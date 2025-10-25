חוזז ובדש בהתקפת הפועל י-ם, קוג'ו בהרכב סכנין

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח כשהמחזור השמיני מתקיים בשעה זו, ובמסגרתו הפועל ירושלים מחפשת ניצחון בכורה בליגה ומארחת את בני סכנין הלוהטת באצטדיון טדי.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, נועם מלמוד, יהונתן ליש, אופק נדיר, אווקה אשטה, אוהד אלמגור, דון סדריק, מתן חוזז, גיא בדש ואנדרו אידוקו.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, אלון אזוגי, אחמד סלמן, עדן שמיר, אחמד טאהא, מתיו קוג’ו, איברהימה דראמה וארתור מירניאן.

הקבוצה מעיר הבירה פתחה את העונה בצורה איומה עם שישה הפסדים רצופים, אך במחזור הקודם השיגה סוף סוף נקודה ראשונה ב-0:0 מול הפועל פ”ת ויצאה מהמקום האחרון. כעת היא מחפשת גם ניצחון ראשון במגרשה הביתי.

מנגד, הקבוצה של שרון מימר תפסה קצב לאחרונה ולאחר התיקו המרשים מול מכבי ת”א, ניצחה את מכבי נתניה ועירוני טבריה. היא הגיעה מהמקום השישי ערב המחזור, ומקווה לקבע את מעמדה בצמרת הליגה.