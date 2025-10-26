סיטי נכנעה לאסטון וילה, ארסנל ניצחה. הפער: 6

המחזור התשיעי של הפרמיירליג המשיך גם היום (ראשון), כששתי הקבוצות הטובות בממלכה שיחקו במקביל. במוקד, מנצ’סטר סיטי יצאה לברמינגהאם ונכנעה 1:0 לאסטון וילה, וארסנל גברה 0:1 על קריסטל פאלאס באמירויות, וברחה בצמרת. במקביל, בורנמות’ ניצחה את נוטינגהאם פורסט ו-וולבס ספגה הפסד דרמטי לברנלי.

אסטון וילה – מנצ’סטר סיטי 0:1

הקבוצה של פפ גווארדיולה רצתה להמשיך במומנטום החיובי ולהידבק לפסגה, אך נקלעה לפיגור בדקה ה-19 משער נהדר של מאטי קאש, ממנו היא לא הצליחה לחזור. התכולים תקפו והגיעו למצבים, אך לא מצאו את הרשת במשך 90 דקות וספגו הפסד ראשון מזה תשעה משחקים.

החבורה של אונאי אמרי מנגד סופרת מחזור רביעי רצוף עם שלוש נקודות, ונראה שהיא התאוששה מפתיחת העונה הרעה שלה. הסיטיזנס כרגע במקום הרביעי בטבלה, כשהפער מארסנל בצמרת עלה לשש.

סאביו בפעולה (IMAGO)

דקה 6 – ריינדרס ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת.

דקה 19, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: דווקא אחרי שליטה של התכולים, המארחת היא זו שכבשה. תרגיל בקרן הגיע אל מאטי קאש, שביצע הטעיה ומסף הרחבה שלח כדור חד לפינה ולרשת.

מאטי קאש חוגג (IMAGO)

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

דקה 70 – סאנצ׳ו היה לבד לגמרי מול דונארומה, אך פספס הזדמנות גדולה לכפיל את היתרון כשהשוער האיטלקי הדף פעמיים.

סאביו בפעולה (IMAGO)

דקה 89 – התקפה טובה של סיטי הסתיימה ברוחב להולאנד שדחק מקרוב פנימה, אך השער נפסל בעקבות נבדל קודם לכן.

מורגן רוג׳רס וברנרדו סילבה (IMAGO)

ארסנל – קריסטל פאלאס 0:1

התותחנים המשיכו בפתיחת העונה הנהדרת שלהם ושמרו על המומנטום החיובי כשרשמו ניצחון שביעי רצוף בכל המסגרות, בהם ספגו רק שער אחד בלבד. אברצ׳י אזה הבקיע את השער היחיד במשחק, נגד הקבוצה ממנה הגיע, והכריע את התוצאה. מיקל ארטטה וחניכיו הגדילו את הפער בפסגה. מנגד, אחרי פתיחת עונה מופלאה, פאלאס רושמת משחק רביעי רצוף ללא ניצחון בכל המסגרות.

דקה 39, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: רייס העלה כדור נייח לרחבה, שהורחק לא מספיק טוב, אזה הגיע ראשון ובנגיעה שלח בעיטה חזקה מתוך הרחבה פנימה.

תוצאות נוספות

בורנמות’ – נוטינגהאם פורסט 0:2

וולבס – ברנלי 3:2