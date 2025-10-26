טורניר המילואימניקים נפתח: "חובה להחזיר לכם"

טורניר המילואימניקים נפתח ביום שישי האחרון, בקריית הספורט בחולון, שם התקיים משחק במסגרת ליגת המילואימניקים – טוטו, ליגת הכדורגל הראשונה בישראל המיועדת למשרתים פעילים. כאשר 32 קבוצות מיחידות שונות יתמודדו בליגה שנועדה להחזיר לאנשי המילואים את התשוקה למשחק. מחזור הפתיחה מהווה את יריית הפתיחה לעונה מלאה.

עומר ליבנת, מנהל ומייסד ארגון "החלוץ-חינוך דרך ספורט" מבית "דרור ישראל", אמר: "הליגה הזו היא הרבה מעבר לכדורגל, היא הוכחה לרוח הישראלית שלא נשברת. דרך הספורט אנחנו מחברים בין יחידות, בין אנשים ובין לבבות, ומזכירים שמה שמחזיק אותנו כחברה זה החיבור, הרעות והאהבה למשחק”.

מעיין פדן, מייסד "ליגת המילואימניקים-טוטו", הוסיף: "כולנו חזרנו מהשנה הקשה הזו עם לב כבד, אבל גם עם רצון אחד, להמשיך להיות ביחד. הליגה הזו היא לא רק משחק, היא הדרך שלנו לזכור מי אנחנו, לשמור על הרוח, ולהחזיר את השמחה לחיים. כשאנחנו עולים על המגרש זה לא רק כדורגל, זו אחווה, זו משפחה, וזה ניצחון קטן של החיים על הכול”.

מארגני הליגה (אייל אשכנזי)

מנכ״ל הטוטו, מאיר ברדוגו, גם דיבר: "ליגת המילואימניקים טוטו נולדה מתוך רצון לומר תודה לאותם מאות אלפים שבשנתיים האחרונות הקריבו מעצמם למען החיים של כולנו. הכדורגל הוא כנראה המכנה המשותף הרחב ביותר לכל אותם מילואימניקים שנאלצו מאז פרוץ המלחמה לוותר על המגרשים, ולכן יחד עם ההתאחדות לכדורגל גיבשנו מיזם משותף אשר יאפשר להם לשוב למגרשים, לא רק כצופים, אלא כשחקנים פעילים. אנחנו מאחלים להם בהצלחה. הם בכל מקרה ניצחו עוד לפני שריקת הפתיחה".

מאיר ברדוגו (ההתאחדות לכדורגל)

בליגה ישתתפו 32 קבוצות, אשר כוללות כ-1000 אנשי מילואים, שישחקו יותר מ-780 משחקים בני 20 דקות כל משחק. בין המשתתפים בטקס הפתיחה, הגיע מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון ומנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר.

מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר דיבר: “יש לנו זכות, יחד עם שותפים נפלאים דוגמת הטוטו והחלוץ, להחזיר טובה למי שעשו כל כך הרבה למען כולנו. זה לא משחק ראווה או מפגש חד פעמי, אלא ליגה סדירה עם מאות שחקנים ועשרות משחקים. לראות את מי שעד לפני רגע לחמו וסיכנו את חייהם, נרגשים כל כך לפני טורניר כדורגל, זאת עדות נפלאה למקום האדיר שהמשחק תופס בחיים של כולנו. וכמו במילואים, גם במגרש, החבר’ה המדהימים האלה מוכיחים לכולנו את הכוח של האחדות, הרעות והכדורגל”.

יריב טפר (אייל אשכנזי)

רן בן שמעון, מאמן נבחרת ישראל, הוסיף: ”זה הכבוד והחובה שלנו להחזיר לכם, ולו במעט, על ההקרבה האדירה בשנתיים הקשות שעברנו. אין גאה ממני לעמוד כאן היום ולפתוח ליגה כל כך משמעותית. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות עבור אנשים שעזבו הכול, אבל הכול, כדי להגן עלינו ברגעים הקשים ביותר. הכדורגל מחבר ומאחד בין כולם, והליגה הזו היא אחד המיזמים המרגשים והחשובים ביותר שזכיתי להכיר במסגרת ההתאחדות לכדורגל”.

רן בן שמעון עם מילואימניק (אייל אשכנזי)

המילואימניקים עם רן בן שמעון (אייל אשכנזי)

המילואימניקים על הדשא (אייל אשכנזי)