קונטה: ניצחנו את הקבוצה הכי טובה באיטליה

באחד ממשחקי העונה באיטליה, נאפולי גברה אתמול (שבת) על אינטר 1:3 באצטדיון ‘דייגו ארמנדו מראדונה’. לאלופה המכהנת כבשו קווין דה בריינה, שגם נפצע בזמן בעיטת הפנדל, סקוט מקטומיניי ואנדרה אגויסה. הקאן צ’להאנולו רק צימק.

בסיום, אנטוניו קונטה התייחס לעימות עם לאוטרו מרטינז: “הוא שחקן מצוין, מהבחינה האישית לא יצא לי להכיר אותו כל כך טוב”. במשחקים מהסוג הזה דברים כאלה יכולים לקרות, אני מאחל לאינטר המון הצלחה, יש לי עבר במועדון”.

מאמן נאפולי הוסיף: “אני חי את המשחק יחד עם השחקנים שלי, בטוב וברע. התמודדנו מול הקבוצה הטובה ביותר שיש באיטליה, עם סגל שהוא מחוץ להישג ידן של כל השאר, וניצחנו למרות כל הקשיים. יש לנו פציעות קריטיות, ועכשיו גם דה בריינה… נגיד ככה, שלחו אלינו קצת מזל רע”.

היי, זו האלופה: 1:3 ענק לנאפולי על אינטר

מנהל אינטר, בפה מארוטה, עורר סערה בסיום: “הפנדל בחצי השעה הראשונה קבע את כיוון המשחק. הוא היה מכריע, ונשרק בעקבות סימון של הקוון. אני מאמין שהמצב הזה דרש התערבות של ה-VAR. הניצחון של נאפולי נבע בעיקר בגלל אותו אירוע”.