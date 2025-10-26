יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6266-3133מכבי ת"א
5234-2293הפועל העמק
4159-1852הפועל ת"א
4212-2213הפועל ירושלים
3162-1772עירוני רמת גן
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2209-1932בני הרצליה
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ

שוב: מיציץ', ברייאנט ואוטורו לא בסגל הפועל ת"א

איטודיס בחר את הזרים לנס ציונה ב-20:00 והעדיף פעם נוספת לוותר על הבכירים: מוטלי, בלייקני, אודיאסי, אניס ואיש ישחקו. המאמן: "מצפים לקהל שלנו"

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רועי כפיר)

מאז אותו הפסד כואב במיוחד בדרבי של תל אביב, הראשון אי פעם ביורוליג, הפועל תל אביב לגמרי התאוששה. האדומים עם רצף של חמישה ניצחונות ברציפות, והדובדבן שבקצפת היה אותו ניצחון ענק על מונאקו, וכבונוס הם קיבלו מעידה של פנאתינייקוס ואת פסגת היורליג. רגע לפני שבוע כפול נוסף, הפועל תארח היום (ראשון, 22:00) את נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים.

מחזיקת היורוקאפ רוצה לרשום ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות, ולאחר המשחק הזה היא תתחיל להתכונן לשבוע כפול בדמות פרטיזן בלגרד בסופיה ואולימפיאקוס באתונה, כשהמטרה ברורה – לשמור על הפסגה ולהתקרב למקום בפלייאוף, שיבטיח עונה נוספת במפעל הבכיר באירופה.

בכל מקרה, לא כל השחקנים של הפועל תל אביב הגיעו לישראל וכך זה צפוי להמשיך להיות עד חזרת המשחקים באחד בדצמבר, בכפוף כמובן לכך שהפסקת האש עם ארגון החמאס תישמר. חמשת הזרים שבחר לרשום דימיטריס איטודיס בסגל הם: ג’ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, טיילר אניס, איש וויינרייט וטאי אודיאסי.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

המשמעות היא שכרגע עדיין הפועל תל אביב עם שבעה זרים רשומים לליגה העונה, כאשר מותר לרשום עשרה בסך הכל. נכון לכרגע, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, דן אוטורו וברונו קבוקלו לא נרשמו, וכאמור אחד מהם גם לא יירשם. מבחינה מקצועית, עוז בלייזר, ים מדר והברזילאי לא כשירים עדיין, ושני הישראלים לא בסגל.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, לקראת ההתמודדות: “זה יהיה המפגש השני שלנו העונה מול נס ציונה, אבל אנחנו יודעים שהם שינו את הסגל שלהם בצורה משמעותית, צירפו שחקנים חדשים, והם בונים את הכימיה שלהם. אנחנו מצפים למשחק הזה, להמשיך ולבנות את הכימיה שלנו, וכמובן לשחק מול הקהל שלנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */