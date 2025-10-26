יום ראשון, 26.10.2025 שעה 10:39
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
916-1010ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

היחסים ב-'Winner' לקלאסיקו בין ריאל לברצלונה

הבלאנקוס קיבלו יחס של פי 1.85 לניצחון לעומת פי 3.2 ליריבה המושבעת, שתגיע לברנבאו ב-17:15. וגם: היחסים להפועל ב"ש, סיטי והפועל ת"א בכדורסל

|
ג'וד בלינגהאם ופדרי (רויטרס)
ג'וד בלינגהאם ופדרי (רויטרס)

הקלאסיקו מגיע: ריאל מדריד וברצלונה ייפגשו ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) למשחק מסקרן שיכתוב עוד פרק ביריבות הגדולה ביניהן. הבלאנקוס יארחו את קרב הענקיות, אבל כמו שהם למדו כבר – זה לא מבטיח שום דבר.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

ריאל קיבלה יחס של פי 1.85 לניצחון בקלאסיקו, בעוד מי שיילך על ניצחון של בארסה בברנבאו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.2 מסכום ההימור. אם הקלאסיקו יסתיים בחלוקת נקודות, מי שיילך על זה ירוויח פי 4 מהסכום.

אצלנו בליגת העל, הפועל ב"ש תארח ב-20:15 את מכבי בני ריינה והיא כמובן פייבוריטית מובהקת עם יחס של פי 1.15 לניצחון. מי שיילך על סנסציה ובני ריינה אכן תנצח, ירוויח פי 10.5 מסכום ההימור, בעוד לתיקו יש יחס של פי 6.8.

שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

עוד לפני כן, ב-16:00 מנצ’סטר סיטי תתארח אצל אסטון וילה והקבוצה של פפ גווארדיולה פייבוריטית כצפוי: יחס של פי 1.7 לניצחון של הסיטיזנס לעומת פי 4 לניצחון הקבוצה המארחת. לתיקו יש יחס של פי 3.65.

הנאום של לאמין בחדר ההלבשה בקינגס ליג

וגם כדורסל יש הערב: ב-20:00 הפועל ת"א תארח את עירוני נס ציונה. האדומים מועמדים מובהקים לניצחון וההפרש שנקבע הוא 16. ניצחון אדום ב-17 הפרש ומעלה קיבל יחס של פי 1.8. לניצחון ב-16 הפרש בדיוק יש יחס של פי 9, ואילו בכל תסריט אחר – היחס לכך הוא פי 1.8.

