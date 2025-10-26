כעס בהפועל: "השיפוט כאן ברמה נמוכה מאוד"

אכזבה בהפועל תל אביב. אחרי פיצוץ הדרבי ביום שני האחרון, החבורה של אליניב ברדה הפסידה אמש (שבת) 2:0 בחוץ למכבי נתניה. מדובר בהפסד שני ברציפות כשהאדומים יפגשו מחרתיים את בית"ר ירושלים במסגרת גמר גביע הטוטו. "זה הפסד שלא היה צריך לקרות, מזל שיש משחק כבר ביום שלישי שנוכל לתקן", אמרו בהפועל.

כמו אחרי המשחק נגד הפועל באר שבע, במועדון שוב זעמו על צוות השיפוט, הפעם בשליפת כרטיס צהוב שני לקפטן פרנן מאיימבו, שלדעת רבים בקבוצה הייתה נמהרת מאוד, כמו הצהוב הראשון. בנוסף במועדון בטוחים שה-VAR לא היה צריך להתערב באדום לג’וניור דיומנדה מנתניה. "שופטים מכריעים כאן משחקים, לקפטן מותר לדבר עם שופט", אמר גורם בהפועל, "שני הצהובים לא ראויים, הקלות הזאת נוראית, השיפוט כאן ברמה נמוכה מאוד".

תחושת הפספוס הגדולה בהפועל נובעת בעקבות יכולת טובה ושליטה בדקות רבות, בעיקר במחצית הראשונה, בה הגיעו לכמה מצבים טובים. "לא היינו צריכים להפסיד את המשחק הזה", אמרו בחודורוב, "היינו הרבה יותר טובים מהפתיחה, עד האדום נתניה לא הגיעה למצבים. בסוף ההחלטות של השופט השפיעו על התוצאה".

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים בסיום (שחר גרוס)

הקשר ההתקפי, לויזוס לויזו, ערך בכורה בהרכב, לאחר שהיה אמור לעשות זאת בבלומפילד נגד מכבי. הקפריסאי הבינלאומי הציג משחק טוב עם כמה פעולות טובות. בקבוצה בטוחים שלויזו יתרום עוד הרבה.

ברדה ינתח את המשחק ויחל בהכנות הקצרות למשחק גמר גביע הטוטו נגד בית"ר ירושלים, בו פרנן מאיימבו לא יעמוד לרשותן בגלל ההרחקה. זיו מורגן ויזן נאסר מועמדים למלא את מקומו של מאיימבו.

ברדה: הכרטיס האדום הכריע את המשחק

במקביל להכנות לטוטו, במועדון מתכוננים גם בזירה המשפטית לקראת הדיון בבית הדין על אירועי הדרבי. בהפועל ינקטו בקו שבו יסבירו איך הם פועלים כדי למגר את תופעת הפירוטכניקה, אבל גם יטענו שאחריות המשטרה הייתה למנוע את כניסת הפירוטכניקה שבגללה ביטלה את המשחק. במועדון ידרשו לפסוק למשחק חוזר שבו התוצאה תקבע על הדשא, ולא ענישה כפולה שהיא הורדת נקודות והפסד טכני על שולחן בית הדין.