ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
916-1010ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

לאמין ימאל: הפחד? השארתי אותו מזמן בשכונה

רגע לפני הקלאסיקו ב-17:15 (חי בערוץ ONE), כוכב בארסה הזכיר שוב את מילותיו בסרטון שפרסם והוסיף את תמונתו חוגג בברנבאו. אגדת ריאל: "חוסר כבוד"

|
לאמין ימאל חוגג בסנטיאגו ברנבאו (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג בסנטיאגו ברנבאו (IMAGO)

לאמין ימאל, ילד הפלא בן ה-18 של ברצלונה, יעלה הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) לדשא בסנטיאגו ברנבאו בקלאסיקו הגדול מול ריאל מדריד. הלילה הוא עוד הספיק לשלוח מסר עם וידאו שפרסם ברשתות החברתיות שלו.

“השחקן שיוצא מהשכונה לא מתחרה בשביל תהילה, אלא בשביל העתיד”, נאמר בווידאו, “הוא לא משחק בשביל אור הזרקורים, הוא משחק כדי לא לחזור אחורה. הלחץ האמיתי לא נמצא באצטדיון, אלא במבטים של אלה שמעולם לא הפסיקו להאמין בו. וכשהוא מבקיע – הוא לא חוגג בשביל עצמו, אלא כי השער הזה יכול לשנות את החיים שלו, של האנשים שלו ושל השכונה שלו”.

לאורך הווידאו, לצד תמונות מילדותו ברובע רוקאפונדה שבמטארו בקטלוניה, מופיעות גם תמונות עם חברים, משפחה וקטעים מהשער שכבש לאמין ימאל בעונה שעברה בברנבאו. את הפוסט סיים בציטוט מראיון קודם: “את הפחד השארתי מזמן בפארק של מטארו”.

לאמין ימאל וקיליאן אמבפה בעונה שעברה (IMAGO)לאמין ימאל וקיליאן אמבפה בעונה שעברה (IMAGO)

בסטורי נוסף שפרסם, צירף לאמין ימאל תמונה מהחגיגה שלו באותו משחק בברנבאו – כשהוא מפנה את גבו לקהל של ריאל מדריד ומצביע על שמו בגב החולצה, בזמן שהאוהדים הלבנים שורקים בוז. יש לזכור כי באותו משחק, שבו ניצחה ברצלונה 0:4, ספג יאמל קללות גזעניות מהיציעים.

הפעם בחר הכוכב הצעיר לשלב את הפוסט עם שיר ברזילאי - “SARRA NO MENOR QUE TÁ DE GLOCK NA CINTURA” של MC Menor MT (Love Funk) יחד עם DJ GB da Disney ו-DJ Renan Valle, שבקליפ שלו ביוטיוב מופיע הזמר כשהוא לובש חולצת בארסה.

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

מי שפחות התלהב מהווידאו והתוכן שלו הוא אגדת ריאל, פרדראג מיאטוביץ’, שהגיב על כך: “אתה לא יכול לומר את הדברים האלה כי זה חוסר כבוד. ברור שזה נסלח בהתחשב בגילו. לאמין הוא ילד עם כישרון טהור ועושה את ההבדל, אבל פדרי הוא הכח המניע של הקבוצה".

