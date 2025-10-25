יום שבת, 25.10.2025 שעה 18:36
נערים א': הסינדרלה לובשת אדום והיא מהרצליה

הפועל הרצליה, שנהנית ממאזן מושלם בליגת מרכז, הפכה פיגור 2:0 לניצחון 2:4 בתום הארכה במשחק החוץ מול הפועל חיפה במסגרת סיבוב ב' של גביע המדינה

|
הפועל הרצליה נערים א' (הפועל הרצליה)
הפועל הרצליה נערים א' (הפועל הרצליה)

יש לנו סינדרלה גם בסיבוב ב' של גביע המדינה בשנתון נערים א': קבוצת נערים א' של הפועל הרצליה, המודרכת ע"י אדי כצנלסון, שמוליכה את טבלת ליגת מרכז, עשתה את זה בצורה המרשימה ביותר במשחק חוץ מול הפועל חיפה, שמדורגת במקום השלישי בטבלת ארצית צפון, לאחר שהמארחת כבר הוליכה 0:2.

הפועל חיפה כבר הייתה בדרך הנכונה, שערים שכבשו: יהלי ויזמן (30’) ומייק סוקולוב (40’) העניקו לחיפאים יתרון 0:2. שער שכבש ינאי שביט בשלהי המחצית הראשונה לזכותה של הפועל הרצליה קבע את תוצאת המחצית הראשונה וזה 1:2 לזכות הפועל חיפה.

אומרים שעם האוכל בא התיאבון, זה בדיוק מה שקרה בהפועל הרצליה, שלא נתנה להפסקת המחצית לעצור אותה מיצירת מומנטום. בדקה ה-50 שער שכבש דניאל מרואני קבע שוויון 2:2. בדקות שלאחר מכן, הכניס מאמן האורחת לשדה המשחק את מי שהתבררו כאסים הגדולים של המשחק: רועי בן זאב ורועי אסיף, שבתוך שתי דקות בשלב מתקדם של ההארכה, כבשו את השערים שהפכו את הקערה על פיה וסללו את דרכה של הרצליה לניצחון 2:4 ולהעפלה לשלב הבא.

הקפטנים של שתי הקבוצות (הפועל הרצליה)

אדי כצנלסון, מאמן הרצליה, אמר בסיום: “אני חושב שהגענו למשחק מוכנים היטב. עבדנו  קשה מתחילת העונה וגם לאורך כל השבוע עם ציפייה גדולה ותחושת דריכות לקראת משחק הגביע. פגשנו קבוצה חזקה מליגה גבוהה יותר, שטרם הפסידה עד היום, ידענו שזה לא הולך להיות קל - אבל זה אפשרי. אמנםנקלענו לפיגור של שני שערים, אך לא נשברנו,  הצלחנו לחזור לעניינים ולהישאר בתמונת המשחק. בהארכה הכול היה פתוח – גם להם וגם לנו היו הזדמנויות, ולמזלנו הצלחנו לנצל שתיים מהן ולעלות שלב. תמיד כיף לעבור שלב בגביע, אבל המטרה המרכזית שלנו היא הליגה. אנחנו שואפים להגיע הכי רחוק שאפשר ולהתברג בצמרת ועושים הכל כדי לגרום לזה לקרות”.

אדי כצנלסון רואה קשר ישיר בשינוים שבוצעו במחלקת הנוער של הפועל הרצליה לבין הצלחת קבוצתו: “בקיץ חל שינוי משמעותי במחלקה, הצטרפו אנשי מקצוע חדשים ובהם: ספורט-תרפיסט, יועץ מנטלי ותזונאית, לצד שדרוגים נוספים שלא היו בעבר. רואים שמושקעת הרבה מחשבה ומאמץ בשיפור התנאים ובפיתוח הקבוצות התחרותיות במועדון. כל קבוצות הנערים נמצאות בצמרת הליגות שלהן, וזה בהחלט מורגש בשטח”.

