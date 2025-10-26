יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

האם הפועל ת"א חייבת להביא חלוץ זר בינואר?

האזינו לפודקאסט: האם ההחלטה לספסל את דאפה בהפסד 2:0 לנתניה הייתה מוצדקת ואולי מלמד הוא הפיתרון בחלון? וגם: הרחקת מאיימבו, לויזו וגמר הטוטו

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים בסיום (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים בסיום (שחר גרוס)

אחרי פיצוץ הדרבי, הפועל ת"א ספגה אמש (שבת) הפסד שני רצוף, הפעם 2:0 בחוץ מול מכבי נתניה. כל זה קורה כשביום שלישי מצפה לאדומים גמר גביע הטוטו מול בית"ר ירושלים.

איציק כלפי ורונן פייגנבוים מסכמים את ההפסד של הפועל תל אביב בפודקאסט האדומים ב-ONE: האם ההחלטה לספסל את דניאל דאפה הייתה מוצדקת והאם פייגנבוים חושב שהרעש סביב החלוץ הצעיר מוגזם, האם הפועל חייבת להביא חלוץ זר בינואר או שאולי גיא מלמד זה הפיתרון?

עוד בפרק: סאגת הדרבי, מה צריך להיות העונש וההשפעה שלו על התוצאה אמש, השפעת ההרחקה של פרנן מאיימבו על התוצאה, מה קרה לחוליית ההגנה אחרי האדום, הבכורה המעודדות של לויזוס לויזו ומי תזכה בגביע הטוטו?

