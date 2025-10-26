הפועל תל אביב הביסה 63:89 את נס ציונה

הפועל תל אביב המשיכה במומנטום הנפלא שלה גם הערב (ראשון) עם ניצחון גדול בדמות 63:89 על נס ציונה, במשחק הראשון שפותח שלושה משחקים בשבוע אחד. האדומים חגגו על הכתומים בהיכל מנורה מבטחים, רגע לפני שיצאו לשבוע כפול נוסף בליגה הטובה באירופה, היורוליג.

המשחק היה של חניכיו של דימטריס איטודיס כבר מהרגע הראשון, כשבלייקני הוביל ריצה יפה שנתנה יתרון דו ספרתי מהיר. האדומים המשיכו לבלוט גם ברבע השני וירדו להפסקה ביתרון 17.

החצי השני הלך באותו כיוון, כשטאי אודיאסי נכנס לעניינים והוביל את הפועל ליתרון שיא של 26 הפרש. הכתומים מזה כבר לא הצליחו לחזור, ולמרות משחק גדול של איתי מושקוביץ, נכנעו בסיום.

כאמור, החבורה של איטודיס תצא בהמשך השבוע לשני משחקי יורוליג מאתגרים במיוחד נגד פרטיזן בלגרד ואולימפיאקוס, והם עושים את זה כשהם במאזן מושלם בזירה המקומית. מנגד, החבורה של עמית שרף עדיין ללא ניצחון העונה בליגה.

רבע ראשון: 18:30 להפועל תל אביב

עופר ינאי (רועי כפיר)

אוהדי הפועל תל אביב עם שלט מחאה (רועי כפיר)

חמישיית הפועל ת”א: אנטוניו בלייקני, גיא פלטין, טיילר אניס, טאי אודיאסי, תומר גינת.

חמישיית עירוני נס ציונה: קייסי שפרד, ספנסר וייס, אייזיה ווייטהד, אודוקה אזובוקיי, דזי רודריגז.

עמית שרף ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

המשחק נפתח עם נקודות של אזובוקיי, פלטין הגיב עם שלשה. גם בלייקני קלע שלשה והוסיף עוד נקודה מהקו, כשאניס העלה לחמש הפרש. וייס קלע שלשה משלו והוריד לשתיים, אך אז האדומים פתחו בריצת 0:12 אותה הובילו גינת ופלטין. שלשה של בלייקני הגדילה ל-15 הפרש, הכתומים צימקו ל-12 עם סיום הרבע.

גיא פלטין בפעולה (רועי כפיר)

יפתח זיו (רועי כפיר)

רבע שני: 39:56 להפועל תל אביב

מושקוביץ קלע ראשון והוריד את היתרון לעשר נקודות עם פתיחת הרבע, ויינרייט השיב עם חמש נקודות רצופות, ומושקוביץ קלע שלשה נוספת. שלשה של יפתח זיו הגדילה ל-15 הפרש, אך ריצה טובה של הכותים הצליחה להחזיר אותם למשחק ולצמק לשבע. מוטלי ובלייקני השתלטו חזרה על המשחק והקבוצות ירדו להפסקה ביתרון 17 לאדומים.

יפתח זיו (רועי כפיר)

אודוקה אוזובויקה (רועי כפיר)

אייזיה ווייטהד (רועי כפיר)

רבע שלישי: 49:75 להפועל תל אביב

אודיאסי נכנס חזק לחצי השני והוביל ריצה טובה של האדומים בדרך ליתרון שיא של 26 נקודות. הכתומים ניסו לצמק, אך ללא הצלחה והחבורה של איטודיס ירדה לרבע האחרון ביתרון משמעותי ובדרך לניצחון.

ג׳ונתן מוטלי (רועי כפיר)

בר טימור (רועי כפיר)

רבע רביעי: 63:89 להפועל תל אביב

הרבע האחרון נפתח בדקות ארוכות ללא סל, עד שמושקוביץ קלע שש נקודות רצוף והוריד ל-20 הפרש. אודיאסי המשיך במשחק הטוב שלו, הוביל את הפועל גם ברבע האחרון והאדומים ניצחו בגדול בסיום.

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

טאי אודיאסה (רועי כפיר)