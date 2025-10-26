יום ראשון, 26.10.2025 שעה 10:42
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
712-76צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
27-36הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
85-95מ.כ. ירמיהו חולון8
711-66בית"ר יבנה9
610-76הפועל מרמורק10
53-25הפועל אזור11
511-86מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

אורי זוהר ולירן אלמליח שוחררו ממכבי יבנה

צמד הקשרים, האחד בן 26 והשני בן 25, נופו מהסגל של עופר טסלפפה. על פי הערכות, השניים עשויים לעבור לקבוצה בליגה א' דרום. דוידוב יעבור בבקרה

|
לירן אלמליח מתווכח עם השופט (יונתן גינזבורג)
לירן אלמליח מתווכח עם השופט (יונתן גינזבורג)

זה היה באויר שמכבי יבנה תשחרר שחקן או שניים. ל-ONE נודע כי אורי זוהר, הקשר בן ה-26 ולירן אלמליח, הקשר בן ה-25, כבר לא חלק מהמועדון, תחת הדרכתו של עופר טסלפפה, כשבצמד משחקיו על כר הדשא השיג נקודה אחת בלבד, מתוך שש אפשריות ויש כבר מי שתוהה האם קבוצת הכוכבים של המועדון שוקעת בתחתית, בצל מעמדה של קבוצת הנוער המקומית.

השניים קיבלו ההודעה, לאחר שמכבי יבנה התחזקה לאחרונה ביובל בן עמי, יעקב מור, בעוד עידו דוידוב צפוי לעבור היום (ראשון) בבקרה. מה גם שעל מנת לעמוד בבקרה של ליגה א', מכבי יבנה נאלצה, כאמור, להיפרד מאורי זוהר ולירן אלמליח, כשכבר יש מי שמתעניינות בהם. במכבי קריית מלאכי רוצים לקבל לידיהם את אורי זוהר ובבית"ר נורדיה ירושלים סימנו את לירן אלמליח.

זוהר, בעברו, היה לשחקן הפועל ראשון לציון במשך שלוש עונות רצופות בליגה הלאומית. דרכו, בבוגרים, החלה בהכח מכבי עמידר רמת גן, עוד כששיחקה בליגה א' דרום. בשנים האחרונות, שיחק במדי שמשון פזטל תל אביב, מ.כ. ירושלים, מכבי קריית מלאכי ומכבי יבנה, אליה הגיע בתחילת העונה, במדיה רשם שבעה משחקים.

עידו דוידוב חוגג (ראובן שוורץ)עידו דוידוב חוגג (ראובן שוורץ)

אלמליח, בעברו, הגיע להפועל רמת גן בעונת 2022/23 מהפועל ירושלים. רשם שם 32 הופעות והתכבד בשלושה שערים. ציין, לחובתו, שלושה כרטיסים אדומים. אל הפועל ירושלים הגיע בעונת 2017/18 מבית"ר ירושלים, שם גדל מאז עונת 2008/09. עם הפועל ירושלים שיחק בליגה הלאומית ובעונת 2021/22 רשם עמה שמונה הופעות בליגת העל. שיחק גם במ.כ. ירושלים.

ברקע הדברים, למכבי יבנה משוכה לא פשוטה בשישי הקרוב (31/10) כשתפגוש בביתה, במסגרת המחזור השביעי בליגה א' דרום, את מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים, במדיה משחק רוסלן קוזניצוב, אותו שחררו מהמועדון, עוד מהתקופה של סתיו אלימלך, נוכח "עניינים מקצועיים". כפר סבא טרם הפסידה העונה, יבנה מגיעה כשהיא עם הגב אל הקיר, מהתחתית. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */