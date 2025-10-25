יום שבת, 25.10.2025 שעה 23:24
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

ברדה: קפטן יכול לדבר עם השופט, הצהוב נמהר

מאמן הפועל תל אביב התקשה לקבל את הכרטיס האדום למאיימבו: "זה שינה את המשחק, עד דקה 70 היינו יותר טובים". אבוקסיס: "זה היה ניצחון של אופי"

|
אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)
אליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)

הפועל תל אביב רצתה להתאושש מאירועי הדרבי, ולחזור לשחק כדורגל וגם לנצח. זה לא עבד לה הערב (שבת), כשהיא הפסידה למכבי נתניה 2:0 משערים של מאור לוי ועמרי שמיר. פרנן מאיימבו הורחק אצל האדומים.

יוסי אבוקסיס דיבר ראשון: “החצי הראשון היה נוראי. לא הסתדרנו עם הפועל וירדנו ב-0:0 בנס. שינינו את המערך ועשינו שלושה חילופים. למען האמת החילופים בהתחלה לא היו משהו מבחינת היכולת, אבל לפחות לא היינו חשופים בהגנה. בחצי השני הם לא הגיעו למצבים רציניים וייצבנו את ההגנה. ניצחון חשוב מאוד”.

על מה הוא הבחין: “התפקיד שלי כמאמן זה לראות מה לא עובד. בשביל זה אנחנו על הקווים, לראות מה עובד. החילופים גרמו למשחק ההגנה שלנו להיראות הרבה יותר טוב. חצי ראשון היינו נוראיים, הם הגיעו לשלושה, ארבעה מצבים של מאה אחוז גול, לשמחתי הם לא כבשו ונשארנו בחיים”. 

שחקני מכבי נתניה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה מאושרים (שחר גרוס)

האופי של שחקניו: “לנצח היום, זה ניצחון של אופי. זה לא כדורגל גדול, אבל צריך לנצח גם משחקים פחות טובים. זה לא משחק גדול, אבל לנצח 0:2 במשחק כזה זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה ואני שמח שזה השתלם, לעומת המחזורים הראשונים שלנו שזה לא הצליח כל כך”.

התרומה של הסגל הרחב: “ברגע שיש קרב על ההרכב, רמת הנחישות עולה. השחקנים יודעים היום, בניגוד לתחילת השנה, שמקומם בסגל לא בטוח, וככה צריכה להיות קבוצת כדורגל”. 

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

אליניב ברדה אמר על ההפסד: “לא תמיד הקבוצה היותר טובה מנצחת, חוץ מחמש הדקות הראשונות שלטנו במשחק. עד דקה 70 המשחק הלך לכיוון שלנו, הכרטיס האדום שינה את המשחק”.

על האם הדרבי השפיע: “לא, ראינו שחקנים ברמת דריכות מצוינת. החברים עבדו ולא הרגשתי שזה השפיע עליהם בכלל. היינו דרוכים מהדקה הראשונה, שיחקנו טוב. מוזר להגיד את זה אחרי שאתה מפסיד אבל זה המצב”.

האם זאת הייתה פזיזות של השופטים: “קפטן יכול לדבר עם השופטים. הצהוב הראשון היה קצת נמהר לדעתי. מה רוצים שאני אגיד, שהשופט שגה? לא רוצה לדבר על שופטים”. 

פרננד מאיימבו מורחק (שחר גרוס)פרננד מאיימבו מורחק (שחר גרוס)

מאור לוי סיכם את המשחק: “התחלנו לא כל כך טוב, במזל לא ספגנו שער בהתחלה. במחצית שנייה שינינו את תכנית המשחק וברוך השם ניצחנו. היו 10 דקות במחצית השנייה שהיינו דומיננטיים. אחרי האדום הם גם היו טובים, שמח שזה נגמר בניצחון, כיף גדול”.

על הקדשת השער המרגשת לתובל שנפטר מסרטן: “רגע מרגש עבורי. דיברתי עם המנהל קבוצה לפני המשחק, הייתה לו תחושה כנראה שאני אבקיע את הגול. יש דברים שיותר גדולים ומרגשים מכדורגל. יהי זכרו ברוך”. 

מאור לוי מאושר (שחר גרוס)מאור לוי מאושר (שחר גרוס)

גם סתיו טוריאל התראיין: “הדרבי השפיע? לא. באנו לדרבי ורצינו לשחק, ולא היה משחק. ניקינו את זה מהשולחן. זה לא תירוץ. גם הופעת הבכורה בנבחרת לא השפיעה עליי. היא הייתה הגשמת חלום עבורי, זה החלום הכי גדול שלי מגיל צעיר”.

סתיו טוריאל (רדאד גסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
