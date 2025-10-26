יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"כמה אפשר להיות פראיירים, איפה הכיסוי?"

תסכול גדול במכבי חיפה אחרי ה-1:1 עם טבריה: "למה כולם עלו למעלה? לספוג בדקה ה-96 זה חוסר אחריות". בקבוצה סימנו בעיה עיקרית, וגם: עתיד נהואל

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (חג'אג' רחאל)

במכבי חיפה התקשו לעכל כיצד 30 שניות בדיוק הפרידו אתמול (שבת) בין ניצחון בכורה של ברק בכר מול עירוני טבריה, לתיקו 1:1 שכולו הפסד, בטח כאשר הקבוצה לא רק שלא מנצחת חמישה משחקים ברציפות אלא יורדת למקום התשיעי בטבלה מרחק 2 נקודות בלבד מהמקום ה-12 – שם נמצאת עירוני קריית שמונה עם משחק חסר.

החיפאים כל כך רצו את הניצחון אמש שיכול היה להרים את המורל אצל שחקני הירוקים, אבל שוב חוזר הניגון ובכרמל ירדו בסיום לחדר ההלבשה מתוסכלים עם שער שוויון שאולי מסביר את מה שקורה למכבי חיפה של העונה: "כמה אפשר להיות נאיבים ופראיירים ולא להבין שבכל רגע בדקות האחרונות אנחנו יכולים לספוג שער שוויון. במקום לשמור על רשת נקייה, אנחנו מחפשים להבקיע את השער השני. למה אף אחד אצלנו לא עצר את הסחף הזה. בשביל מה כולם עלו למעלה ואיפה הכיסוי במרכז ההגנה. שני שחקנים של טבריה היו ללא כיסוי ואף אחד מהבלמים לא סגר אותם, לא היה בכלל ערך הגנתי בסוף. לספוג שער בדקה ה-96 זה חוסר אחריות", אמרו בקבוצה באכזבה גדולה.

בכר, מבין היטב שיש לו עוד הרבה עבודה כדי שהקבוצה שלו תיראה הרבה יותר טוב ותוכל לצאת לדרך חדשה. עיקר הבעיות, טוענים בקבוצה, היא בקלות הבלתי נסבלת שההגנה חשופה לשערי חובה שבנס לא מסתיימים בשערים: "איך אפשר בכלל לדבר על חזרה לצמרת אם מגיעים מולנו לכל כך הרבה מצבים. כדורים חותכים את ההגנה שלנו בקלות שאי אפשר להסביר. אם לא ניקח את עצמנו בידיים, יהיה קשה בקצב צבירות הנקודות עם הסגל הקיים אפילו להגיע לפלייאוף העליון", ביקרו בכרמל.

ברק בכר על הקווים (חגברק בכר על הקווים (חג'אג' רחאל)

בכר ניסה אתמול להקנות אופי הרבה יותר התקפי כאשר שילב את קנג'י גורה וסילבה קאני בכנפיים, ואת דולב חזיזה מתחת בקישור. בחיפה מציינים את חזיזה שהיה פעיל מאד וניסה לייצר מצבים לחבריו, אבל חוסר ריכוז ליד שער היריבה מנע כיבוש שער שני שיכול היה למנוע את המבוכה בסיום. הגדיל לעשות טריבנטה סטיוארט שכבש את השער הראשון, אולם החמיץ גול בטוח מתוך רחבת החמש של היריבה כאשר בעט מעל המשקוף. 

מי שלא שותף במשחק היה מתיאס נהואל, שעל פי כל הסימנים יתקשה מאוד בהמשך לקבל דקות משחק ולקראת ינואר יצטרכו במועדון לחשב מסלול מחדש לגבי הקשר, שרחוק מלספק את הסחורה. הדבר רק יאיץ את הניסיונות לצרף קשר קדמי זר שישדרג את הקבוצה. 

בתוך כך, בעקבות האכזבה הגדולה מההתנהלות השנה וממצבה של הקבוצה, כתובות גרפיטי רוססו הבוקר במספר מוקדים נגד ראשי המועדון.

