היחסים ב-'Winner' לקלאסיקו בין ריאל לברצלונה

הקלאסיקו מגיע: ריאל מדריד וברצלונה ייפגשו ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) למשחק מסקרן שיכתוב עוד פרק ביריבות הגדולה ביניהן. הבלאנקוס יארחו את קרב הענקיות, אבל כמו שהם למדו כבר – זה לא מבטיח שום דבר.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

ריאל קיבלה יחס של פי 1.85 לניצחון בקלאסיקו, בעוד מי שיילך על ניצחון של בארסה בברנבאו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.2 מסכום ההימור. אם הקלאסיקו יסתיים בחלוקת נקודות, מי שיילך על זה ירוויח פי 4 מהסכום.

אצלנו בליגת העל, הפועל ב"ש תארח ב-20:15 את מכבי בני ריינה והיא כמובן פייבוריטית מובהקת עם יחס של פי 1.15 לניצחון. מי שיילך על סנסציה ובני ריינה אכן תנצח, ירוויח פי 10.5 מסכום ההימור, בעוד לתיקו יש יחס של פי 6.8.

שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

עוד לפני כן, ב-16:00 מנצ’סטר סיטי תתארח אצל אסטון וילה והקבוצה של פפ גווארדיולה פייבוריטית כצפוי: יחס של פי 1.7 לניצחון של הסיטיזנס לעומת פי 4 לניצחון הקבוצה המארחת. לתיקו יש יחס של פי 3.65.

הנאום של לאמין בחדר ההלבשה בקינגס ליג

וגם כדורסל יש הערב: ב-20:00 הפועל ת"א תארח את עירוני נס ציונה. האדומים מועמדים מובהקים לניצחון וההפרש שנקבע הוא 16. ניצחון אדום ב-17 הפרש ומעלה קיבל יחס של פי 1.8. לניצחון ב-16 הפרש בדיוק יש יחס של פי 9, ואילו בכל תסריט אחר – היחס לכך הוא פי 1.8.