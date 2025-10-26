יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים היא קבוצה של מהפכים ועם אופי

פודקאסט בית"ר סיכם 2:3 על הפועל חיפה: קרבאלי מתאקלם נהדר לצד גדראני, קאלו על הקו אפקטיבי יותר, שועה, עדי יונה ולקראת הפועל תל אביב. האזינו

|
חגיגות הניצחון בבית
חגיגות הניצחון בבית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

בית״ר ירושלים מנצחת את הפועל חיפה 2:3 אחרי מהפך בסמי עופר ומגיעה במצב רוח טוב למשחק גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב. זה מהפך שלישי העונה וזה מוכיח שיש לבית״ר אופי ורעיונות בזמן שהדברים לא עובדים. קראבלי מתאקלם בצורה נהדרת ליד גדראני, קאלו על הקו אפקטיבי הרבה יותר מאשר כחלוץ 9, עדי יונה מניה בעלייה ובית״ר עם ירדן שועה זו קבוצה הרבה יותר מרתיעה ואנרגטית.

ועכשיו הכל מתנקז לגמר גביע הטוטו, האוהדים הגיעו ביום שישי לאימון והסבירו בדרכם מה חשוב באמת השבוע. הלחץ על בית״ר ירושלים, הפסד של בית״ר הרבה יותר משמעותי מהפסד של הפועל תל אביב בגלל הציפייה ורגשות הנקמה בקרב האוהדים הצהובים. כמו שאומר השיר, “הגיע הזמן אומרת אימי”, אז הגיע הזמן של שחקני בית״ר ירושלים להחזיר את החוב מההפסד בליגה לאדומים מתל אביב. 

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל על כל אלה ועל מה שצפוי לבית״ר ביום שלישי בסמי עופר, ההרכב שצריך לפתוח והגישה הנכונה למפגש הלוהט. האזנה נעימה. 

