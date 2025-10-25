יום שבת, 25.10.2025 שעה 23:14
יום שבת, 25/10/2025, 22:00אצטדיון מסטאייהליגה ספרדית - מחזור 10
ויאריאל
דקה 55
0 1
שופט: חביאר אלברולה רוחאס
ולנסיה
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1811-1410אספניול3
1710-169ויאריאל4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20
מערכת ONE | 25/10/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ארנו דאנג'ומה עם הכדור (La Liga)
ארנו דאנג'ומה עם הכדור (La Liga)

המחזור העשירי בליגה הספרדית נמשך לו כעת, כאשר יום המשחקים של יום שבת ננעל לו במסטאייה. ולנסיה מארחת את ויאריאל של מנור סולומון במפגש מסקרן במיוחד בשעה זו, כאשר הצוללת הצהובה רוצה לשוב למסלול הניצחונות אחרי שני משחקים בליגה שלא ניצחה.

ערב המחזור האורחת הייתה במקום השלישי ומאז אספניול עקפה אותה, אז חניכיו של מרסלינו רוצים לשוב לשם ולהתקרב לריאל מדריד וברצלונה, רגע לפני ששתי המוליכות ייפגשו מחר ולפחות אחת מהן תאבד נקודות, אולי אפילו שני הצדדים.

ולנסיה עם פתיחת עונה נוראית, כאשר היא לא ניצחה בליגה כבר ארבעה משחקים והיא תנסה לשים לזה סוף בבית. לעטלפים יש 9 נקודות בלבד מתוך 27 אפשריות, והם לא רחוקים בכלל מהתחתית הבוערת, כשבמצב מסוים הם עלולים למצוא את עצמם מתחת לקו האדום.

מחצית ראשונה
  • '45
  • שער בפנדל
  • מורנו ניגש גם לבעיטה עצמה והצליח לכבוש מנקודת הפנדל! זהו שער בכורה לחלוץ ויאריאל, שהעלה את קבוצתו ליתרון
  • '43
  • החלטת שופט
  • פנדל לוויאריאל! חוסה לואיס קופטה הכשיל את ג'רארד מורנו. אחרי בדיקת VAR זריזה, השופט החליט כי יש בעיטת עונשין לצוללת הצהובה
  • '40
  • החמצה
  • תיירי קורייה מצא את חאבי גרה על סף הרחבה, והקשר ניסה את מזלו כשסובב אל עבר השער כדור ששרק ליד הקורה של ויאריאל
  • '37
  • החמצה
  • לואיס ריוחה היה הראשון לסכן את המסגרת של הצוללת הצהובה, כשניסה לבעוט מזווית לא קלה אבל נהדף על ידי ג'וניור
  • '29
  • החמצה
  • פפלו ניגש לבעיטה חופשית וניסה להכניע את ג'וניור, אבל הכדור עלה מעל השער
  • '25
  • החמצה
  • מצב ראשון לזכות ויאריאל, כשבעיטה חופשית פגשה את העקב של פאפה גיי. הקשר ניסה לכבוש בנגיעה אבל נהדף על ידי יולן אגירסבלה
פאפה גיי מכשיל את ארנו דאנג'ומה (La Liga)פאפה גיי מכשיל את ארנו דאנג'ומה (La Liga)
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • גם סנטיאגו מוריניו ראה את הכרטיס הצהוב על דיבורים
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • פאפה גיי הכשיל את ארנו דאג'ומה קרוב לרחבה וספג כרטיס צהוב
  • '9
  • החמצה
  • פפלו ניסה לסובב לרשת מנקודת הקרן, אבל לואיז ג'וניור היה ערני והדף את הכדור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חביאר אלברולה רוחאס הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל