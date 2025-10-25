המחליף של מסאי דגו: אלי לוי חתם בבני יהודה

עם ארבעה הפסדים רצופים במסגרת הליגה הלאומית, בני יהודה החליטה שאין מנוס מזעזוע בעמדת המאמן ונפרדה ממסאי דגו. כעת היא מצאה את מחליפו כשאלי לוי חתם רשמית כמאמן הקבוצה.

המאמן של הפועל כפר שלם עזב את המועדון לאחר שסיכם את תנאיו בבני יהודה, וכבר מחר (ראשון) יעביר את האימון בקבוצתו החדשה.

אלי לוי קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו על הקווים בבוגרים ממ.ס אשדוד לאחר שהיה מאמן הנוער של המועדון, כשהעונה הוא הצטרף לכפר שלם והוביל אותה למקום הרביעי לאחר 10 מחזורים.

כעת הוא יגיע לסיטואציה יותר מורכבת בבני יהודה, שהתדרדרה עד למקום ה-13 מתוך 16 בליגה הלאומית. היא עם 10 נקודות, ארבע בלבד מהקו האדום ו-11 נקודות ממכבי הרצליה שבמקום השני שמוביל לליגת העל.

שחקני בני יהודה (רועי כפיר)

אלי לוי אמר לאחר החתימה: “שמח לקחת על עצמי את האתגר והמשימה לאמן את בני יהודה תל אביב, אחד המועדונים המרגשים בכדורגל הישראלי. אני רוצה להודות לאלירן עובד על האמון והרצון, נכונה לנו עבודה משותפת וחשובה.

“אני מגיע חדור אמונה וכוונה להתחיל דרך חדשה, מתוך ידיעה שיש לא מעט עבודה. אני מאמין בשחקנים שנמצאים כאן, שיכולים וצריכים להצעיד את המועדון למקום הראוי לו”.

אלי לוי, "מגיע חדור אמונה" (שחר גרוס)

עוד הוסיף בנוגע לציפייה לקראת ההמשך: “כל הצהרה בומבסטית תהיה לא נכונה ומיותרת. מה שחשוב הוא שנתחיל לעבוד, נשפר תוך כדי תנועה, ובעיקר נחזיר לקהל התומך של המועדון, יש פה אינטרס משותף של כולנו.

“אני מבקש גם להודות להפועל כפר שלם. זהו מקום שחשוב לי מאוד, עם אנשים יקרים שמבחינתי הם בית, במיוחד איתן ואביחי, שללא ברכת הדרך שלהם המהלך הזה לא היה מתאפשר. זה לא מובן מאליו בכדורגל הישראלי, ואני מוקיר על כך תודה גדולה”.