יום ראשון, 26.10.2025 שעה 22:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4238-2213הפועל גליל עליון
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3172-1642אליצור נתניה
3263-2163עירוני נס ציונה
277-781הפועל חולון
2209-1932בני הרצליה
2172-1442מכבי ראשל"צ

הפועל תל אביב הביסה 63:89 את נס ציונה

לפני צמד המפגשים הקשים ביורוליג בהמשך השבוע, האדומים של איטודיס סימנו וי ושמרו על מאזן מושלם בליגה, אודיאסי הצטיין. הכתומים עדיין ללא ניצחון

|
הפועל תל אביב חוגגת בסיום (רועי כפיר)
הפועל תל אביב חוגגת בסיום (רועי כפיר)

הפועל תל אביב המשיכה במומנטום הנפלא שלה גם הערב (ראשון) עם ניצחון גדול בדמות 63:89 על נס ציונה, במשחק הראשון שפותח שלושה משחקים בשבוע אחד. האדומים חגגו על הכתומים בהיכל מנורה מבטחים, רגע לפני שיצאו לשבוע כפול נוסף בליגה הטובה באירופה, היורוליג.

המשחק היה של חניכיו של דימטריס איטודיס כבר מהרגע הראשון, כשבלייקני הוביל ריצה יפה שנתנה יתרון דו ספרתי מהיר. האדומים המשיכו לבלוט גם ברבע השני וירדו להפסקה ביתרון 17. 

החצי השני הלך באותו כיוון, כשטאי אודיאסי נכנס לעניינים והוביל את הפועל ליתרון שיא של 26 הפרש. הכתומים מזה כבר לא הצליחו לחזור, ולמרות משחק גדול של איתי מושקוביץ, נכנעו בסיום.

כאמור, החבורה של איטודיס תצא בהמשך השבוע לשני משחקי יורוליג מאתגרים במיוחד נגד פרטיזן בלגרד ואולימפיאקוס, והם עושים את זה כשהם במאזן מושלם בזירה המקומית. מנגד, החבורה של עמית שרף עדיין ללא ניצחון העונה בליגה.

רבע ראשון: 18:30 להפועל תל אביב

עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב עם שלט מחאה (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב עם שלט מחאה (רועי כפיר)

חמישיית הפועל ת”א: אנטוניו בלייקני, גיא פלטין, טיילר אניס, טאי אודיאסי, תומר גינת.

חמישיית עירוני נס ציונה: קייסי שפרד, ספנסר וייס, אייזיה ווייטהד, אודוקה אזובוקיי, דזי רודריגז.

עמית שרף ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)עמית שרף ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

המשחק נפתח עם נקודות של אזובוקיי, פלטין הגיב עם שלשה. גם בלייקני קלע שלשה והוסיף עוד נקודה מהקו, כשאניס העלה לחמש הפרש. וייס קלע שלשה משלו והוריד לשתיים, אך אז האדומים פתחו בריצת 0:12 אותה הובילו גינת ופלטין. שלשה של בלייקני הגדילה ל-15 הפרש, הכתומים צימקו ל-12 עם סיום הרבע.

גיא פלטין בפעולה (רועי כפיר)גיא פלטין בפעולה (רועי כפיר)
יפתח זיו (רועי כפיר)יפתח זיו (רועי כפיר)

רבע שני: 39:56 להפועל תל אביב

מושקוביץ קלע ראשון והוריד את היתרון לעשר נקודות עם פתיחת הרבע, ויינרייט השיב עם חמש נקודות רצופות, ומושקוביץ קלע שלשה נוספת. שלשה של יפתח זיו הגדילה ל-15 הפרש, אך ריצה טובה של הכותים הצליחה להחזיר אותם למשחק ולצמק לשבע. מוטלי ובלייקני השתלטו חזרה על המשחק והקבוצות ירדו להפסקה ביתרון 17 לאדומים.

יפתח זיו (רועי כפיר)יפתח זיו (רועי כפיר)
אודוקה אוזובויקה (רועי כפיר)אודוקה אוזובויקה (רועי כפיר)
אייזיה ווייטהד (רועי כפיר)אייזיה ווייטהד (רועי כפיר)

רבע שלישי: 49:75 להפועל תל אביב

אודיאסי נכנס חזק לחצי השני והוביל ריצה טובה של האדומים בדרך ליתרון שיא של 26 נקודות. הכתומים ניסו לצמק, אך ללא הצלחה והחבורה של איטודיס ירדה לרבע האחרון ביתרון משמעותי ובדרך לניצחון.

ג׳ונתן מוטלי (רועי כפיר)ג׳ונתן מוטלי (רועי כפיר)
בר טימור (רועי כפיר)בר טימור (רועי כפיר)

רבע רביעי: 63:89 להפועל תל אביב

הרבע האחרון נפתח בדקות ארוכות ללא סל, עד שמושקוביץ קלע שש נקודות רצוף והוריד ל-20 הפרש. אודיאסי המשיך במשחק הטוב שלו, הוביל את הפועל גם ברבע האחרון והאדומים ניצחו בגדול בסיום.  

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)
טאי אודיאסה (רועי כפיר)טאי אודיאסה (רועי כפיר)
טיילור אניס (רועי כפיר)טיילור אניס (רועי כפיר)
