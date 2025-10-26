לאמין ימאל: הפחד? השארתי אותו מזמן בשכונה

לאמין ימאל, ילד הפלא בן ה-18 של ברצלונה, יעלה הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) לדשא בסנטיאגו ברנבאו בקלאסיקו הגדול מול ריאל מדריד. הלילה הוא עוד הספיק לשלוח מסר עם וידאו שפרסם ברשתות החברתיות שלו.

“השחקן שיוצא מהשכונה לא מתחרה בשביל תהילה, אלא בשביל העתיד”, נאמר בווידאו, “הוא לא משחק בשביל אור הזרקורים, הוא משחק כדי לא לחזור אחורה. הלחץ האמיתי לא נמצא באצטדיון, אלא במבטים של אלה שמעולם לא הפסיקו להאמין בו. וכשהוא מבקיע – הוא לא חוגג בשביל עצמו, אלא כי השער הזה יכול לשנות את החיים שלו, של האנשים שלו ושל השכונה שלו”.

לאורך הווידאו, לצד תמונות מילדותו ברובע רוקאפונדה שבמטארו בקטלוניה, מופיעות גם תמונות עם חברים, משפחה וקטעים מהשער שכבש לאמין ימאל בעונה שעברה בברנבאו. את הפוסט סיים בציטוט מראיון קודם: “את הפחד השארתי מזמן בפארק של מטארו”.

לאמין ימאל וקיליאן אמבפה בעונה שעברה (IMAGO)

בסטורי נוסף שפרסם, צירף לאמין ימאל תמונה מהחגיגה שלו באותו משחק בברנבאו – כשהוא מפנה את גבו לקהל של ריאל מדריד ומצביע על שמו בגב החולצה, בזמן שהאוהדים הלבנים שורקים בוז. יש לזכור כי באותו משחק, שבו ניצחה ברצלונה 0:4, ספג יאמל קללות גזעניות מהיציעים.

הפעם בחר הכוכב הצעיר לשלב את הפוסט עם שיר ברזילאי - “SARRA NO MENOR QUE TÁ DE GLOCK NA CINTURA” של MC Menor MT (Love Funk) יחד עם DJ GB da Disney ו-DJ Renan Valle, שבקליפ שלו ביוטיוב מופיע הזמר כשהוא לובש חולצת בארסה.

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

מי שפחות התלהב מהווידאו והתוכן שלו הוא אגדת ריאל, פרדראג מיאטוביץ’, שהגיב על כך: “אתה לא יכול לומר את הדברים האלה כי זה חוסר כבוד. ברור שזה נסלח בהתחשב בגילו. לאמין הוא ילד עם כישרון טהור ועושה את ההבדל, אבל פדרי הוא הכח המניע של הקבוצה".