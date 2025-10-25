יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:32
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
244-308באיירן מינכן1
199-168לייפציג2
156-117שטוטגרט3
146-137בורוסיה דורטמונד4
1411-167באייר לברקוזן5
1318-218איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1110-127פ.צ. קלן8
1116-128ורדר ברמן9
1015-118אוניון ברלין10
911-117פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
714-88סט. פאולי14
720-128אוגסבורג15
414-87מיינץ16
416-78היידנהיים17
318-68בורוסיה מנשנגלדבאך18

הרצף נמשך: באיירן ניצחה 0:3 את מנשנגלדבאך

הבווארים המשיכו בכושר האדיר, רשמו ניצחון שמיני רצוף בליגה ו-13 בסך הכל מפתיחת העונה. קימיך, גריירו וקארל כבשו. לייפציג חגגה עם 0:6 באוגסבורג

|
ניקולס ג'קסון ושחקני באיירן מינכן חוגגים את הרביעי (IMAGO)
ניקולס ג'קסון ושחקני באיירן מינכן חוגגים את הרביעי (IMAGO)

המחזור השמיני של הליגה הגרמנית נערך הערב (שבת) וקיבלנו חמישה משחקים נהדרים. במוקד, באיירן מינכן המשיכה בכושר האדיר שלה מפתיחת העונה וניצחה בחוץ 0:2 את בורוסיה מנשנגלדבאך, לייפציג חגגה עם 0:6 אדיר באוגסבורג, פרנקפורט גברה בביתה 0:2 על סט. פאולי, הופנהיים ניצחה 1:3 את היידנהיים והמבורג של דניאל פרץ (שלא שותף) הפסידה 1:0 לוולפסבורג. בשעה 19:30 בורוסיה דורטמונד תארח את קלן.

בורוסיה מנשנגלדבאך – באיירן מינכן 3:0

הבווארים שנמצאים בכושר יוצא דופן, המשיכו להיראות טוב גם במשחק החוץ מול השחורים-לבנים והשלימו ניצחון שמיני רצוף בליגה ו-13 בסך הכל מפתיחת העונה. בדקה ה-19 המארחת נקלעה לבעיה כשינס קאסטרופ הורחק בכרטיס אדום ישיר. ההכרעה הגיעה במחצית השנייה כשג’ושוע קימיך כבש את הראשון בדקה ה-64. חמש דקות לאחר מכן, רפאל גריירו הכפיל את היתרון בזכות בישול של מייקל אוליסה. את תוצאת הסיום קבע הילד בן ה-17, לנארט קארל שכבש בדקה ה-81.

אוגסבורג – לייפציג 6:0

הקבוצה מהמקום השני בטבלת הליגה יצאה למשחק חוץ במטרה להוכיח שהיא יכולה להוות איום על באיירן מינכן העונה. החגיגה של האורחת נפתחה עם יאן דיומנדה שכבש בדקה העשירית. בדקה ה-18, רומולו הכפיל את היתרון. החגיגה נמשכה וארבע דקות לאחר מכן אנטוניו נוסה קבע 0:3 לאורחת. בדקה ה-38 כריסטוף באומגרטנר כבש וקבע את תוצאת המחצית. בדקה ה-56, אסאן אוואדראוגו קבע 0:5. בדקה ה-65, קאסטלו לוקבה כבש את הגול האחרון במשחק וקבע את תוצאת הסיום.    

איינטרכט פרנקפורט – סט. פאולי 0:2

המארחת מהמקום השישי בטבלה הגיעה להתמודדות לאחר ההפסד הביתי, 5:1 לליברפול בליגת האלופות וחזרה לנצח אחרי ארבעה משחקים רצופים שלא עשתה זאת. הגול הראשון במשחק הגיע בדקה ה-35, ג’ונתן בורקארדט כבש. בדקה ה-55, החלוץ הגרמני הכפיל את היתרון, השלים צמד וקבע את תוצאת הסיום.

הופנהיים – היידנהיים 1:3    

המארחת מהמקום השביעי בטבלה פגשה את קבוצת התחתית והשלימה ניצחון שני ברציפות. בדקה ה-18, פיסניק אסלאני כבש את השער הראשון במשחק ונתן את היתרון למארחת. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, טים למפרלה הכפיל את היתרון. בדקה ה-63, אנדרי קראמריץ’ כבש את השלישי של המארחת. ובדקה ה-75, סטפן שימר כבש לזכות האורחת שער מצמק.  

המבורג – וולפסבורג 1:0

קבוצתו של דניאל פרץ (שלא שותף) אירחה את הירוקים. האורחת ניצחה לאחר שבדקה ה-15, אדם דאגהים כבש את השער היחיד בהתמודדות. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קבוצתו של דניאל פרץ קיבלה הזדמנות טובה להשוות, אך קוניגסדורפר החמיץ מהנקודה הלבנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
