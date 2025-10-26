כך תשפיע היעדרות פליק מהקלאסיקו על בארסה

אם ברצלונה תנצח את ריאל מדריד בקלאסיקו היום (ראשון) ב-17:15 (שידור ישיר בערוץ ONE) היא תחלוף על פניה ותעלה לראש טבלת הליגה הספרדית. שתי הקבוצות לא יגיעו בסגל מלא, אבל ההיעדרות המשמעותית ביותר בקרב האלופה תהיה דווקא זו של מאמנה.

האנזי פליק לא ידריך את שחקניו מהקווים אחרי שהורחק בדקות הסיום של הניצחון 1:2 מול ג’ירונה בשבת האחרונה. כשחגג את שער הניצחון של רונאלד אראוחו בתוספת הזמן, הורה לו השופט חסוס חיל מנסאנו לעזוב את המגרש והרחיק אותו בצהוב שני לאחר שלטענתו ביצע כלפיו תנועה מגונה.

הנהלת בארסה הגישה ערעור על ההרחקה, אבל בית הדין המשמעתי של ההתאחדות הספרדית הותיר את עונש ההרחקה ממשחק אחד על כנו והמאמן הגרמני יצטרך להעביר הוראות מהיציע. במקומו יישב על הספסל עוזרו מרקוס סורג.

האנזי פליק ומרקוס סורג. בהיעדרו של המאמן, סורג יהיה על הקווים (IMAGO)

בברצלונה מודאגים מאוד מכך שפליק לא יהיה צמוד לשחקנים בסנטיאגו ברנבאו, האצטדיון בו השיגה הקבוצה בעונה שעברה 0:4 מרשים בדרך לזכייה בדאבל. זאת, מכיוון שסורג כבר מילא את תפקיד המאמן הראשי בשני משחקים בהם פליק היה מורחק בעבר, מול לגאנס ואתלטיקו מדריד, בהם הקבוצה הפסידה.

עד כמה החיסרון של פליק יהיה משמעותי הפעם? ברור שהדבר יורגש ולא רק בשל ההשפעה הרבה שיש לו על השחקנים ועל התנהלות המשחק הרבה יותר מאשר עוזרו, אלא גם בשל הרקורד שלו בקלאסיקו.

פליק השיג עד כה מאזן מושלם בעימותים מול ריאל מדריד - ניצחונות בכל ארבעת המפגשים מאז מונה לתפקיד: שניים בליגה (אחד כאמור 0:4 בחוץ והשני 3:4 ביתי), אחד בגביע המלך (2:3 בסביליה) ואחד בסופר קופה הספרדי (2:5 במשחק שהתקיים בסעודיה). אם ברצלונה תנצח גם הפעם, הוא ישווה את השיא של פפ גווארדיולה, שניצח בכל חמשת המפגשים הראשונים שלו מול היריבה המושבעת.

האנזי פליק חוגג אחרי ניצחון על ריאל מדריד (IMAGO)

פפ השיג בזמנו 0:2 ביתי ו-2:6 בלתי נשכח בחוץ בעונה הראשונה שלו כמאמן (2008/09), 0:1 ו-0:2 כעבור עונה וקינח ב-0:5 משכנע בנובמבר 2010, לפני שפנדל של כריסטיאנו רונאלדו עצר את הרצף ב-1:1 בקלאסיקו השישי שלו.

למעשה השיג פליק חמישה ניצחונות רצופים על ריאל מדריד אם נחשיב גם את ה-1:2 הידידותי בניו יורק במסע המשחקים הטרום עונתי לפני העונה שעברה, בו כבש פאו ויקטור צמד, אבל הוא כמובן שואף לעשות זאת במשחקים רשמיים.

"השינוי אצל פליק מדאיג"

ההרחקה של פליק גרמה לכלי תקשורת לפרסם כתבות על השינוי שחל העונה במאמן הגרמני בן ה-60, אשר היה ידוע עד היום בהתנהגות השלווה שלו.

האנזי פליק יורד מהמגרש אחרי שקיבל אדום (IMAGO)

העיתונים כתבו שבניגוד לעבר הוא לא נוצר את לשונו והביאו דוגמאות בהן העביר ביקורת על השחקנים בפומבי. כך למשל ב'מארקה' הזכירו שהוא גער בלאמין ימאל אחרי שהכוכב הצעיר לא ביצע עבודת הגנה כראוי ואמר על פרמין לופס שהצטיין מול קומו: "לא הייתי מרוצה ממנו בתחילת העונה, אבל הוא השתפר".

באתר 'ווספופולי' נכתב: "מה קרה לפליק? הוא הפך לקודר, פרובוקטור ונמאס לו מכוכבים. השנוי אצלו מדאיג ונראה שהוא איבד חלק מהשלווה שאפיינה אותו. הוא נראה עייף בלוח המשחקים הצפוף ובנה חדר הלבשה שנראה קצת מבולבל. המתח הזה בא לידי ביטוי במחאות שלו במשחקים.

“הוא צריך לרסן את התדמית שדבקה בו בשבועות האחרונים. העובדה שפליק אינו מסוגל לאמן את ברצלונה בקלאסיקו היא רק עוד סימפטום לכך שמשהו נשבר. נראה גם אם היעדרותו לא תביא להשלכות שליליות נוספות. המצב הזה דורש שינוי, כי שחיקה עלולה להוביל למשבר גדול יותר".

לאמין ימאל נפצע והוביל לעימות בין פליק לראשי נבחרת ספרד (IMAGO)

המאמן גם ניהל עימות עם אנשי נבחרת ספרד בעקבות פציעתו של ימאל במדים הלאומיים, וגם התרגז אחרי התיקו עם ראיו וייקאנו תוך שאמר לשחקניו: "חשוב שלא יהיה פה אגו, זה הורס את סיכויי ההצלחה".

פליק התחרט על ההתנהגות שהובילה להרחקתו ולביקורות עליו: "אני לא רוצה שיראו אותי עושה את זה בטלוויזיה, לא רוצה שהנכדים שלי יראו אותי ככה, אז כנראה שאצטרך לשנות את ההתנהגות שלי. אני מפגין המון רגשות מכיוון שהמועדון הזה שינה אותי. בעבר היו אומרים שאני לא מחייך מספיק. אין לי שום דבר נגד השופט ולא היו לי תלונות נגדו, אבל ככה הוא ראה את זה וצריך לקבל את זה".

"ברצלונה כבר לא מפחידה"

כלי התקשורת העבירו לא רק ביקורת אישית על פליק, אלא גם מקצועית. ב'ווספופולי' הזכירו שהקבוצה ספגה כבר שני הפסדים מדאיגים העונה לפ.ס.ז' וסביליה ובנוסף לא שכנעה מול ג'ירונה: "בכל המשחקים הללו נחשפו ליקויים בהגנה ובהתקפה וכן בחלופות טקטיות. ברצלונה כבר לא מפחידה באותה המידה".

איניגו מרטינס. נותר חלל מאז שעזב (IMAGO)

ב'אס' נכתב: "חוסר היציבות בהגנה של ברצלונה משפיע על כל הקבוצה. השחקנים לוחצים וממוקמים בצורה פחות טובה והבעיות ניכרות היטב. פליק לא מצליח למלא את החלל שהותיר איניגו מרטינס, אבל הבעיות משתרעות לכל אורך המגרש. הקבוצה מתגוננת גרוע מכיוון שהיא לוחצת בצורה לא מאורגנת ועם פחות תשוקה. זה מתבטא היטב במספרים, מכיוון שהיא חוטפת העונה פחות כדורים והיריבות מצליחות להשלים יותר מסירות במחצית המגרש שלה. המרחקים בין השחקנים גדלו וזו לא אותה קבוצה קומפקטית של העונה שעברה. נוצרים חללים שמפרקים אותה מול יריבות טכניות".

הדילמה בהגנה: האם אראוחו יקבל קרדיט?

לא כל השחקנים יעמדו לרשותו של פליק בקרב המוחות מול צ'אבי אלונסו. מלבד השוער ז'ואן גרסיה שאת מקומו ימלא וויצ'ך שצ'סני (טרם שמר על שער נקי מאז חזר להרכב) ייעדרו בוודאות גם הפצועים האחרים: דני אולמו, גאבי, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

בנוסף, קיימת אי ודאות בהגנה. החלק האחורי מפגין חוסר יציבות וספג כבר 10 שערים ב-9 מחזורים. ז'ול קונדה סובל מירידה משמעותית העונה ביכולתו, מאבד כדורים ומבצע טעויות. אריק גארסיה ופאו קוברסי פתחו במשחקים האחרונים במרכז ההגנה ואלחנדרו באלדה כמגן שמאלי.

ז'ול קונדה. הירידה ביכולת ניכרת (IMAGO)

האם כובש שער הניצחון אראוחו יישאר שוב על הספסל אחרי שלא פתח בארבעת המשחקים האחרונים? הגרמני יצטרך להחליט בעניין זה. מעניין יהיה לראות אם האורוגוואי יפתח והאם הוא נמצא בכושר מספיק כדי להתמודד מול קליברים כמו ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

פדרי ופרנקי דה יונג אמורים לשחק בקישור האחורי. פרמין לופס אמור לשחק לצידם והמקום של לאמין ימאל ומרקוס רשפורד בשלישייה הקדמית מובטח. השאלה היא מי ישחק לצידם ובאיזו עמדה יוצב האנגלי.

רשפורד, שנמצא בכושר מצוין מעדיף לשחק בדרך כלל בצד שמאל, אבל התקשה לבוא בתפקיד זה לידי ביטוי במחצית הראשונה מול ג'ירונה, השתפר בשנייה כשהועבר למרכז ההתקפה וגם כבש משם שני שערים וסחט פנדל ב-1:6 על אולימפיאקוס בליגת האלופות.

מרקוס רשפורד. נמצא בכושר מצוין (IMAGO)

ראפיניה לא יעמוד לרשותו של פליק בעקבות פציעה וייתכן שבשל כך הוא יציב את רשפורד בצד שמאל, בהנחה שאת הקרדיט במרכז יקבל פראן טורס.

אסר על השחקנים להגיע לאימון עם בנות הזוג

פליק צריך להתמודד לא רק עם אתגרים מקצועיים. הוא עושה את הכל כדי להעניק לשחקניו שקט תעשייתי ולא אוהב לראות אימונים בהם אנשים רבים מסתובבים על הקווים. בשל כך הוא הרגיש מאוד לא נוח כאשר לאמין ימאל הגיע לאימון בחברת בת זוגו הזמרת הארגנטינאית ניקי ניקול, אשר משכה תשומת לב רבה מהעיתונאים והצלמים.

פליק אסר בשל כך על השחקנים להביא את בנות הזוג לאימונים והודיע להם שהבא שיעשה זאת יישלח מיד הביתה. בחלק מהאתרים דיווחו שההחלטה יצרה מתיחות בין המאמן לשחקנים וכשפליק נשאל לגבי ימאל הוא השיב: "מבחינתי הכי חשוב שהוא יעשה את הדברים היטב כאשר הוא מתאמן. הוא קיבל כמה ימי חופשה מסיבות מקצועיות אחרי שהתאמן הרבה ואני לא מתכוון להיכנס לחיים הפרטיים שלו".

צ'אבי אלונסו. ימתין למשחק הבא לפגוש את פליק (IMAGO)

יהיה זה העימות הראשון בין פליק לבין צ'אבי אלונסו, הגם ששניהם כאמור לא ייפגשו על המגרש בשל ההשעיה של מאמן בארסה. שניהם הובילו בעבר קבוצות לאליפות הבונדסליגה, פליק את באיירן מינכן ואלונסו את באייר לברקוזן, אם כי מעולם לא התמודדו במשחק זה מול זה. גם לאלונסו יש כמובן קשר לבאיירן מינכן בה שיחק בשעתו. מי שיכול לספר לפליק על אלונסו הוא רוברט לבנדובסקי, ששיחק עם מאמן ריאל שלוש שנים במועדון הבווארי.