יום שבת, 25.10.2025 שעה 18:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

לאחר שנפצע נגד הפועל י-ם, טאבי בהרכב הפועל פ"ת

הקיצוני הימני יפתח בהתקפה של עומר פרץ יחד עם אדניי, סונגה ומזל, בעוד דגני ורוטמן יתופקדו כבלמים. אנסה ובאטום ב-11 של המארחת, גורדנה בקישור

|
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)
ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

המחזור השמיני בליגת העל ייצא הערב (שבת) לדרך, ובין המשחקים שייערכו ייפגשו מ.ס אשדוד והפועל פ”ת. שתי הקבוצות יגיעו למשחק לאחר שרשמו תוצאות תיקו במשחקן האחרון, והן ירצו לרשום ניצחון.

מ.ס אשדוד תפסה קצב. לאחר התבוסה מול הפועל ת”א, הקבוצה מעיר הנמל הפכה את הקערה עם ניצחונות מול ק”ש וריינה, כשבמחזור האחרון סיימה בתיקו מרשים מול בית”ר ירושלים.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יצקי, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, טום בן זקן, מוחמד עאמר, נועם מוצ’ה, רועי גורדנה, אילי תמם, שלו הרושם, ז’אן באטום ויוג’ין אנסה.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

מנגד, המגמה אצל המלאבסים הפוכה. דווקא לאחר שהביסו 1:6 את ריינה הקצב נעצר עם הפסדים לטבריה ובית”ר ירושלים, כשבמחזור האחרון הם סיימו ב-0:0 מול הפועל ירושלים.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, רועי דוד, ג’וסליןם טאבי, ג’יימס אדניי, צ’יםיוקה סונגה ושביט מזל.

