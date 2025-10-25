90 דקות לשון וייסמן בהפסד לינץ בקרב התחתית

כמדי שבוע ובעיקר סוף שבוע, השחקנים הישראלים שמשחקים באירופה ובעולם ממשיכים לנסות לעזור לקבוצות שלהן להשיג את המטרות בליגות המקומיות. גם היום (שבת) הליגיונרים שלנו עלו על כר הדשא ברחבי המדינות השונות.

# בקרב התחתית באוסטריה, שון וייסמן רשם 90 דקות בהפסד 2:0 של קבוצתו, בלאו וייס לינץ, ליריבתה לתחתית, טירול, שגם עקפה אותה בטבלה, זאת במסגרת המחזור ה-11 בליגה המקומית. קבוצתו של הישראלי רושמת הפסד שני ברציפות, ונמצאת במקום ה-11 בטבלה מתוך 12 קבוצות.

# מונאס דאבור פתח בהרכב קבוצתו שבאב אל אהלי במסגרת שמינית גמר גביע הנשיא של איחוד האמירויות. החלוץ התחיל כאמור ב-11, אך הוחלף בדקה ה-60 כשהתוצאה הייתה 0:0 מול אל בטאח. בסופה של ההתמודדות, דאבור וחבריו העפילו לשלב הבא בזכות 2:4 בפנדלים שהגיעו אחרי תיקו מאופס ב-120 דקות.

# תומר יוספי עלה מהספסל בדקה ה-76 במצב של 0:4 לקבוצתו, פוליסיה ז’יטומיר, שגם ניצחה באותה תוצאה את אובולון במסגרת המחזור העשירי של הליגה האוקראינית. קבוצתו של הישראלי ניצבת (לפחות זמנית) במקום השני בליגה, וסופרת חמישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת בששת המשחקים האחרונים בליגה.

# בליגה האזרית, בר כהן עלה מהספסל בדקה ה-66 במשחק של קבוצתו אראז נחצ'יבאן נגד סבאח. הקשר הישראלי וחבריו חזרו פעמיים מפיגור בדרך ל-2:2 דרמטי שכלל שער בדקה התשיעית של תוספת הזמן.

# דין דוד עלה רק בתוספת הזמן (96’) מהספסל בניצחון 0:3 של קבוצתו ביפן יוקוהמה מרינוס על הירושימה, זאת במסגרת המחזור ה-35 בליגה היפנית. השערים בהתמודדות נכבשו כולם לפני שאקס מכבי חיפה עלה לשחק.