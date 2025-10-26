מחצית: עירוני ר"ג - קריית אתא 49:54

המחזור השלישי של ליגת ווינר סל כבר יצא לו לדרך עם ניצחון של מכבי תל אביב והפסד של הפועל ירושלים, והוא נמשך בשעה זו בזיסמן. מכבי עירוני רמת גן ועירוני קריית אתא פותחות את יום המשחקים של יום ראשון עם מפגש מסקרן במיוחד.

חניכיו של שמוליק ברנר פתחו את הליגה עם ניצחון נהדר על מכבי ראשון לציון בבית, והם רצו לשמור על מאזן מושלם גם נגד נתניה במחזור השני, אך הם נכנעו בתום מותחן שכלל שתי הארכות, וכעת הם ינסו לפחות לשמור על מאזן מושלם בזיסמן.

מנגד, השחקנים של אלדד בנטוב רוצים לעלות למאזן חיובי, מה שהם לא עשו בכל העונה שעברה. הצפוניים כבר התאוששו מההפסד להפועל ת”א עם 79:96 נהדר על גליל עליון, כשכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות דווקא באולם קשה כמו זיסמן.

רבע ראשון: 22:28 לעירוני קריית אתא

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

אטקינס פתח את המשחק עם שתי נקודות מהירות, מנגד, דריוס האנה השווה את התוצאה. אדם אריאל קלע בתוך הצבע, מאליק הול קלע לזכות האורחת, שהצליחה להשוות שוב. נואה לוק צלף מאחורי הקשת ואדם אריאל מיהר בדרך לשלוש נקודות משלו. לוק לא נח, שחקן האורחת עם שלשה שנייה ברצף. הקרייתים שטפו את המגרש, הקבוצה האורחת קלעה כבר ארבע שלשות רצופות בדרך להובלה 10:16.

נואה לוק קלע כבר שלשה שלישית והגדיל את הפער לזכות הקבוצה מהצפון. דרו קרופורד ניגש לקו העונשין לאחר שסחט עבירה בזריקה משלוש, אך דייק רק פעם אחת. כמה דקות לאחר מכן, גיל בני ניגש גם הוא לקו העונשים אך קלע רק זריקה אחת. הצפוניים לא הפסיקו לקלוע מרחוק כאשר ג’מייה ניל הוסיף לעצמו שלוש נקודות נהדרות. אתא המשיכה להוביל כשקרופורד ניגש לזרוק שתי זריקות עונשין וצלח את שתיהן. גיל בני סחט עבירה לזכות המארחת ודייק בשתי הזריקות

רבע שני: 49:54 למכבי עירוני רמת גן

דריון אטקינס פתח בסערה את המשחק ותוך דקה בלבד הוריד את ההפרש לשתי נקודות בלבד. נואה לוק המשיך בתצוגה הטובה שלו וצלף ג’אמפ שוט בתוך הקשת, אצל האורחים, קרופורד ניגש לקוו קלע שתי זריקות, אילי דולינסקי עלה לליי אפ והשאיר את היתרון אצל הצפוניים. רונאלדו סגו הגיע אל מאחורי הקשת וצלף, אך בודי יום מנגד החזיר עם שלשה משלו לזכות האורחת, לאחר מכן שחקן הקבוצה מהקריות ניגש לקו וקלע את שתי הזריקות.

ג’ורדן פלויד סחט עבירה וקלע פעמיים מקו העונשין, נואה לוק הרגיע את בנטוב וצלף עוד שלשה, ז’ורדאן ניקוליס על יפה לסל וקלע עם ליי אפ, פלויד שוב דייק פעמיים מקו העונשין. בני ניגש לקו וקלע את שתי זריקות העונשין. ז’ורדאן ניקוליס עלה לסל עם ליי אפ מרשים. תומר אסייג עלה לדו ספרתי לאחר זריקה לשתי נקודות, שוויון ברמת גן. איינדורף הגיע אל מאחורי הקשת, צלף והחזיר את היתרון לרמת גן. קרופורד קיבל את הכדור וקלע משלוש.

רבע שלישי: