדר לכדור עומק, בבנגיחה רכה השאיר את הכדור להלדר לופס, שמקרוב נגח פנימה בקלילות את השער שגם קבע את תוצאת המשחק.

הדופק הגבוה במשחק הורגש לכל אורכו, כאשר בדקה ה-39 שער אדיר של עבדאללה ג’אבר נפסל עקב עבירה מוקדמת יותר, ובמחצית השנייה שערים של קינגס קאנגווה ואיגור זלאטנוביץ’ נפסלו בצד השני, והותירו את התוצאה בעינה, 0:1 לקבוצה הדרומית, שפתחה פער (לפחות זמני) בפסגת ליגת העל.

אמיר גנאח במהלך (מרטין גוטדאמק)אמיר גנאח במהלך (מרטין גוטדאמק)

הקבוצה מבירת הנגב רושמת כעת את ניצחונה השביעי מתוך שמונה מחזורים, ותקווה להמשיך בקצב צבירת הנקודות כשבמחזור הבא תתאחר לקרב מסקרן במיוחד אצל בית”ר ירושלים בטדי. בצד השני, הקבוצה של אדהם האדיה נמצאת עמוק בתחתית הטבלה עם נקודה אחת בלבד, וכשמכבי ת”א מחכה במחזור הבא, המשימה לצאת עם נקודות לא הולכת להיות פשוטה בכלל.

מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום בטרנר! הפועל ב"ש מנצחת את בני ריינה 0:1!
רן קוז'וך (מרטין גוטדאמק)רן קוז'וך (מרטין גוטדאמק)
  • '84
  • חילוף
  • דן ביטון יצא, שי אליאס נכנס
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול גם בב"ש אמיר גנאח פינה את מקומו לאילן אלמוג
איגור זלאטנוביץ' בועט (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' בועט (מרטין גוטדאמק)
  • '83
  • חילוף
  • נבו שדו נכנס במקום עמנואל בנדה
  • '83
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני ריינה: אסיל כנעני פינה את מקומו לסער פדידה
איגור זלאטנוביץ' במאבק (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' במאבק (מרטין גוטדאמק)
  • '77
  • חילוף
  • חילוף נוסף בב"ש: כובש השער, הלדר לופס, פינה את מקומו לאופיר דוידזאדה
הבעיטה החופשית של בנדה (מרטין גוטדאמק)הבעיטה החופשית של בנדה (מרטין גוטדאמק)
  • '75
  • החמצה
  • כדור אדיר בבעיטה חופשית מצוינת של עמנואל בנדה, שרק ליד הקורה
רן קוז'וך (מרטין גוטדאמק)רן קוז'וך (מרטין גוטדאמק)
  • '69
  • חילוף
  • מיגל ויטור נכנס במקום אור בלוריאן
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול של רן קוז'וך: אליאל פרץ פינה את מקומו לזאהי אחמד
אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)
  • '66
  • החמצה
  • אסיל כנעני שיגר בעיטה חזקה מהאוויר, אך פספס את המסגרת
איגור זלאטנוביץ' חוגג לשווא (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' חוגג לשווא (מרטין גוטדאמק)
  • '54
  • נבדל
  • איגור זלאטנוביץ' שוב כבש לזכות ב"ש, אך שוב השער נפסל בטענה לנבדל
דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)
  • '53
  • החמצה
  • במהלך אישי נהדר, דן ביטון הגיע לעמדת בעיטה טובה על סף הרחבה, אך לצערו הכדור הלך החוצה
עבדאללה ג'אבר מול רועי לוי (מרטין גוטדאמק)עבדאללה ג'אבר מול רועי לוי (מרטין גוטדאמק)
  • '47
  • נבדל
  • קינגס קאנגווה כבש מתוך הרחבה, אך קיבל את הכדור בעמדת נבדל, הדגל הונף והשער נפסל
מחצית ראשונה
קאנגווה רואה את הכרטיס הצהוב (מרטין גוטדאמק)קאנגווה רואה את הכרטיס הצהוב (מרטין גוטדאמק)
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • גם קאנגווה נכנס לפנקס של גל לוי
דן ביטון עם הכדור (מרטין גוטדאמק)דן ביטון עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '42
  • החמצה
  • ביטון ניגש לבעיטה חופשית מזווית לא פשוטה ושחרר כדור מצוין, אך עמוס הגיב טוב והדף את הכדור
  • '40
  • החמצה
  • דן ביטון הגיע לעמדה מצוינת של אחד על אחד מול גד עמוס, אך השוער עמד איתן ולקח לו את הכדור
שחקני בני ריינה באים בטענות לגל לוי (מרטין גוטדאמק)שחקני בני ריינה באים בטענות לגל לוי (מרטין גוטדאמק)
  • '39
  • החלטת שופט
  • עבדאללה ג'אבר כבש שער נפלא, אך גל לוי סימן לעבירה מוקדמת והשער נפסל
שחקני הפועל ב&qout;ש מאושרים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ב"ש מאושרים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ב&qout;ש חוגגים את השער של לופס (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ב"ש חוגגים את השער של לופס (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ב&qout;ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל ב"ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)
הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)
הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)
הלדר לופס נוגח פנימה את שער היתרון (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס נוגח פנימה את שער היתרון (מרטין גוטדאמק)
  • '30
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1! התקפה מצוינת של הדרומיים הסתיימה עם כדור ארוך לבלוריאן, שבנגיחה רכה השאיר את הכדור ללופס, שמקרוב לא התקשה ונגח את שער היתרון
דן ביטון עם הכדור (מרטין גוטדאמק)דן ביטון עם הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '26
  • החמצה
  • קאנגווה ניסה את מזלו מחוץ לרחבה עם כדור שטוח, אך שחרר בעיטה לא מספיק מדויקת
אליאל פרץ (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ (מרטין גוטדאמק)
  • '20
  • החמצה
  • אליאל פרץ הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך שלח את הכדור סנטימטרים ספורים מהמסגרת
הלדר לופס (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס (מרטין גוטדאמק)
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • הלדר לופס הוא המוצהב הראשון של הערב
קינגס קאנגווה במאבק (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה במאבק (מרטין גוטדאמק)
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה טובה לב"ש: רועי לוי הכניס כדור רוחב מצוין, קינגס קאנגווה שחרר כבעיטה לא טובה, גבוה מעל לשער
זה טורבו עולה מעל כולם (מרטין גוטדאמק)זה טורבו עולה מעל כולם (מרטין גוטדאמק)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה בטרנר! גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך
הטקס המרגש לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)הטקס המרגש לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
הטקס המרגש לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)הטקס המרגש לכבוד איתן הורן (מרטין גוטדאמק)
הטקס לכבוד אנטוניו ספר (מרטין גוטדאמק)הטקס לכבוד אנטוניו ספר (מרטין גוטדאמק)
הטקס לכבוד שחקן החודש, דן ביטון (מרטין גוטדאמק)הטקס לכבוד שחקן החודש, דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה מתחמם (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה מתחמם (מרטין גוטדאמק)
שחקני בני ריינה בחימום (מרטין גוטדאמק)שחקני בני ריינה בחימום (מרטין גוטדאמק)
