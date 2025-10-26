יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:25
ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
176-138מילאן2
1511-198אינטר3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
127-97יובנטוס8
1212-108אודינזה9
1110-98קרמונזה10
108-87ססואולו11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
412-58פיזה17
49-27ורונה18
310-57פיורנטינה19
39-37גנואה20

קונטה: ניצחנו את הקבוצה הכי טובה באיטליה

מאמן נאפולי היה מרוצה אחרי ה-1:3 על אינטר: "יש להם סגל שהוא מחוץ להישג ידן של כל השאר". מנהל הנראזורי התלונן: "הפנדל קבע את הכיוון של המשחק"

קונטה חוגג עם שחקני נאפולי (IMAGO)
קונטה חוגג עם שחקני נאפולי (IMAGO)

באחד ממשחקי העונה באיטליה, נאפולי גברה אתמול (שבת) על אינטר 1:3 באצטדיון ‘דייגו ארמנדו מראדונה’. לאלופה המכהנת כבשו קווין דה בריינה, שגם נפצע בזמן בעיטת הפנדל, סקוט מקטומיניי ואנדרה אגויסה. הקאן צ’להאנולו רק צימק.

בסיום, אנטוניו קונטה התייחס לעימות עם לאוטרו מרטינז: “הוא שחקן מצוין, מהבחינה האישית לא יצא לי להכיר אותו כל כך טוב”. במשחקים מהסוג הזה דברים כאלה יכולים לקרות, אני מאחל לאינטר המון הצלחה, יש לי עבר במועדון”.

מאמן נאפולי הוסיף: “אני חי את המשחק יחד עם השחקנים שלי, בטוב וברע. התמודדנו מול הקבוצה הטובה ביותר שיש באיטליה, עם סגל שהוא מחוץ להישג ידן של כל השאר, וניצחנו למרות כל הקשיים. יש לנו פציעות קריטיות, ועכשיו גם דה בריינה… נגיד ככה, שלחו אלינו קצת מזל רע”. 

היי, זו האלופה: 1:3 ענק לנאפולי על אינטר

מנהל אינטר, בפה מארוטה, עורר סערה בסיום: “הפנדל בחצי השעה הראשונה קבע את כיוון המשחק. הוא היה מכריע, ונשרק בעקבות סימון של הקוון. אני מאמין שהמצב הזה דרש התערבות של ה-VAR. הניצחון של נאפולי נבע בעיקר בגלל אותו אירוע”.

