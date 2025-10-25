ברדה: קפטן יכול לדבר עם השופט, הצהוב נמהר

הפועל תל אביב רצתה להתאושש מאירועי הדרבי, ולחזור לשחק כדורגל וגם לנצח. זה לא עבד לה הערב (שבת), כשהיא הפסידה למכבי נתניה 2:0 משערים של מאור לוי ועמרי שמיר. פרנן מאיימבו הורחק אצל האדומים.

יוסי אבוקסיס דיבר ראשון: “החצי הראשון היה נוראי. לא הסתדרנו עם הפועל וירדנו ב-0:0 בנס. שינינו את המערך ועשינו שלושה חילופים. למען האמת החילופים בהתחלה לא היו משהו מבחינת היכולת, אבל לפחות לא היינו חשופים בהגנה. בחצי השני הם לא הגיעו למצבים רציניים וייצבנו את ההגנה. ניצחון חשוב מאוד”.

על מה הוא הבחין: “התפקיד שלי כמאמן זה לראות מה לא עובד. בשביל זה אנחנו על הקווים, לראות מה עובד. החילופים גרמו למשחק ההגנה שלנו להיראות הרבה יותר טוב. חצי ראשון היינו נוראיים, הם הגיעו לשלושה, ארבעה מצבים של מאה אחוז גול, לשמחתי הם לא כבשו ונשארנו בחיים”.

שחקני מכבי נתניה מאושרים (שחר גרוס)

האופי של שחקניו: “לנצח היום, זה ניצחון של אופי. זה לא כדורגל גדול, אבל צריך לנצח גם משחקים פחות טובים. זה לא משחק גדול, אבל לנצח 0:2 במשחק כזה זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה ואני שמח שזה השתלם, לעומת המחזורים הראשונים שלנו שזה לא הצליח כל כך”.

התרומה של הסגל הרחב: “ברגע שיש קרב על ההרכב, רמת הנחישות עולה. השחקנים יודעים היום, בניגוד לתחילת השנה, שמקומם בסגל לא בטוח, וככה צריכה להיות קבוצת כדורגל”.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

אליניב ברדה אמר על ההפסד: “לא תמיד הקבוצה היותר טובה מנצחת, חוץ מחמש הדקות הראשונות שלטנו במשחק. עד דקה 70 המשחק הלך לכיוון שלנו, הכרטיס האדום שינה את המשחק”.

על האם הדרבי השפיע: “לא, ראינו שחקנים ברמת דריכות מצוינת. החברים עבדו ולא הרגשתי שזה השפיע עליהם בכלל. היינו דרוכים מהדקה הראשונה, שיחקנו טוב. מוזר להגיד את זה אחרי שאתה מפסיד אבל זה המצב”.

האם זאת הייתה פזיזות של השופטים: “קפטן יכול לדבר עם השופטים. הצהוב הראשון היה קצת נמהר לדעתי. מה רוצים שאני אגיד, שהשופט שגה? לא רוצה לדבר על שופטים”.

פרננד מאיימבו מורחק (שחר גרוס)

מאור לוי סיכם את המשחק: “התחלנו לא כל כך טוב, במזל לא ספגנו שער בהתחלה. במחצית שנייה שינינו את תכנית המשחק וברוך השם ניצחנו. היו 10 דקות במחצית השנייה שהיינו דומיננטיים. אחרי האדום הם גם היו טובים, שמח שזה נגמר בניצחון, כיף גדול”.

על הקדשת השער המרגשת לתובל שנפטר מסרטן: “רגע מרגש עבורי. דיברתי עם המנהל קבוצה לפני המשחק, הייתה לו תחושה כנראה שאני אבקיע את הגול. יש דברים שיותר גדולים ומרגשים מכדורגל. יהי זכרו ברוך”.

מאור לוי מאושר (שחר גרוס)

גם סתיו טוריאל התראיין: “הדרבי השפיע? לא. באנו לדרבי ורצינו לשחק, ולא היה משחק. ניקינו את זה מהשולחן. זה לא תירוץ. גם הופעת הבכורה בנבחרת לא השפיעה עליי. היא הייתה הגשמת חלום עבורי, זה החלום הכי גדול שלי מגיל צעיר”.