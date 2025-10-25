בכר ביצע שני שינויים בהרכב חיפה, קאני פותח

המחזור השמיני של ליגת העל יתקיים בחלקו הערב (שבת) כשב-19:30 יתקיים אחד האירועים המרכזיים: ברק בכר יחזור להופעת בכורה במכבי חיפה, ויפגוש את עירוני טבריה.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, איתן אזולאי, פטר אגבה, סילבה קאני, דולב חזיזה, קנג’י חורה וטריבנטה סטיוארט.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, רון אונגר, סמביניה, אונדריי באצ’ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, והיב חביבאללה, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

הירוקים נפרדו מדייגו פלורס אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון, וינסו להשיג את שלוש הנקודות בבכורה של המאמן החדש/ישן, שביצע שני שינויים בהרכב מהמשחק מול מכבי נתניה.

עלי מוחמד וסוף פודגוראנו הם השניים שלא יעלו בהרכב הערב, כשבמקומם קנג’י חורה וסילבה קאני יפתחו לראשונה ב-11 בתקופתם בקבוצה. דולב חזיזה יוסט מהאגף ויתפקד כקשר ההתקפי.