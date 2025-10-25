בכר חזר על טעויות, חיפה בנויה לפלייאוף התחתון

אפשר להגיד ששום דבר לא השתנה. כשאני טענתי מתחילת העונה שמכבי חיפה בקושי תיכנס לפלייאוף העליון, התברר הערב (שבת) שאין הבדל גדול בין עירוני טבריה למכבי חיפה. מישהו יכול לבוא ולהגיד לי מה ההבדלים? הרי צריך להגיד את האמת, עד הדקה ה-15 היה צריך להיות 0:3 לטבריה. אם לא גאורגי ירמקוב בשער שחי את המשחק בצורה נדריה, זה היה 0:3 ובצדק. ואם מדברים על צדק, אז טבריה השוותה בצדק כי בדקות רבות במשחק היא הייתה טובה יותר ממכבי חיפה בכל פרמטר. אני מדבר על הנעת כדור, על יציאה מהמגנים להתקפה, על שליטה בקצב המשחק ובכל מה שקשור לשיטת 3-5-2 שהיא שיחקה. והיא שיחקה ככה לא כי היא פחדה מהירוקים, כי מהם לא צריך לפחד, כי אין להם איכות התקפית.

אז אוקיי, טריבנטה סטיוארט כבש בנגיחה מקרן וזה הדבר היחיד שיש לו כחלוץ. כבר קראתי לו דרוגבה כי הוא מזכיר לי אותו בשימוש הרב עם הראש. אבל במשחק הרגל, זה עדיין רחוק מלהיות זה. זאת בנוסף לעובדה שחיפה שיחקה עם שני שחקני כנף בדמות סילבה קאני וקנג’י גורה שהיו בספסל עד עכשיו, והם לא מסוגלים לעבור את המגן שלהם. ולא רק זה, הם גם לא עזרו בשמירה על בלילתי ועל חביבאללה ששיחקו על כל הקו של טבריה. כשקאני ירד לעזור, הוא רק הפריע ועשה נזק.

אז קשה לי להבין את ברק בכר. רציתי לאחר לו בהצלחה גדולה למרות שלא האמנתי בזה. כשנפרדתי ממנו במסיבת העיתונאים בה הוצג, אמרתי לו באוזן “ברק שלא יעבדו עליך, אין לך קבוצה כאן”. הוא ענה מה שענה וזה ביני לבינו. במחצית הראשונה, ה-4-3-3 של מכבי חיפה היה שקוף, אנמי ומה שהיה תחת דייגו פלורס זה מה שקרה היום. שום דבר לא שתנה. אבל מה כן השתנה? מתי בכר נכנס לעניינים? ברגע שהוא שינה לשלושה בלמים, עבר לשחק עם קני סייף וסוף פודגוראנו על הקווים ומאותו הרגע טבריה לא נראתה במגרש, כי הוא שיחק מראה לטבריה מבחינת המערך וסגר את היריבה מצוין. הקבוצה שיחקה טוב, הניעה טוב והגיעה אפילו למצב גדול כשסטיוארט יכול היה להבקיע עם איזה חלק בגוף שרצה, אבל הוא נגח החוצה בשלומיאליות. הוא פספס במקום לנצח את המשחק.

ברק בכר על הקווים (חג'אג' רחאל)

אך בסופו של דבר, בכר עשה טעות. אני הייתי מאוכזב שבדקות שנותרו גוני נאור לא נכנס במקום מיכאל אוחנה. כי זו טעות שגם פלורס עשה אותה מול מכבי נתניה. אז התפוצצתי שהם חזרו על הטעות, וזה 1:1 צודק. זה שוב היה על התקפת מעבר והפקרות כמו שגם קרה לבכר בשנה שעברה. וגיא חדידה שהשווה היה בלי עוד שחקן לידו, איפה כל שלושת הבלמים של מכבי חיפה? איפה היה עבדולאי סק? מרוב עצים לא רואים את היער.

טבריה שיחקה כדורגל טוב היום נגד מכבי חיפה, היא הייתה לא פחות טובה ובדקות רבות גם יותר טובה. לא היה מגיע לה להפסיד. את בכר אי אפשר להאשים על התיקו, גם לא הייתי יוצא מכליי אם הוא היה מנצח ולא הייתי אומר הנה הגיע הקוסם. הקבוצה שליאור רפאלוב הכין מתאימה לפלייאוף התחתון, מי שירצה לקבל את זה יקבל, אני אומר את האמת שלי. מכבי חיפה שווה לפלייאוף התחתון ואם היא תסיים במקום השישי שתגיד תודה, אלא אם בינואר ישקיעו כסף ויביאו שחקנים ששווים משהו. כנף ימין ושמאל וחלוצים שווים, לא כמו סטיוארט שלא יודע לעבור שחקן ועוד היה לו משחק טוב היום יחסית.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

לברק בכר יש הרבה עבודה. הוא לא יכול ללמד שחקן כנף לעבור את המגן שלו, אם לכנף אין את הכישרון לעשות את ה-1 על 1 ואת הדריבל בשכל, אז שום דבר לא יעזור. הוא ייתן לגורה או לקאני לשחק, זה לא יעזור כי אין להם את זה. הם יכולים להיות מחליפים, וגם פה אני בספק גדול. אני לא מבין למה נותנים לקאני להיות שחקן הרכב, וגורה? הוא פשוט לא מבין את המשחק, אין לו את האיי קיו של מכבי חיפה. הוא לא הצליח לעבור שחקן, לא שיחק היום בצורה מתוחכמת אלא הכל בצורה מקרית ואלה לא שחקנים של מכבי חיפה, שלא תגיע לכלום בלי שחקני כנף אמיתיים.

ואם גם בסוף עושים עליך התקפות מעבר, אז אני שואל את עצמי איפה גוני נאור? כי אם נאור נכנס ב-0:2 של חיפה על נתניה, אז התוצאה הייתה נשארת 0:2. ואם נאור היה נכנס במקום אוחנה מול טבריה התוצאה הייתה נשארת 0:1. אז לגבי שני המאמנים, אני לא יודע מי לחש לפלורס באוזן ומי לחש לבכר שגוני נאור מחוץ לתחום, אבל הוא חייב להיות בעניינים ומהר לפחות בהקשר של ההפקרות והמעברים.

גוני נאור (עמרי שטיין)

בשבת הבאה מכבי חיפה חוזרת לסמי עופר נגד הפועל ירושלים, קבוצה מהמקומות האחרונים בליגה נגד מאמן ששנים עשה צרות לחיפה וברק זוכר אותו מצוין. ברמה של חיפה היום, היא לא תהיה מסוכנת מספיק גם כדי לנצח את הפועל ירושלים. כי מבחינה התקפית האיכות שלה פחות טובה מהירושלמים. ממכבי חיפה נשאר השם, המותג והצבע הירוק. לא נשאר ממנה כלום. וכשאני רואה את כל האוהדים שלה נוסעים לגליל ומעודדים בצורה מדהימה כזו, כואב עליהם. בכר, תתעשת ומהר כי אין לך קבוצה והגיע הזמן שתדע את האמת. אחרים ימכרו לך סיפורים.