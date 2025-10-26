יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:34
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
50%226-2262דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%242-2572שארלוט הורנטס
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
0%269-2382אינדיאנה פייסרס
0%222-2112בוסטון סלטיקס
0%267-2412ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%208-2452סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

טריפל-דאבל ליוקיץ', 31 להולמגרן מול אטלנטה

14 נקודות, 14 ריבאונדים ו-15 אסיסטים לכוכב דנבר ב-111:133 על פיניקס, בוקר קלע 31. 30 לשיי, הת'אנדר במאזן 0:3, ניצחונות גם לפילדלפיה ולשיקגו

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ניקולה יוקיץ’ עמד במוקד משחקי הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA עם טריפל-דאבל שני העונה. במשחקים נוספים אוקלהומה סיטי שמרה על מאזן מושלם, פילדלפיה ניצחה בקאמבק אחרי פיגור דו ספרתי, גם שיקגו עדיין בלתי מנוצחת וממפיס התאוששה מהשפלה עם הופעה התקפית משכנעת.

דנבר – פיניקס 111:133

יוקיץ’ הוביל את הנאגטס לניצחון במשחק הביתי הראשון שלהם העונה עם 14 נקודות, 14 ריבאונדים ו-15 אסיסטים ב-8 זריקות מהשדה, כשהוא משלים את הטריפל-דאבל בזריקת וו מדויקת לקראת סיום הרבע השלישי. זה היה הטריפל-דאבל ה-166 בקריירה של יוקיץ’ בעונה הסדירה – נתון שממקם אותו שלישי בכל הזמנים אחרי ראסל ווסטברוק ואוסקר רוברטסון. ג’מאל מארי הצטיין עם 23 נקודות, כולל שלשה ענקית בפתיחת הרבע האחרון, וארון גורדון הוסיף 17 לאחר ערב השיא שלו של 50 נקודות במשחק הקודם.

בצד השני, דווין בוקר קלע 31 נקודות וגרייסון אלן הוסיף 17, אך פיניקס, ששיחקה משחק שני תוך פחות מיממה אחרי תבוסה לקליפרס, התקשתה לעמוד בקצב של האלופה לשעבר. הסאנס צמצמו פיגור של 20 ל-9 בלבד ברבע השלישי, אך ריצת 2:11 של הנאגטס סגרה את הסיפור. פיניקס חסרה את הסנטר מארק וויליאמס הפצוע, והניסיון של בוקר לחזור למשחק לא הספיק מול העומק והדיוק של דנבר, שסגרה את המשחק בריצת 2:14 בדרך לניצחון מרשים מול יריבה עייפה.

גג'מאל מארי ודווין בוקר (רויטרס)

אטלנטה – אוקלהומה סיטי 117:100

צ’ט הולמגרן קלע 31 נקודות ושיי גילגס-אלכסנדר הוסיף 30 כשהאלופה גברה על ההוקס החסרים, שמרה על מאזן מושלם (0:3) ופתחה את העונה בדיוק כפי שעשתה בעונה שעברה. גילג’ס-אלכסנדר, ה-MVP של העונה שעברה, המשיך בכושר הנהדר שלו אחרי 55 הנקודות מול אינדיאנה עם 12 מ-17 מהשדה.

ההוקס חסרו שלושה שחקני חמישייה – קריסטפס פורזינגיס, זקארי ריזאשה וג’יילן ג’ונסון – והיו בתמונה רק במחצית הראשונה. הולמגרן (6 מ-8 לשלוש ו-12 ריבאונדים) הוביל ריצה של 0:8 בפתיחת הרבע השלישי שפתחה פער ממנו אטלנטה לא חזרה. ניקיל אלכסנדר-ווקר הוביל את המפסידה עם 17 נקודות, בעוד האחים וולאס סיפקו רגע משפחתי נדיר – קייסון מאוקלהומה קלע 3, קיטון מאטלנטה 5.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

פילדלפיה – שארלוט 121:125

קוונטין גריימס קלע שלשה 14 שניות לסיום בדרך ל-24 נקודות וטייריס מקסי הוביל עם 28 כשהסיקסרס ניצחו במשחק הביתי הראשון שלהם העונה. ג’ואל אמביד תרם 20 נקודות בשלושה רבעים בלבד, כשהוא ממשיך לחזור בהדרגה לכושר אחרי ניתוח בברך. הוא קלע שלוש שלשות ו-16 נקודות במחצית הראשונה והראה ניצוצות מהעבר, ו-וי.ג’יי. אדג’קום הוסיף 15 נקודות.

ההורנטס הובילו ב-10 נקודות בסוף הרבע השלישי, אך קרסו במאני טיים גם כשאמביד נח מחוץ לפרקט. לאמלו בול (27 נקודות) וקולין סקסטון (21) הובילו את האורחת, שאיבדה את ברנדון מילר כבר ברבע השני בגלל פציעה בכתף.

גג'ואל אמביד (רויטרס)

אורלנדו – שיקגו 110:98

ג’וש גידי בלט עם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים, והוביל את הבולס למאזן 0:2. ג’יילן סמית’ עלה מהספסל כדי לקלוע 16 נקודות, כשארבעה שחקני ספסל בשיקגו סיימו בדאבל פיגרס, ביניהם איו דוסונמו עם 15 נקודות.

פאולו באנקרו סיים עם 24 נקודות ו-10 ריבאונדים, אך התקשה מהשדה (7 מ-21) והקבוצה שלו סבלה מערב קליעה נורא – 3 מ-24 בלבד מחוץ לקשת (12.5%). שיקגו הובילה 80:83 אחרי שלושה רבעים, לפני שאיו דוסונמו התפוצץ עם שלוש שלשות רצופות ברבע האחרון שהבטיחו את הניצחון. המג’יק ירדו למאזן 2:1 אחרי הפסד שני ברציפות.

גג'וש גידי (רויטרס)

ממפיס – אינדיאנה 103:128

הרוקי סדריק קווארד רשם משחק שיא עם 27 נקודות (22 מהן במחצית השנייה) והוביל את הגריזליז לניצחון. הבחירה ה-11 בדראפט היה מושלם מחוץ לקשת (6 מ-6) והוכיח שוב שהוא אחת ההפתעות של פתיחת העונה. ג’ה מוראנט הוסיף 19 נקודות וג’ארן ג’קסון ג’וניור 17.

אינדיאנה שהפסידה גם את משחקה הקודם אחרי מותחן כפול מול אוקלהומה סיטי, נראתה עייפה. בנדיקט מת’ורין סיים עם 26 נקודות לפני שנפצע ברגל וירד לספסל, ופסקל סיאקם ואובי טופין הוסיפו 13 כל אחד. אחרי תבוסה קשה מול מיאמי ערב קודם לכן, הגריזליס הציגו תגובה מושלמת – ריצת 2:17 ברבע השני העלתה אותם ליתרון דו-ספרתי ממנו לא הביטו לאחור.

