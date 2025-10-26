יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
916-1010ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

הקלאסיקו מציג: המשחק היקר ביותר בהיסטוריה

2.5 מיליארד אירו: המשחק בין ריאל לברצלונה (17:15, חי ב-ONE) יהפוך ליקר בתולדות הכדורגל. איזו קבוצה עם שווי ההרכב הכי גבוה ואיזה שחקן בראש?

|
לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)
לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)

יש משחקים שלא זקוקים להצגה מוקדמת. תאריך אחד, שני סמלים - וכל עולם הכדורגל עוצר נשימה. הקלאסיקו הספרדי מציג יריבות נצחית, היסטוריה עשירה, כישרון בלתי נגמר ורגש עצום, והכל מתנקז לתשעים דקות בסנטיאגו ברנבאו שישתקו את העולם. כל מפגש בין ריאל מדריד לברצלונה מוסיף פרק חדש לסיפור שנראה אינסופי, וכל עונה מביאה עמה סיבה נוספת לזכור את העימות הגדול, שייערך ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE).

הפעם, לא מדובר בעוד קלאסיקו. המפגש הראשון של העונה מגיע עם ממד חדש לגמרי: זה יהיה המשחק היקר ביותר בתולדות הכדורגל. בעולם שבו הכסף, ההשקעות והכישרון הגלובלי מגדירים את פני הענף, הקרב בין ריאל לברצלונה משקף יותר מכל את עוצמתו של הכדורגל המודרני. הקבוצות של צ’אבי אלונסו והאנזי פליק, היחידות שמסוגלות להתחרות בהגמוניה הכלכלית של הפרמייר-ליג, יעלו על כר הדשא עם סגלים שערכם המצרפי שוברת שיאים. שווי ההרכבים הפותחים בלבד עומד על 1.771 מיליארד אירו, והסגלים המלאים יחד מוערכים בלא פחות מ-2.510 מיליארד אירו – נתון שמבהיר כי המשחק הפך מזמן לא רק למאבק ספורטיבי, אלא גם לתופעה כלכלית עולמית חסרת תקדים.

הנתונים מדהימים: ברשימת עשרת המשחקים היקרים ביותר בהיסטוריה, ריאל מדריד מעורבת בשמונה מהם — נתון שמאשש את מעמדה כקבוצה הכלכלית החזקה בעולם. ברצלונה, מצידה, מופיעה פעמיים בעשירייה הראשונה, ותעמוד כעת לצד יריבתה המרה בראש הרשימה, עם פתיחת המשחק בברנבאו. מאחור נמצאים משחקים מפורסמים אחרים כמו ריאל מול מנצ’סטר סיטי (2023/24) וריאל מול ארסנל (2024/25), כולם סביב שווי מצטבר של 1.6–1.7 מיליארד אירו.

פדרי מול גפדרי מול ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לפי האתר ‘Transfermarkt’, ריאל תעלה עם הרכב ששוויו מוערך בכמעט מיליארד אירו – 953 מיליון ליתר דיוק. טיבו קורטואה (20), דני קרבחאל (8), אדר מיליטאו (30), דין האוסן (70), אלברו קאררס (50), אורליאן טשואמני (75), ארדה גולר (60), פדריקו ואלוורדה (130), ג’וד בלינגהאם (180), ויניסיוס ג’וניור (150) וקיליאן אמבפה (180). עיקר הערך מרוכז בקישור ובהתקפה, כאשר ההשקעות בקיץ האחרון חיזקו עוד יותר את עליונותה הכלכלית של אלופת אירופה.

הנאום של לאמין ימאל בחדר ההלבשה בקינגס ליג

בצד השני, ברצלונה מגיעה עם שווי נמוך יותר, אך עם דגש ברור על דור העתיד. ההרכב הצעיר והמוכשר כולל את וויצ’ך שצ’סני (1), אריק גארסיה (25), רונאלד אראוחו (35), פאו קובארסי (80), אלחנדרו באלדה (60), פדרי (140), פרנקי דה יונג (45), פרמין לופס (60), לאמין ימאל (200), פראן טורס (50) ומרקוס רשפורד (40) - בסך הכול 736 מיליון אירו על כר הדשא. הקבוצה של פליק שואפת לשלב בין יציבות מיידית לפוטנציאל כלכלי עצום שמגיע, כרגיל, מבית הספר של "לה מאסיה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */