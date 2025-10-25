נערים א': מכבי פ"ת והפועל כפ"ס ניצחו בליגה

יום מפוצל לקבוצות ליגת העל של שנתון נערים א'. הגרלת משחקי גביע המדינה גרמה לכך, שחלק ניכר מקבוצות הליגה לא היה באפשרותן להתייצב היום (שבת) למשחק ליגה במסגרת המחזור השמיני - הן בשל היותה של קבוצה במעגל המשחקים והן בשל קבוצות, שהעפילו אוטומטית לשלב הבא, אך יריבתן הוגרלה למשחקי הגביע, מה שהביא למצב ששני משחקים בלבד נערכו היום ויתר המשחקים ייערכו בימים שלישי ורביעי השבוע.

במשחקים שנערכו היום הושגו הכרעות והובקעו לא מעט שערים. מכבי פ"ת, אלופת השנתון, עולה לפחות זמנית למקום השני בטבלה, הפועל כפר סבא משפרת עמדות במרכז הטבלה. רשמים מהמשחקים בכתבה זו.

הפועל רעננה - מכבי פ"ת 4:2

מכבי פ"ת, המודרכת ע"י יוסי בן שטרית - שהוביל את הקבוצה בעונה שעברה לזכייה באליפות ליגת העל בשנתון נערים ב', זכתה הבוקר בניצחון רביעי ברציפות והיום היא השלימה כיבוש 17 שערים בארבעה משחקים.

מחצית ראשונה מצוינת במשחק מול קבוצת מרכז הטבלה של הפועל רעננה, סללה את הדרך לניצחון. שערים שכבשו: איתי כרם (2) וצמד שחקני הנבחרת, תמיר בר (23) ובן זוארץ (37) - בנו של יו"ר ההתאחדות לכדורגל, העניקו לאורחים יתרון 3:0 בתום המחצית הראשונה. איתי כרם השלים צמד בדקה ה-51 והעלה את מכבי פ"ת ליתרון 0:4.

הפועל רעננה הצליחה לצמק את התוצאה עם שערים שכבשו: יואב אייזנברג (70) ונועם שקולניק (87, פנדל), בין לבין הורחק משורות רעננה בכרטיס צהוב שני צחי עומר.

הפועל כפר סבא - בני יהודה ת"א 1:3

במשחק שנערך הערב בין שתי קבוצות מרכז טבלה, ניצחו החניכים של עמית ארצית בתוצאה 1:3 את הקבוצה האורחת מת"א. שער שכבש גיא דהן העלה את הפועל כפר סבא ליתרון 0:1 בדקה ה-37. שער שכבש נהוראי אלפיה האורח קבע 1:1 בדקה ה-62.

בדקה ה-72 נכבש השער המרהיב במשחק: איתי רוזנבליט, מלך שערי כפר סבא, חטף כדור משחקן בני יהודה כ-20 מטרים משער הכתומים, עבר שחקן הגנה ואת שוערה של הקבוצה האורחת - והעלה את קבוצתו ליתרון 1:2. שער רביעי העונה לשחקן שהגיע ממ.כ נהלל יזרעאל.

איתי רוזנבליט (יונתן טפיאס)

שלוש דקות לאחר כיבוש השער נכנס בשורות כפר סבא אלעד גונן, שכעבור שש דקות כבש שער שסגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:3 לזכות כפר סבא.

איתי רוזנבליט, אמר בסיום המשחק: "אנחנו חבורה של גברים אמיתיים. באנו ונלחמנו מהשנייה הראשונה ועבדנו ביחד, לא נתנו לשער השוויון לשבור אותנו והמשכנו לעבוד קשה, בזכות זה ניצחנו את המשחק. בנימה אישית אני חושב שאין כיף כמו להבקיע - ובטח גול כזה. כרגע אני מאושר ומאוד גאה בקבוצה שלי. היום אנחנו נשמח, ממחר הראש במשחק שצפוי לנו באשדוד, בו עלינו להביא שלוש נקודות חשובות ולעשות עוד צעד משמעותי אל עבר הפלייאוף העליון".