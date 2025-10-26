"ערב חלומי לגאנדלמן, כובש בלי להניד עפעף"

המופע של עומרי גאנדלמן נמשך. אמש (שבת), הקשר הישראלי של גנט כבש משחק רביעי ברציפות עם צמד ב-0:4 על סטנדרט ליאז’. בבלגיה, הרעיפו שבחים כמובן על אקס מכבי נתניה שלא מפסיק לעשות חיל בליגה המקומית. גנט אגב, חגגה יום הולדת 125 באותה התמודדות.

“ערב חלומי, במיוחד עבור גאנדלמן”, נכתב ב’Voetbalkrant’, “גאנדלמן סיים בצורה מבריקה”, הוסיפו ב’FootNews’. על השער הראשון של הישראלי רשמו ב’Sporza’: “חתם את ההתקפה היפה של גנט מבלי להניד עפעף”. על הגול השני המשיכו: “היה הדובדבן שבקצפת, גבר גם על הבלם וגם על השוער”.

עומרי גאנדלמן מאושר (IMAGO)

בתשעה משחקי ליגה עד כה העונה בליגה הבלגית, גאנדלמן הרשית שש פעמים וגם סיפק בישול אחד. הוא בכושר שיא וכבר עכשיו בשלב מוקדם של העונה, השווה את המספרים הכוללים שלו מ-2024/25, אז כבש חמישה שערים ובישל פעמיים לאורך העונה כולה.

הניצחון של גנט על ליאז’ הגיע כהתאוששות אחרי הפסד לא נעים בדמות 4:1 לזולטה וארחם, כשבמחזור הבא גאנדלמן וחבריו יפגשו את ליובן ולקשר הישראלי כמובן מטרה להמשיך ולמצוא את הרשת כדי לעזור לקבוצתו שנכון לכרגע במאבקי הפסגה.