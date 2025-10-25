"אי אפשר לשנות מאפס למאה, יש דברים לתקן"

שינויי המאמנים במכבי חיפה טרם הניבו פרי, כאשר מכבי חיפה ספגה בתוספת הזמן וסיימה בתיקו 1:1 עם עירוני טבריה בבכורה המחודשת של ברק בכר בתפקיד.

מאמן הירוקים אמר על השער שספגה קבוצתו: “עשינו הרבה טעויות בתוספת הזמן, היינו צריכים להיות יותר אחראיים ושקטים. היה בלאגן. סך הכל רצינו לנצח והיו דקות טובות בהן היינו יכולים להגדיל את התוצאה”.

על הבעיות שזיהה במשחק: ”זה משחק ראשון, אני מאמין שנראה דברים אחרים. הרגשנו שאנחנו טובים אבל ברגע שהמשחק התהפך היינו צריכים לעבור את המשחק ולנצח בשיניים. מרוב שרצינו לנצח עשינו יותר מדי טעויות בסוף”.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים בסיום (חג'אג' רחאל)

לגבי השערים ממגרש פתוח של קבוצתו: “אני מאמין בסגל והצלחנו לייצר. פחות הולך לנו במגרש הזה, אבל אי אפשר לשנות מאפס למאה. יש לנו דברים לתקן ויש לנו שבוע ארוך עד יום שבת. צריך להרים את השחקנים ולהמשיך”.

על הציפיות ממנו מהקהל: “ברור שאני חוזר עם כל ההיסטוריה שלי ושל המועדון ביחד אז יש ציפיות. חשוב לייצב את המערכת. אני לא העניין, העניין הוא המועדון. צריך לתקן את הליקויים ולחזק את הדברים הטובים שהיו”.

“ידוע, בשביל זה חזרתי, אבל לא צריך להסתכל רחוק. בכאן ועכשיו יש סיטואציה לא נעימה שלא מנצחים, והיום המשכנו את זה וצריך לעצור את זה”.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

על ההכנה למשחק בשבוע הבא מול הפועל ירושלים בשעה שלוש: ”שבוע ארוך, יש זמן עד שבת וצריך להתאושש. אין משחקים קלים ולא משנה באיזה שעה ונגד מי ובאיזה יום. אנחנו צריכים להרים את המערכת הזאת ונעשה זאת”.

מאמן עירוני טבריה, אלירן חודדה, אמר בסיום לגבי השער בסיום: “ברור שמשווים בהתקפה האחרונה אנחנו מאוד מרוצים מהנקודה, אבל אם ננתח את המשחק היינו ראויים לזה. אני גאה בדרך בה שיחקנו, השחקנים הוכיחו את עצמם לגמרי. הצלחנו להגיע למצבים והבכנו את מכבי חיפה”.

לגבי יכולת ההבקעה במחצית הראשונה: “כל משחק אנחנו מגיעים עם תוכנית משחק שמותאמת למה שאנחנו רוצים. לגבי הסיומת, אנחנו נעבוד על חדות באימונים אבל אני שוב אומר, לקחנו נקודה אבל הרווחנו פה הרבה מהדרך ומהגישה שבאנו”.

גיא חדידה חוגג בטירוף את השוויון (חג'אג' רחאל)

על המחצית השנייה של קבוצתו: “שחיפה עברו לשלושה בלמים התעייפנו קצת והם השתלטו על המשחק. לקראת קה 80 שינינו מערך בעזרת חילופים וחזרנו לשלוט. הייתה ירידה בקצב בגלל אינטנסיביות, אבל אם נסתכל על הכולל תמיד יש מה לשפר ואנחנו שמחים על הנקודה והדרך”.

כובש השער בתוספת הזמן, גיא חדידה, סיכם בתחושותיו: “אי אפשר להתעלם מהאושר שחווינו בסוף. חייב להיות כנים, הגיע לנו יותר ואנחנו יוצאים מאוכזבים מול מכבי חיפה בבית”.

על מה שהיה חסר במחצית הראשונה: ”לשים את הכדור ברשת. הגענו למצבים ופשוט לא הצלחנו להבקיע”.

שחקני עירוני טבריה מאושרים (חג'אג' רחאל)

לגבי המשחק הבא מול הפועל ת”א: “ליגה לא פשוטה, אין משחק קל, בטח בבלומפילד”.

שחקן מכבי חיפה, סוף פודגראנו, על דקות הסיום: “לא חושב שזה הלחץ, המשחק היה בידיים שלנו. אנחנו יכולים לבוא בטענות רק לעצמנו. עשינו הרבה דברים טובים אבל גם לא טובים. אנחנו נמדדים בתוצאות ולא עמדנו בזה. נתקדם הלאה”.

“לפעמים צריך ללמוד בכדורגל להרוג את המשחק. הכדור אצלנו ולא חייב לחפש להגדיל את התוצאה”.

על השאלה האם מעמדו ייפגע בעקבות חילופי המאמנים: “בסופו של דבר כל מאמן רוצה להצליח והוא יבחר את השחקנים שלו. הוא החליט שאעלה מהספסל וקיבלתי את זה בצורה הכי מקצועית שיש. אין חשש שהמעמד ייפגע, איפה שיצטרכו אותי אני אהיה”.

סוף פודגראנו (עמרי שטיין)

על האיחוד עם בכר: ”ברק הביא אותי חזרה, ועכשיו אנחנו שוב ביחד. אנחנו נעשה דברים יפים ביחד. מכיב חיפה כל הזמן יכולה להיות למעלה ואנחנו נהיה שם”.