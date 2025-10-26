חטואל לא יעמוד לדין משמעתי, אנגולו ישוחרר

בהפועל חיפה נרשמה אתמול (שבת) אכזבה גדולה בעקבות ההפסד 3:2 לבית"ר ירושלים בעיקר, בשל העובדה שבמחצית הראשונה תכנית המשחק של המאמן גל אראל עבדה מצוין בכל מה שנוגע להתקפות המעבר, שאחת מהן נוצלה לשער יתרון מרגלי אופק ביטון.

הבעיה העיקרית הייתה לטענת המאמן גל אראל בפתיחת המחצית השנייה אחרי שהזהיר את חניכיו לא לספוג כדי שבית"ר לא תחזור למשחק, כאשר בפועל לא חלפה דקה ונאור סבג נרדם בשמירה על עדי יונה שכבש שער שסלל לבית"ר את המהפך.

גל אראל אמר בסיום: “אמרתי לשחקנים שבית"ר ירושלים בחצי השני בדר"כ מכריעה משחקים וחשוב שלא נספוג, אבל זה לא קרה לצערי ואז ניסינו לעשות התאמות, אך זה לא הצליח. כאשר אתה עולה טיפה שאנן ומרגיש בנוח אתה בסוף משלם”.

מסע"ת הפועל חיפה ביתר ירושלים

לפני המשחק החליט גל אראל להדיח מהסגל את החלוץ רותם חטואל שאיחר במספק דקות להתכנסות של הקבוצה. אראל התייחס לנושא ואמר: “בשבוע הראשון לתפקידי אמרתי לשחקנים שמבחינתי לעמוד זמנים זה דבר שלא אעבור עליו בשתיקה. כמו שאני מגיע להתכנסות או לאימון שעה לפני אני מצפה משחקנים שיעשו מאמץ להגיע חצי שעה או רבע שעה לפני התכנסות. ברגע ששחקן מאחר הוא נגרע מהסגל .אני לא רואה שום סיבה לאחר”.

חטואל בכל מקרה לא מתוכנן לעמוד לדין משמעתי ובהפועל חיפה יסתפקו בעונש שקיבל אתמול. מי שלא שותף אתמול וכבר יכול לתכנן לארוז מזוודות הוא הקשר לארי אנגולו שישוחרר בינואר. גם נדו ריג'ס נמצא במצב לא נעים לקראת ינואר ולא מן הנמנע שגם הוא לא ימשיך.