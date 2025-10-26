יום שלישי, 28.10.2025 שעה 00:42
ליגה אנגלית 25-26
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
219-79וולבס20

"החולשות שפגעו בקבוצתו של סלוט צצו שוב"

באנגליה ניסו לנתח את היכולת הירודה של ליברפול, שספרה הפסד ליגה רביעי ברצף. המאמן ניסה לענות על כך: "עדיין לא מצאנו תשובה לסגנון של היריבות"

|
ארנה סלוט לא מאמין למה שהוא רואה (IMAGO)
ארנה סלוט לא מאמין למה שהוא רואה (IMAGO)

בקיץ כולם שיבחו את ליברפול על מסע הרכש העצום. האלופה האנגלית, ששינתה פניה אחרי שבעונה הקודמת החתימה שחקן אחד בלבד, החליטה לשפוך כסף רב על מנת לשמור על הכתר. אך ציפיות לחוד, ומציאות לחוד. הרדס ספרו אמש (שבת) הפסד רביעי ברצף בליגה האנגלית, ואיבדו את מקומם בטופ 4.

באנגליה ניסו לנתח את הבעיה של הקבוצה, כשב-’BBC’ כתבו: “החולשות שפגעו בקבוצתו של ארנה סלוט העונה צצו שוב”, כשהתמקדו בעיקר במשחק ההגנה של המרסיסייד, ששמרה על רשת נקייה רק פעמיים העונה ב-14 משחקים, בהם ספגה לא פחות מ-22 כיבושים.

גם הפרשן ואקס הקבוצה, ג’ו קול, התייחס למצב הרעוע: “כולנו גיבינו אותם בתחילת העונה, אבל אין בה יציבות. הם היו יציבים בצורה יפהפייה בעונה הקודמת. אף קבוצה לא עקצה אותה במתפרצות, והמצבים הנייחים לא היוו בעיה. הם צריכים לחזור ולנסות דברים בשבועות הקרובים”.

ההגנה של ליברפול מתוסכלת אחרי עוד משחק בו היא סופגת שערים (IMAGO)ההגנה של ליברפול מתוסכלת אחרי עוד משחק בו היא סופגת שערים (IMAGO)

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, ניסה לענות על הבעיה בעצמו: “לקבוצות יש סגנון מסוים נגדנו, יש להן אסטרטגיה טובה. עדיין לא מצאנו לכך פתרון. לא ציפיתי לכך שנפסיד ארבעה משחקי ליגה ברצף”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
