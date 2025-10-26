יום ראשון, 26.10.2025 שעה 10:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

בב"ש מחכים לריינה: "עשתה צרות בעונה שעברה"

הדרומיים רוצים להשכיח את המשחק מול ק"ש ב-20:15: "אם נבוא כמו אז, נהיה בבעיה". קוז'וק מתכנן לרענן את ההרכב, ויטור בסגל. ייערך טקס לאיתן הורן

|
שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)

לאחר ההפסד המתסכל לעירוני קריית שמונה במחזור הקודם, הפועל באר שבע תשוב הערב (ראשון, 20:15) לאצטדיון טוטו טרנר כשהיא נחושה לחזור למסלול הניצחונות. הדרומיים יארחו את מכבי בני ריינה במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, במטרה למחוק את הרושם מהיכולת המאכזבת בצפון.

"הדבר היחיד שהתעסקנו איתו בשבוע האחרון הוא איך לשפר את הדברים כדי לקחת 3 נקודות", אמרו בבירת הנגב, "המיקום של ריינה לא משקף בכלל, היא עשתה לנו צרות בעונה שעברה. מדובר בקבוצה שרק החליפה מאמן, עם זרים טובים בעיקר בהתקפה והיא יכולה להביך כל קבוצה. בעונה שעברה כנראה שהקלנו ראש ועובדה שבמשחק אחד הפסדנו ובמשחק השני ספגנו שוויון בתוספת הזמן. אם אנחנו נבוא כמו נגד קריית שמונה, נהיה בבעיה גדולה".

במהלך השבוע האחרון, בקבוצה לא הסתירו את האכזבה מההופעה בקריית שמונה גם ברמה המקצועית וגם בגישה שהציגו השחקנים. בבאר שבע מקווים שהשחקנים יבינו שאף אחד לא חסין. באימונים נרשמה דריכות גבוהה כשרן קוז'וק לא חשף הרכב קבוע ושינה את הגופיות בין תרגולים.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

באימון המסכם תורגלו ג'יבריל דיופ, אליאל פרץ, זאהי אחמד, ניב אליאסי, אלון תורג'מן והלדר לופס, מה שמעיד על רצון לרענן את ההרכב. ישנה שאלה האם מיגל ויטור, שלא נכלל בסגל במחזור האחרון, יחזור לרשימת 20 השחקנים בסגל. חמודי כנעאן ממשיך להתאמן באופן מלא וצפוי להיות כשיר.

בעניין אחר, במועדון מתרגשים מאוד לקראת הטקס שיערך הערב בו יחזור שורד השבי איתן הורן, לראשונה למשחק בית של הפועל באר שבע מזה כשנתיים. איתן יגיע עם אחיו יאיר הורן, שורד השבי ששוחרר לפני 8 חודשים, ובני משפחתו שניהלו את המאבק העיקש לחזרתם הביתה.

