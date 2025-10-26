לאמב: שיחקתי נורא, עליתי לקבוצה שלי במשחק

שריקות בוז, איבוד יתרון, 26 איבודי כדור והפסד שני בשלושה משחקים להפועל ירושלים בליגת העל כל, אלו היו אתמול (שבת) בפיס ארינה בערב אותו לבטח ירצו לשכוח אצל הקבוצה מהבירה. האדומים לבנים סופרים לא פחות מ-42 איבודי כדור בשני משחקי הליגה האחרונים מול הפועל חולון ונגד הפועל העמק ופניהם של אנשי הקבוצה סיפרו טוב יותר מהכל אולי כמה קשה לקחו את ההפסד לקבוצתו של שרון אברהמי, שכן למעט הניצחון המרשים על שלאסק ורוצלאב במסגרת היורוקאפ נראה שקבוצתו של יונתן אלון עדין מחפשת להיכנס לקצב.

במועדון דיברו על ביטחון שירד לאחר המשחק, לפני זמן לא רב השיח דיבר על להיות יעילים יותר, רק שבינתיים הפועל ירושלים שיונתן אלון הוביל לעונה נהדרת בזירה המקומית בשנה שעברה, אותה הקבוצה שלחצה ושרטה בהגנה והכאיבה בהתקפה, עדיין לא שם. כמובן שהקבוצה השתנתה במעט ועדיין מדובר בשלב מוקדם מאוד של העונה, עם מספר שחקנים שצריכים עדיין להיכנס לקצב ולשיטה, אחרים שלא פתחו טוב את העונה ובין לבין חשוב לציין שמתוך שלושת משחקיה של הקבוצה קשיוס ווינסטון שיחק רק בשניים, כשאתמול מי שבהחלט נראה שיכול היה לסייע לקבוצה הוא ג'סטין סמית'.

הביצוע עליו דיברו לאחר המשחק אצל הקבוצה מהבירה היה לא מספיק טוב כשהזריקות שלקחו השחקנים לא היו טובות והדבר שאולי ממחיש זאת טוב מהכל הוא שעל 65 הנקודות שקלעה הפועל ירושלים היו לה לא פחות מ-18 ריבאונדים בהתקפה, פי שניים מקבוצתו של אברהמי. יתרה מכך, היא הורידה 20 ריבאונדים יותר בסך הכל מהפועל העמק במשחק שבו שתי הקבוצות לא היו בערב התקפי טוב. הירושלמים ישחקו את משחקם הבא ביום שלישי הקרוב מול אריס סלוניקי ולאחר מכן יפגשו את מכבי ראשון לציון של שרון דרוקר.

ג'ארד הארפר מאוכזב (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב אמר לאחר המשחק: "שיחקתי נורא, איבדתי חמישה כדורים ועליתי לקבוצה שלי במשחק. הביאו אותי לכאן כדי לשחק טוב, אבל אכזבתי את הקבוצה שלי וזה משהו שאני צריך להתמודד איתו ולהמשיך לעבוד ולהשתפר וזה הסיפור מבחינתי. אפשר לתרץ איזה תירוץ שרוצים אבל בסופו של יום יש לנו נסיעות, לכולם יש נסיעות, קבוצות היורוליג משחקות שלושה משחקים בשבוע וקבוצות ה-NBA משחקות ארבעה משחקים בשבוע ואני חושב שזו העבודה שלנו להופיע בכל יום ולשחק טוב וזה מה שמשלמים לנו לעשות וכשאני לא משחק טוב זה מתסכל כי אני יודע שזו העבודה שלי, ואני מניח שזה חלק מהמשחק גם כן אז צריך להסתכל במראה ולראות מה אתה יכול לשנות את התוצאות ולהשתפר מכך וזה כל מה שאפשר לעשות".

לגבי איך יוצאים מהתקופה הזו: "להמשיך להוציא לפועל. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים להיות בהם חדים יותר אבל כששחקן שלך קולע 1/9 ומאבד חמישה כדורים זה קשה לנצח כל קבוצה אז אני לוקח את זה עליי, אני אשחק טוב יותר ואנחנו נשחק טוב יותר וננצח זה כזה פשוט".